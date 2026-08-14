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Rezerva Slavie přehrála ve druhé lize Duklu, obrat nastartoval Necid

Autor: ,
  20:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Dukly ve čtvrtém kole podlehli doma dvěma góly v závěru B-týmu Slavie 1:3 a poprvé v druholigové sezoně nebodovali. Naopak hosté udrželi neporazitelnost. Nováček Kladno se s Vlašimí rozešlo nerozhodně 1:1.

Dukla vedla na Julisce už od druhé minuty zásluhou Schánělce. Za Slavii po více než hodině hry srovnal střídající Necid, těsně před vypršením normální hrací doby dokonal obrat Kolísek a v nastavení přidal pojistku Belžík. Tým trenéra Heidenreicha vystřídal dnešního soupeře v čele tabulky.

Kladno s Vlašimí jsou na pěti bodech. Hosty poslal do vedení po půlhodině Dordič, jenž skóroval ve druhém kole po sobě, za domácí srovnal Toml. Vlašim nezvítězila venku v druholigovém ročníku ani na třetí pokus. Kladno remizovalo 1:1 ve druhém kole po sobě.

Chance Národní Liga
4. kolo 14. 8. 2026 18:00
FK Dukla Praha FK Dukla Praha : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 1:3 (1:0)
Góly:
2. Schánělec
Góly:
66. Necid
89. Kolísek
90+2. Belžík
Sestavy:
Jágrik – Ambler, Svozil (C) (87. Franke), Hašek – Mikuš, Lilling (71. Ali Hindi), Zamazal (56. Tijani), Hanousek – Tessilimi (56. Šebrle), Schánělec (71. Matić), Velasquez.
Sestavy:
Domčak – Herák (58. Barčot), Behenský (C), Mervard (37. Savović), Solarte – Belžík, Okonkwo (58. Necid), Rajnoha – Cedergren (58. Szywala), Kohout (80. Palivec), Kolísek.
Náhradníci:
Vácha – Gaszczyk, Diallo, Rotundo, Žitný, Okebugwu.
Náhradníci:
Petrenko – Kočvara, Frolík.
Žluté karty:
Žluté karty:
49. Okonkwo, 82. Savović, 90+1. Necid

Rozhodčí: Bohata – Šůma, Koranda.

Počet diváků: 2145

Chance Národní Liga
4. kolo 14. 8. 2026 18:00
SK Kladno SK Kladno : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 1:1 (0:1)
Góly:
70. Toml
Góly:
30. Djordjić
Sestavy:
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml, Túlio – Chalupa, Pospíšil (C) (80. Osmani) – Růžička (84. Vaněk), H. Hruška, Gembický (67. J. Lacko) – Jurčenko (84. Eichler).
Sestavy:
Kořán – Záviška, F. Říha, Kulhánek (C), Jindra – J. Dufek (77. Mané), Soukeník, Musil, Djordjić – Pikolon (77. Kašpárek), J. Hrubeš (64. Ahmed).
Náhradníci:
Kotlín – Hudec, Klimeš, Fojt, Kozojed, O. Polák.
Náhradníci:
Kotek – Lacman, Hájek, Koval, Beránek, Kane, Naskos.
Žluté karty:
61. Túlio
Žluté karty:

Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Ježek

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Aritma Praha vs. PovltavskáFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Aritma Praha vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 1.50
  • 3.59
  • 4.60
Neratovice vs. Jablonec BFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Neratovice vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 2.15
  • 3.58
  • 2.36
Velké Hamry vs. ZápyFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Velké Hamry vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:30
  • 4.54
  • 3.97
  • 1.45
Chrudim vs. VarnsdorfFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Chrudim vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
15. 8. 11:00
  • 3.77
  • 4.08
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Horní Ředice vs. Ml. Boleslav BFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Horní Ředice vs. Ml. Boleslav B //www.idnes.cz/sport
15. 8. 14:00
  • 2.20
  • 3.67
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Rezerva Slavie přehrála ve druhé lize Duklu, obrat nastartoval Necid

ilustrační snímek

Fotbalisté Dukly ve čtvrtém kole podlehli doma dvěma góly v závěru B-týmu Slavie 1:3 a poprvé v druholigové sezoně nebodovali. Naopak hosté udrželi neporazitelnost. Nováček Kladno se s Vlašimí...

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