Příbram vynulovala Táborsko a v druhé lize se dotáhla na barážové pozice

Táborsko v minulé sezoně hrálo baráž o nejvyšší soutěž, v tomto ročníku se ale nečekaně trápí. Jihočeši již osm kol po sobě nezvítězili a v tabulce jsou až desátí.
Příbram rozhodla dvěma brankami už v první půli, v závěru přidal pojistku nejlepší týmový střelec Málek.
České Lípě se daří po nedávné změně na lavičce. Severočeši pod trenérem Matičem získali ze tří kol sedm bodů a v tabulce se posunuli na osmé místo.
Čtrnáctému Třinci se vzdálili na rozdíl pěti bodů. Zápas se Slezsku rozhodl v poslední dvacetiminutovce dvěma góly střídající obránce Vlk.
19. Nghabo
35. Piško
88. Málek
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec – Švestka, Málek (89. Faye) – Conte (67. Krulich), Tošnar (73. Roušar), Fila (89. Vott) – T. Jedlička.
Pastornický – Varačka (90+1. Schindler), Havel (C), Nikl, Heppner (66. Juzvak) – Bláha, Řezáč (78. Toula) – J. Rezek (78. Miška), Kateřiňák, Zeronik (66. Šplíchal) – Matějka.
Gergela – Kop, Pešek, Doleček.
Kerbach – Plachý, Barac.
15. Nghabo, 87. Švestka, 90. Roušar
21. Kateřiňák, 22. Heppner, 39. Matějka, 80. Bláha, 85. Havel
Rozhodčí: Habermann – Bělák, Dohnálek
Počet diváků: 745
37. Cienciala
27. Dudl
70. Vlk
84. Vlk
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Agbo (74. Nguyen), Zinhasović (87. Demitra) – Omasta (79. M. Černý), Samiec (C) (79. Zdražil), Cienciala – Abdoulkarim.
R. Novák – Kljajić (67. Vlk), Žežulka, Šuta, Haitl – Dudl (C) – L. Dufek (78. Vencl), Matys, Ondráček, Zouhar (46. Guei, 87. Slanina) – Michl (46. Blecha).
Mrózek – Brak, Vlachovský, Obuch, Klimek.
Vliegen, A. Kadlec.
89. M. Černý
82. Ondráček, 83. Mrnka
Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Ratajová
Počet diváků: 537