Ostrava prohrávala po gólu Omotoyeho, ještě do poločasu otočili skóre Komljenovič a Jaroň. Komljenovič vstřelil pátou branku v sezoně, v tabulce střelců je lepší jen jeho spoluhráč Pira. V 89. minutě ale srovnal Franěk.
V utkání Prostějov - Vlašim padly oba góly až v závěru. Hosty poslal do vedení v 81. Rama, ve třetí minutě nastavení zařídil domácím bod z penalty Koudelka. Středočeši nezvítězili popáté v řadě a mají na kontě stále jedinou výhru.
17. Omotoye
89. T. Franěk
35. Komljenović
45+1. P. Jaroň
Slavata – Fabiš, Štětka, Beneš, Haala (62. Farka) – M. Lacko, Čermák (C) – Křehlík (87. Křivánek), Lopatář (62. Miška), Ogiomade (62. J. Vlček) – Omotoye (73. T. Franěk).
M. Moučka – Simerský (C), Kornezos, Sirotek, Krupička – Nogha, Holaň – Komljenović, Ogbu, P. Jaroň (76. Škrkoň) – Látal (90+1. Žiška).
Soukup – Muhammad, Labaran, D. Matoušek, Pešek.
Měkota, Frýdl, Nináč, Temel, Rajčan, D. Zajac.
80. Fabiš
84. Simerský
Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Pospíšil
Počet diváků: 396
90+3. Koudelka
81. Rama
Mikulec – Š. Polášek, Šindelář (C), Habusta, Mirvald – Dziuba, Cissé (84. Jáger) – Matoušek I (66. Hranoš), M. Polášek (66. Koudelka), Sokol – Raab (73. Hais).
Kúdelčík – Bergqvist (84. Hlaváč), Breda, Kulhánek (C), Beránek – J. Dufek (73. Rama), Musil, Soukeník, Záviška (73. Buchvaldek) – Michl (73. Hruška), Ojora (66. Hrubeš).
Vaňák – Holovackyj, Harušťák, Hrdlička, M. Jaroň, Matocha, Zapletal.
Kotek – Acuta, Kašpárek, Omale, Onije, Jamiu.
40. Dziuba
41. Bergqvist, 79. Hrubeš, 90. Kúdelčík, 90+2. Hlaváč
90+4. Musil
Rozhodčí: Berka – Lakomý, Ježek
Počet diváků: 477