Rezerva Slavie přehrála ve druhé lize Duklu, obrat nastartoval Necid

Dukla vedla na Julisce už od druhé minuty zásluhou Schánělce. Za Slavii po více než hodině hry srovnal střídající Necid, těsně před vypršením normální hrací doby dokonal obrat Kolísek a v nastavení přidal pojistku Belžík. Tým trenéra Heidenreicha vystřídal dnešního soupeře v čele tabulky.
Kladno s Vlašimí jsou na pěti bodech. Hosty poslal do vedení po půlhodině Dordič, jenž skóroval ve druhém kole po sobě, za domácí srovnal Toml. Vlašim nezvítězila venku v druholigovém ročníku ani na třetí pokus. Kladno remizovalo 1:1 ve druhém kole po sobě.
2. Schánělec
66. Necid
89. Kolísek
90+2. Belžík
Jágrik – Ambler, Svozil (C) (87. Franke), Hašek – Mikuš, Lilling (71. Ali Hindi), Zamazal (56. Tijani), Hanousek – Tessilimi (56. Šebrle), Schánělec (71. Matić), Velasquez.
Domčak – Herák (58. Barčot), Behenský (C), Mervard (37. Savović), Solarte – Belžík, Okonkwo (58. Necid), Rajnoha – Cedergren (58. Szywala), Kohout (80. Palivec), Kolísek.
Vácha – Gaszczyk, Diallo, Rotundo, Žitný, Okebugwu.
Petrenko – Kočvara, Frolík.
49. Okonkwo, 82. Savović, 90+1. Necid
Rozhodčí: Bohata – Šůma, Koranda.
Počet diváků: 2145
70. Toml
30. Djordjić
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml, Túlio – Chalupa, Pospíšil (C) (80. Osmani) – Růžička (84. Vaněk), H. Hruška, Gembický (67. J. Lacko) – Jurčenko (84. Eichler).
Kořán – Záviška, F. Říha, Kulhánek (C), Jindra – J. Dufek (77. Mané), Soukeník, Musil, Djordjić – Pikolon (77. Kašpárek), J. Hrubeš (64. Ahmed).
Kotlín – Hudec, Klimeš, Fojt, Kozojed, O. Polák.
Kotek – Lacman, Hájek, Koval, Beránek, Kane, Naskos.
61. Túlio
Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Ježek