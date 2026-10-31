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Příbram vynulovala Táborsko a v druhé lize se dotáhla na barážové pozice

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  21:11

Radost fotbalistů Příbrami. | foto: FK Příbram

Fotbalisté Příbrami ve 13. kole druhé ligy porazili doma Táborsko hladce 3:0. Celek od Litavky zvítězil po dvou zápasech a v neúplné tabulce má na čtvrtém místě stejně bodů jako Vlašim, která aktuálně drží třetí příčku, znamenající baráž o nejvyšší soutěž. V druhém duelu Třinec v souboji nováčků podlehl České Lípě 1:3.

Táborsko v minulé sezoně hrálo baráž o nejvyšší soutěž, v tomto ročníku se ale nečekaně trápí. Jihočeši již osm kol po sobě nezvítězili a v tabulce jsou až desátí.

Příbram rozhodla dvěma brankami už v první půli, v závěru přidal pojistku nejlepší týmový střelec Málek.

České Lípě se daří po nedávné změně na lavičce. Severočeši pod trenérem Matičem získali ze tří kol sedm bodů a v tabulce se posunuli na osmé místo.

Čtrnáctému Třinci se vzdálili na rozdíl pěti bodů. Zápas se Slezsku rozhodl v poslední dvacetiminutovce dvěma góly střídající obránce Vlk.

Chance Národní Liga
13. kolo 31. 10. 2026 17:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 3:0 (2:0)
Góly:
19. Nghabo
35. Piško
88. Málek
Góly:
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec – Švestka, Málek (89. Faye) – Conte (67. Krulich), Tošnar (73. Roušar), Fila (89. Vott) – T. Jedlička.
Sestavy:
Pastornický – Varačka (90+1. Schindler), Havel (C), Nikl, Heppner (66. Juzvak) – Bláha, Řezáč (78. Toula) – J. Rezek (78. Miška), Kateřiňák, Zeronik (66. Šplíchal) – Matějka.
Náhradníci:
Gergela – Kop, Pešek, Doleček.
Náhradníci:
Kerbach – Plachý, Barac.
Žluté karty:
15. Nghabo, 87. Švestka, 90. Roušar
Žluté karty:
21. Kateřiňák, 22. Heppner, 39. Matějka, 80. Bláha, 85. Havel

Rozhodčí: Habermann – Bělák, Dohnálek

Počet diváků: 745

Chance Národní Liga
13. kolo 31. 10. 2026 18:00
FK Třinec FK Třinec : FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa 1:3 (1:1)
Góly:
37. Cienciala
Góly:
27. Dudl
70. Vlk
84. Vlk
Sestavy:
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Agbo (74. Nguyen), Zinhasović (87. Demitra) – Omasta (79. M. Černý), Samiec (C) (79. Zdražil), Cienciala – Abdoulkarim.
Sestavy:
R. Novák – Kljajić (67. Vlk), Žežulka, Šuta, Haitl – Dudl (C) – L. Dufek (78. Vencl), Matys, Ondráček, Zouhar (46. Guei, 87. Slanina) – Michl (46. Blecha).
Náhradníci:
Mrózek – Brak, Vlachovský, Obuch, Klimek.
Náhradníci:
Vliegen, A. Kadlec.
Žluté karty:
89. M. Černý
Žluté karty:
82. Ondráček, 83. Mrnka

Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Ratajová

Počet diváků: 537

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
AC Milán vs. InterFotbal - 10. kolo - 31. 10. 2026:AC Milán vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.30
  • 5.40
  • 9.00
Troyes vs. Le MansFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Troyes vs. Le Mans //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.41
  • 4.20
  • 9.50
Aston Villa vs. FulhamFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Aston Villa vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.37
  • 4.60
  • 9.00
Barcelona vs. AlavésFotbal - 11. kolo - 31. 10. 2026:Barcelona vs. Alavés //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 130.00
  • 300.00
Žižkov vs. Dukla PrahaFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2026:Žižkov vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
1. 11. 10:15
  • 2.67
  • 3.47
  • 2.37
Havířov vs. HodonínFotbal - 14. kolo - 1. 11. 2026:Havířov vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
1. 11. 10:15
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
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