První poločas očekávaného utkání větší šance nepřinesl. Druhé dějství bylo o něco zajímavější, ale defenzivy na obou stranách měly i nadále navrch. Blízko ke gólu měl v 74. minutě táborský Zeronik, ale ani on se do listiny střelců nezapsal. Artis tak zaznamenal druhou bezbrankovou remízu za sebou.
Kroměříž ukončila sérii devíti porážek v řadě. Jediným střelcem utkání byl Žák, který na začátku druhého poločasu proměnil pokutový kop. Jihočechy poté navíc oslabil Gorosito, když za hrubý faul dostal červenou kartu. Dynamo po sestupu z nejvyšší soutěže zůstalo čtrnácté s dvoubodovým náskokem na sestupové pozice, Kroměříž je se třemi body stále poslední.
55. Žák
Mucha – D. Němeček (46. Toman), Zavadil, Čelůstka, Amasi – Hlinka (C) – Koryčan (72. Dočkal), Saal (87. Holík), Kříž, Žák (72. D. Moučka) – Dele (78. Kulíšek).
Andrew – Asaidi (80. Douděra), J. Brabec, Gorosito, Sunday – Hubínek (80. Adebambo), Krch (69. Adam), Renoud (80. Tischler), Skalák (C) (65. Firbacher), Wandji – Igbokwe.
J. Dostál – Bartolomeu, Makanjuola, Mynář, Rolinek.
Nalezinek – Koné.
20. Amasi, 45+2. Kříž
39. Igbokwe, 54. , 72. Asaidi, 84. J. Brabec
61. Gorosito
Rozhodčí: Petřík – Lakomý, Dohnálek
Počet diváků: 613
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák, Heppner (46. Varačka) – Polyák, Hora – Barac (87. Hák), Kateřiňák (90+1. Nikl), Buryán (68. Zeronik) – Matějka (87. Yahaya).
Holý – Čoudek, Jeřábek, Kante (46. Beauguel), Harazim – Pospíšil, Samek – Vukadinović (72. Hapal), Fomba (83. Mach), Kosek – Al-Mušajfrí (72. Lutonský).
Šťovíček – Šplíchal, F. Rataj, Djordjić.
Vajner – Al-Brakí, Otrísal, Štěrba, Besedin, Sedlák.
71. Zeronik
15. Kosek
Rozhodčí: Pechanec – Novák, Šůma
Počet diváků: 1032
52. Velich
79. Velich
90+1. Omotoye
Hrdina – Juroška, Hofmann (C), Kaká, Klíma – Čavoš (85. Vedral), Texl (70. Janetzký) – Vachoušek (60. Kanakimana), Žitný (60. Rymarenko), Selnar (70. Kronus) – Velich.
Slavata – Fabiš, Štětka, Beneš, Haala – M. Lacko, Čermák (C) – Křehlík (75. J. Vlček), Lopatář (62. T. Franěk), Ogiomade (75. Miška) – Křivánek (62. Omotoye).
Sláviček – Kutík, Břečka, Blecha, Gjorgievski.
Soukup – Farka, Muhammad, Labaran, D. Matoušek, Pešek.
59. Fabiš, 68. T. Franěk, 81. Haala, 90+2. Miška
Rozhodčí: Filip Kotala – Radim Dresler, David Jurajda
Počet diváků: 4108
Tabulka:
|1.
|Zbrojovka Brno
|9
|7
|1
|1
|24:9
|22
|2.
|Táborsko
|10
|7
|1
|2
|18:10
|22
|3.
|Opava
|8
|5
|3
|0
|13:5
|18
|4.
|Artis Brno
|10
|5
|3
|2
|15:12
|18
|5.
|Ostrava B
|9
|5
|2
|2
|18:9
|17
|6.
|Ústí nad Labem
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|7.
|Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|8.
|Slavia Praha B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|9.
|Prostějov
|10
|4
|1
|5
|12:14
|13
|10.
|Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11.
|Jihlava
|10
|3
|2
|5
|11:12
|11
|12.
|Sparta Praha B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13.
|Chrudim
|10
|1
|5
|4
|11:19
|8
|14.
|České Budějovice
|10
|2
|2
|6
|9:20
|8
|15.
|Vlašim
|10
|1
|3
|6
|10:16
|6
|16.
|Kroměříž
|10
|1
|0
|9
|8:23
|3