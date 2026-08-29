Ústí se prodralo do čela druhé ligy, Karviná prohrála v přesilovce s Příbramí

Nováček z České Lípy po obratu zvítězil nad Vlašimí 2:1 a stejným výsledkem udolala i Kroměříž v hanáckém derby Prostějov. Rezerva Baníku Ostrava ve slezském souboji zvítězila v Třinci vysoko 4:1.
Ústí nad Labem pomohla k triumfu v Táboře velká chyba domácí obrany, kterou ve 38. minutě potrestal Idumbo-Muzambo. Belgický ofenzivní univerzál skóroval počtvrté v sezoně druhé ligy a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů. Táborsko, které v květnu neuspělo v baráži o nejvyšší soutěž, poprvé v novém ročníku prohrálo a na pátém místě tabulky ztrácí tři body na Ústí.
Karviná, která byla kvůli účasti v korupční kauze v létě přeřazena z první do druhé ligy, prožila velmi nepovedený týden. Ve středu coby obhájce MOL Cupu vypadla s outsiderem z Kozlovic z poháru a náladu si nespravila ani v Příbrami.
Slezané dokázali v úvodu rychle zareagovat na inkasovaný gól, od 74. minuty pak hráli přesilovku po vyloučení domácího Švestky, početní převahu ale hrubě nezvládli. Oslabený soupeř využil chybu v defenzivě a střídající Apea v 89. minutě překonal Lapeše. Příbram dál drží neporazitelnost v soutěži spolu s Ústím a rezervou pražské Slavie, která může v neděli poskočit do čela tabulky.
Také Česká Lípa rozhodla o vítězství 2:1 v samém závěru. S Vlašimí v první půli smazala jednobrankovou ztrátu a v 88. minutě jí vystřelil tři body pokusem k zadní tyči Dudl. Nováček soutěže po minulém premiérovém triumfu v druholigové sezoně podruhé za sebou zvítězil.
První výhry v soutěži se dočkala Kroměříž. V hanáckém derby s Prostějovem sice po poločase ztrácela, ale brzy po změně stran srovnal z penalty Kulíšek a v 80. minutě dokonal obrat střídající Holík. Kroměříž poslala na průběžné poslední místo Žižkov, Viktoria má ale nedělní zápas k dobru.
Rezerva Baníku Ostrava potvrdila, že se jí zatím více daří venku. Na stadionu soupeře podruhé za sebou zvítězila vysoko 4:1, slezské derby v Třinci rozhodla třemi góly už do poločasu. Domácí nováček soutěže jako poslední dál čeká na premiérové vítězství, na kontě má čtyři body za remízy.
54. Kulíšek
80. Holík
26. Matoušek I
Vajner – Hais (46. Holík), Kulíšek, Hlinka, Čelůstka – Kudela (70. D. Polák), Kříž – Dočkal, Mach (46. D. Polášek), Moučka (70. Ovesný) – Koryčan (88. Zavadil).
Kerl – Š. Polášek (84. Zapletal), Ušijama, Šindelář, Surzyn – Jalovičor (74. Kejř), Halda (84. Dziuba) – M. Polášek, Koudelka (66. Okeke), Matoušek I (66. Binar) – Voleský.
J. Dostál – Žák, Toman, Štecha, Bartolomeu.
Mikulec – M. Jaroň, Fišer.
56. Čelůstka, 90. Kříž
11. Ušijama, 90. Dziuba
Rozhodčí: Černý – Kotík, Dresler
Počet diváků: 667
13. Vott
89. Apea
17. Condé
Melichar – Vott, Nghabo, Piško (C), Svoboda – Málek, Fila (84. T. Jedlička), Švestka, Roušar (90+3. Kop) – Krulich (72. Apea), Urbanec.
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (76. Hamza) – Kronus (80. Lawali), Čičovský (90. Konaté), Samko (80. Míšek), Selnar – Pira (76. Šašinka).
Gergela – Čadek, Conte, Tošnar, Zápotočný.
Vodička – Markovič, Rajtmajer, Muhammad.
54. Švestka, 55. Urbanec, 64. Krulich, 75. Piško, 90+5. Melichar
74. Švestka
Rozhodčí: Mach – Žurovec, Dorotník
56. Cienciala
21. Denis Němec
33. Dvořáček
41. Šancl
85. M. Bitta
Murin – Brak (39. Machuča), Simerský, Helebrand – Šehić, Skwarczek (75. Zdražil), Samiec (61. M. Černý), Bolf – Omasta (61. Zinhasović), Dedič (C) (61. Abdoulkarim), Cienciala.
M. Hrubý – Sirotek (86. Švrček), Ouly, Temel, Řeháček – Frýdl (86. Rajčan), Denis Němec (70. M. Bitta) – Šancl, Dvořáček (63. Owusu), P. Jaroň – Drozd (63. Měkota).
Adamuška – Nguyen, Vlachovský, Agbo, Obuch, Dadak.
Struhař, Hořínek – Krupička, Fiala, Vlna, Kulyk.
75. Machuča
59. Řeháček, 80. Šancl, 80. Temel
Rozhodčí: Opočenský – Ježek, Jurajda
Počet diváků: 962
38. Idumbo
Pastornický – Plachý (79. Polyák), Havel (C), Holiš, Heppner – Bláha (73. Zeronik), Kateřiňák – Varačka (73. Barac), J. Rezek (73. Miška), Šplíchal (55. L. Hruška) – Matějka.
Holý – Březina, Peterka (C), Yaméogo – Ullman (86. Goj), Kott, D. Richter, Idumbo (72. Simons) – Moulis (72. Bzura) – D. Černý (63. Fantiš), Do Marcolino.
Kubný, Kerbach – Řezáč, Juzvak, Nikl, Poturnay.
David Němec, Savić – Berelidze, Diarra, Piralić.
53. J. Rezek, 68. Kateřiňák, 79. Zeronik
45. Ullman
Rozhodčí: Berka – Vlček, Pečenka
Počet diváků: 938
38. Šimon
88. Dudl
22. J. Dufek
R. Novák – Matys, Kouřil, Dudl – Haitl, Havelka (46. Káža), Vostřel (90+1. Vlk), D. Mašek – Blecha (63. Schön), Šimon (C) (63. Červenka), Ondráček (78. Slanina).
Kotek – Záviška (80. Hájek), F. Říha, Kulhánek (C), Jindra – J. Dufek (80. Ahmed), Soukeník (89. Koval), Mané (46. J. Hrubeš), Djordjić – Pikolon (87. Kašpárek), Musil.
Vliegen, Šťovíček – Žežulka, Vencl, Edeh, Zouhar.
Kořán – Beránek, Kane, Naskos.
37. Haitl
30. Musil, 52. Djordjić
Rozhodčí: Trska – Dohnal, Koranda
Počet diváků: 1260