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Ústí se prodralo do čela druhé ligy, Karviná prohrála v přesilovce s Příbramí

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  21:44

Ústecký Franck Idumbo-Muzambo v centru oslav po vstřelené brance v zápase s Kladnem. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Fotbalisté Ústí nad Labem v 6. kole druhé ligy zvítězili na stadionu Táborska 1:0 a poskočili do čela tabulky. Na prvním místě vystřídali Karvinou, která ve šlágru v Příbrami navzdory přesilovce prohrála 1:2.

Nováček z České Lípy po obratu zvítězil nad Vlašimí 2:1 a stejným výsledkem udolala i Kroměříž v hanáckém derby Prostějov. Rezerva Baníku Ostrava ve slezském souboji zvítězila v Třinci vysoko 4:1.

Ústí nad Labem pomohla k triumfu v Táboře velká chyba domácí obrany, kterou ve 38. minutě potrestal Idumbo-Muzambo. Belgický ofenzivní univerzál skóroval počtvrté v sezoně druhé ligy a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů. Táborsko, které v květnu neuspělo v baráži o nejvyšší soutěž, poprvé v novém ročníku prohrálo a na pátém místě tabulky ztrácí tři body na Ústí.

Karviná, která byla kvůli účasti v korupční kauze v létě přeřazena z první do druhé ligy, prožila velmi nepovedený týden. Ve středu coby obhájce MOL Cupu vypadla s outsiderem z Kozlovic z poháru a náladu si nespravila ani v Příbrami.

Slezané dokázali v úvodu rychle zareagovat na inkasovaný gól, od 74. minuty pak hráli přesilovku po vyloučení domácího Švestky, početní převahu ale hrubě nezvládli. Oslabený soupeř využil chybu v defenzivě a střídající Apea v 89. minutě překonal Lapeše. Příbram dál drží neporazitelnost v soutěži spolu s Ústím a rezervou pražské Slavie, která může v neděli poskočit do čela tabulky.

Také Česká Lípa rozhodla o vítězství 2:1 v samém závěru. S Vlašimí v první půli smazala jednobrankovou ztrátu a v 88. minutě jí vystřelil tři body pokusem k zadní tyči Dudl. Nováček soutěže po minulém premiérovém triumfu v druholigové sezoně podruhé za sebou zvítězil.

První výhry v soutěži se dočkala Kroměříž. V hanáckém derby s Prostějovem sice po poločase ztrácela, ale brzy po změně stran srovnal z penalty Kulíšek a v 80. minutě dokonal obrat střídající Holík. Kroměříž poslala na průběžné poslední místo Žižkov, Viktoria má ale nedělní zápas k dobru.

Rezerva Baníku Ostrava potvrdila, že se jí zatím více daří venku. Na stadionu soupeře podruhé za sebou zvítězila vysoko 4:1, slezské derby v Třinci rozhodla třemi góly už do poločasu. Domácí nováček soutěže jako poslední dál čeká na premiérové vítězství, na kontě má čtyři body za remízy.

Chance Národní Liga
6. kolo 29. 8. 2026 17:30
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 2:1 (0:1)
Góly:
54. Kulíšek
80. Holík
Góly:
26. Matoušek I
Sestavy:
Vajner – Hais (46. Holík), Kulíšek, Hlinka, Čelůstka – Kudela (70. D. Polák), Kříž – Dočkal, Mach (46. D. Polášek), Moučka (70. Ovesný) – Koryčan (88. Zavadil).
Sestavy:
Kerl – Š. Polášek (84. Zapletal), Ušijama, Šindelář, Surzyn – Jalovičor (74. Kejř), Halda (84. Dziuba) – M. Polášek, Koudelka (66. Okeke), Matoušek I (66. Binar) – Voleský.
Náhradníci:
J. Dostál – Žák, Toman, Štecha, Bartolomeu.
Náhradníci:
Mikulec – M. Jaroň, Fišer.
Žluté karty:
56. Čelůstka, 90. Kříž
Žluté karty:
11. Ušijama, 90. Dziuba

Rozhodčí: Černý – Kotík, Dresler

Počet diváků: 667

Chance Národní Liga
6. kolo 29. 8. 2026 17:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : MFK Karviná MFK Karviná 2:1 (1:1)
Góly:
13. Vott
89. Apea
Góly:
17. Condé
Sestavy:
Melichar – Vott, Nghabo, Piško (C), Svoboda – Málek, Fila (84. T. Jedlička), Švestka, Roušar (90+3. Kop) – Krulich (72. Apea), Urbanec.
Sestavy:
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (76. Hamza) – Kronus (80. Lawali), Čičovský (90. Konaté), Samko (80. Míšek), Selnar – Pira (76. Šašinka).
Náhradníci:
Gergela – Čadek, Conte, Tošnar, Zápotočný.
Náhradníci:
Vodička – Markovič, Rajtmajer, Muhammad.
Žluté karty:
54. Švestka, 55. Urbanec, 64. Krulich, 75. Piško, 90+5. Melichar
Žluté karty:
Červené karty:
74. Švestka
Červené karty:

Rozhodčí: Mach – Žurovec, Dorotník

Chance Národní Liga
6. kolo 29. 8. 2026 18:00
FK Třinec FK Třinec : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 1:4 (0:3)
Góly:
56. Cienciala
Góly:
21. Denis Němec
33. Dvořáček
41. Šancl
85. M. Bitta
Sestavy:
Murin – Brak (39. Machuča), Simerský, Helebrand – Šehić, Skwarczek (75. Zdražil), Samiec (61. M. Černý), Bolf – Omasta (61. Zinhasović), Dedič (C) (61. Abdoulkarim), Cienciala.
Sestavy:
M. Hrubý – Sirotek (86. Švrček), Ouly, Temel, Řeháček – Frýdl (86. Rajčan), Denis Němec (70. M. Bitta) – Šancl, Dvořáček (63. Owusu), P. Jaroň – Drozd (63. Měkota).
Náhradníci:
Adamuška – Nguyen, Vlachovský, Agbo, Obuch, Dadak.
Náhradníci:
Struhař, Hořínek – Krupička, Fiala, Vlna, Kulyk.
Žluté karty:
75. Machuča
Žluté karty:
59. Řeháček, 80. Šancl, 80. Temel

Rozhodčí: Opočenský – Ježek, Jurajda

Počet diváků: 962

Chance Národní Liga
6. kolo 29. 8. 2026 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
38. Idumbo
Sestavy:
Pastornický – Plachý (79. Polyák), Havel (C), Holiš, Heppner – Bláha (73. Zeronik), Kateřiňák – Varačka (73. Barac), J. Rezek (73. Miška), Šplíchal (55. L. Hruška) – Matějka.
Sestavy:
Holý – Březina, Peterka (C), Yaméogo – Ullman (86. Goj), Kott, D. Richter, Idumbo (72. Simons) – Moulis (72. Bzura) – D. Černý (63. Fantiš), Do Marcolino.
Náhradníci:
Kubný, Kerbach – Řezáč, Juzvak, Nikl, Poturnay.
Náhradníci:
David Němec, Savić – Berelidze, Diarra, Piralić.
Žluté karty:
53. J. Rezek, 68. Kateřiňák, 79. Zeronik
Žluté karty:
45. Ullman

Rozhodčí: Berka – Vlček, Pečenka

Počet diváků: 938

Chance Národní Liga
6. kolo 29. 8. 2026 16:00
FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 2:1 (1:1)
Góly:
38. Šimon
88. Dudl
Góly:
22. J. Dufek
Sestavy:
R. Novák – Matys, Kouřil, Dudl – Haitl, Havelka (46. Káža), Vostřel (90+1. Vlk), D. Mašek – Blecha (63. Schön), Šimon (C) (63. Červenka), Ondráček (78. Slanina).
Sestavy:
Kotek – Záviška (80. Hájek), F. Říha, Kulhánek (C), Jindra – J. Dufek (80. Ahmed), Soukeník (89. Koval), Mané (46. J. Hrubeš), Djordjić – Pikolon (87. Kašpárek), Musil.
Náhradníci:
Vliegen, Šťovíček – Žežulka, Vencl, Edeh, Zouhar.
Náhradníci:
Kořán – Beránek, Kane, Naskos.
Žluté karty:
37. Haitl
Žluté karty:
30. Musil, 52. Djordjić

Rozhodčí: Trska – Dohnal, Koranda

Počet diváků: 1260

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Juventus vs. ParmaFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2026:Juventus vs. Parma //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 300.00
  • 800.00
Auxerre vs. AngersFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2026:Auxerre vs. Angers //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 800.00
  • 180.00
  • -
Brest vs. ToulouseFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2026:Brest vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • -
  • -
  • -
Lorient vs. TroyesFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2026:Lorient vs. Troyes //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • -
  • 130.00
  • -
Lyon vs. Le HavreFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2026:Lyon vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Sevilla vs. AtléticoFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2026:Sevilla vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 130.00
  • 50.00
  • 1.01
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