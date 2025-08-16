Budějovice vyhrály zápas. Ve druhé lize překvapivě porazily Žižkov

Nigerijský útočník se v úvodu prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Připsal si první gól v dresu Dynama. Hosté hlavně v druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení.
V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarní sestupu z nejvyšší soutěže, kde za celý minulý ročník nezvítězili. S pěti body poskočili na 10. místo neúplné tabulky. Žižkov doma poprvé v sezoně ztratil a je pátý.
4. Igbokwe
Sirotník – Nový (46. Fišl), M. Richter, Hönig, Klusák (80. Divíšek) – Jirásek (C), Petrák – Brandner (46. Gembický), Batioja, Prošek (70. Ondrášek) – A. Toula.
Andrew – Koné, Gorosito, Asaidi – Khelifa, Krch (90+5. Adam), Hubínek, J. Brabec – Skalák (C) (61. Tischler), Igbokwe (90+5. Douděra), Vaníček (77. Firbacher).
Jovanoski – Obal, Biegon, Strnad, Janovský.
Nalezinek – Renoud, T. Abdullahi.
41. Prošek, 88. M. Richter
50. Khelifa, 56. Skalák, 74. Rosende (trenér)
Rozhodčí: Nehasil – Novák, Ježek
