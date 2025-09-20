Artis opět nedal gól. S lídrem z Táborska remizoval, první body má Kroměříž

Fotbalisté Táborska ve šlágru 10. kola druhé ligy remizovali s Artisem Brno bez branek. Jihočeši ztratili body poprvé po sérii čtyř výher. Pro oba týmy znamená remíza setrvání na předních pozicích neúplné tabulky. První body v soutěži si připsala poslední Kroměříž, která porazila České Budějovice 1:0.

Fotbalisté týmu Artis Brno před derby se Zbrojovkou. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

První poločas očekávaného utkání větší šance nepřinesl. Druhé dějství bylo o něco zajímavější, ale defenzivy na obou stranách měly i nadále navrch. Blízko ke gólu měl v 74. minutě táborský Zeronik, ale ani on se do listiny střelců nezapsal. Artis tak zaznamenal druhou bezbrankovou remízu za sebou.

Kroměříž ukončila sérii devíti porážek v řadě. Jediným střelcem utkání byl Žák, který na začátku druhého poločasu proměnil pokutový kop. Jihočechy poté navíc oslabil Gorosito, když za hrubý faul dostal červenou kartu. Dynamo po sestupu z nejvyšší soutěže zůstalo čtrnácté s dvoubodovým náskokem na sestupové pozice, Kroměříž je se třemi body stále poslední.

Chance Národní Liga
10. kolo 20. 9. 2025 16:30
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 1:0 (0:0)
Góly:
55. Žák
Góly:
Sestavy:
Mucha – D. Němeček (46. Toman), Zavadil, Čelůstka, Amasi – Hlinka (C) – Koryčan (72. Dočkal), Saal (87. Holík), Kříž, Žák (72. D. Moučka) – Dele (78. Kulíšek).
Sestavy:
Andrew – Asaidi (80. Douděra), J. Brabec, Gorosito, Sunday – Hubínek (80. Adebambo), Krch (69. Adam), Renoud (80. Tischler), Skalák (C) (65. Firbacher), Wandji – Igbokwe.
Náhradníci:
J. Dostál – Bartolomeu, Makanjuola, Mynář, Rolinek.
Náhradníci:
Nalezinek – Koné.
Žluté karty:
20. Amasi, 45+2. Kříž
Žluté karty:
39. Igbokwe, 54. , 72. Asaidi, 84. J. Brabec
Červené karty:
Červené karty:
61. Gorosito

Rozhodčí: Petřík – Lakomý, Dohnálek

Počet diváků: 613

Chance Národní Liga
10. kolo 20. 9. 2025 16:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:0 (0:0)
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák, Heppner (46. Varačka) – Polyák, Hora – Barac (87. Hák), Kateřiňák (90+1. Nikl), Buryán (68. Zeronik) – Matějka (87. Yahaya).
Sestavy:
Holý – Čoudek, Jeřábek, Kante (46. Beauguel), Harazim – Pospíšil, Samek – Vukadinović (72. Hapal), Fomba (83. Mach), Kosek – Al-Mušajfrí (72. Lutonský).
Náhradníci:
Šťovíček – Šplíchal, F. Rataj, Djordjić.
Náhradníci:
Vajner – Al-Brakí, Otrísal, Štěrba, Besedin, Sedlák.
Žluté karty:
71. Zeronik
Žluté karty:
15. Kosek

Rozhodčí: Pechanec – Novák, Šůma

Počet diváků: 1032

Chance Národní Liga
10. kolo 20. 9. 2025 17:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 2:1 (0:0)
Góly:
52. Velich
79. Velich
Góly:
90+1. Omotoye
Sestavy:
Hrdina – Juroška, Hofmann (C), Kaká, Klíma – Čavoš (85. Vedral), Texl (70. Janetzký) – Vachoušek (60. Kanakimana), Žitný (60. Rymarenko), Selnar (70. Kronus) – Velich.
Sestavy:
Slavata – Fabiš, Štětka, Beneš, Haala – M. Lacko, Čermák (C) – Křehlík (75. J. Vlček), Lopatář (62. T. Franěk), Ogiomade (75. Miška) – Křivánek (62. Omotoye).
Náhradníci:
Sláviček – Kutík, Břečka, Blecha, Gjorgievski.
Náhradníci:
Soukup – Farka, Muhammad, Labaran, D. Matoušek, Pešek.
Žluté karty:
Žluté karty:
59. Fabiš, 68. T. Franěk, 81. Haala, 90+2. Miška

Rozhodčí: Filip Kotala – Radim Dresler, David Jurajda

Počet diváků: 4108

Tabulka:

1.Zbrojovka Brno971124:922
2.Táborsko1071218:1022
3.Opava853013:518
4.Artis Brno1053215:1218
5.Ostrava B952218:917
6.Ústí nad Labem1051419:1516
7.Žižkov951313:1116
8.Slavia Praha B950419:915
9.Prostějov1041512:1413
10.Příbram941411:1513
11.Jihlava1032511:1211
12.Sparta Praha B93066:189
13.Chrudim1015411:198
14.České Budějovice102269:208
15.Vlašim1013610:166
16.Kroměříž101098:233
Artis opět nedal gól. S lídrem z Táborska remizoval, první body má Kroměříž

