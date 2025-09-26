Rezerva Ostravy remizovala v Jihlavě, body se dělily i v Prostějově

  20:14
Fotbalisté Ostravy B v 11. kole druhé ligy remizovali 2:2 v Jihlavě a potřetí za sebou nezvítězili. V neúplné tabulce jsou na pátém místě, jejich soupeř je jedenáctý. Ve druhém dnešním utkání předposlední Vlašim hrála 1:1 na hřišti devátého Prostějova.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Ostrava prohrávala po gólu Omotoyeho, ještě do poločasu otočili skóre Komljenovič a Jaroň. Komljenovič vstřelil pátou branku v sezoně, v tabulce střelců je lepší jen jeho spoluhráč Pira. V 89. minutě ale srovnal Franěk.

V utkání Prostějov - Vlašim padly oba góly až v závěru. Hosty poslal do vedení v 81. Rama, ve třetí minutě nastavení zařídil domácím bod z penalty Koudelka. Středočeši nezvítězili popáté v řadě a mají na kontě stále jedinou výhru.

Chance Národní Liga
11. kolo 26. 9. 2025 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 2:2 (1:2)
Góly:
17. Omotoye
89. T. Franěk
Góly:
35. Komljenović
45+1. P. Jaroň
Sestavy:
Slavata – Fabiš, Štětka, Beneš, Haala (62. Farka) – M. Lacko, Čermák (C) – Křehlík (87. Křivánek), Lopatář (62. Miška), Ogiomade (62. J. Vlček) – Omotoye (73. T. Franěk).
Sestavy:
M. Moučka – Simerský (C), Kornezos, Sirotek, Krupička – Nogha, Holaň – Komljenović, Ogbu, P. Jaroň (76. Škrkoň) – Látal (90+1. Žiška).
Náhradníci:
Soukup – Muhammad, Labaran, D. Matoušek, Pešek.
Náhradníci:
Měkota, Frýdl, Nináč, Temel, Rajčan, D. Zajac.
Žluté karty:
80. Fabiš
Žluté karty:
84. Simerský

Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Pospíšil

Počet diváků: 396

Chance Národní Liga
11. kolo 26. 9. 2025 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 1:1 (0:0)
Góly:
90+3. Koudelka
Góly:
81. Rama
Sestavy:
Mikulec – Š. Polášek, Šindelář (C), Habusta, Mirvald – Dziuba, Cissé (84. Jáger) – Matoušek I (66. Hranoš), M. Polášek (66. Koudelka), Sokol – Raab (73. Hais).
Sestavy:
Kúdelčík – Bergqvist (84. Hlaváč), Breda, Kulhánek (C), Beránek – J. Dufek (73. Rama), Musil, Soukeník, Záviška (73. Buchvaldek) – Michl (73. Hruška), Ojora (66. Hrubeš).
Náhradníci:
Vaňák – Holovackyj, Harušťák, Hrdlička, M. Jaroň, Matocha, Zapletal.
Náhradníci:
Kotek – Acuta, Kašpárek, Omale, Onije, Jamiu.
Žluté karty:
40. Dziuba
Žluté karty:
41. Bergqvist, 79. Hrubeš, 90. Kúdelčík, 90+2. Hlaváč
Červené karty:
Červené karty:
90+4. Musil

Rozhodčí: Berka – Lakomý, Ježek

Počet diváků: 477

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 9 7 1 1 24:9 22
2. FC SILON TáborskoTáborsko 10 7 1 2 18:10 22
3. Slezský FC OpavaOpava 9 5 4 0 14:6 19
4. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 10 6 1 3 15:11 19
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 5 3 3 20:13 18
6. SK Artis BrnoArtis Brno 10 5 3 2 15:12 18
7. SK Slavia Praha BSlavia B 10 5 1 4 20:10 16
8. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 10 5 1 4 19:15 16
9. 1. SK ProstějovProstějov 11 4 2 5 13:15 14
10. FK PříbramPříbram 9 4 1 4 11:15 13
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 3 3 5 13:14 12
12. AC Sparta Praha BSparta B 9 3 0 6 6:18 9
13. MFK ChrudimChrudim 10 1 5 4 11:19 8
14. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 10 2 2 6 9:20 8
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 1 4 6 11:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 10 1 0 9 8:23 3

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

