Zbrojovka zlomila „béčko“ Slavie gólem v nastavení, Artis si poradil s Budějovicemi

Zbrojovka, která v týdnu vyřadila v domácím poháru prvoligové Teplice, vyhrála šesté soutěžní utkání v řadě.
Do vedení ji dnes poslal Brazilec Kaká, ale v 57. minutě vyrovnal Vorlický, který před 14 dny za A tým Slavie vstřelil dva góly Karviné. V 91. minutě ranou zpoza šestnáctky rozhodl záložník Zbrojovky Rymarenko.
Opava jako jediná v druhé v lize ještě neprohrála. Proti Spartě se trefili čtyři různí hráči, Slezané jsou druzí o skóre před Táborskem.
Artis rozhodl dvěma góly v prvním poločase. První branku dal bývalý hráč Českých Budějovic Adediran. Dynamo prohrálo pátý soutěžní zápas za sebou, zatímco hosté prodloužili svou neporazitelnost na deset zápasů.
19. Kaulfus
26. Huf
65. Žák
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed – David Jambor, Kejř (82. Doleček) – Bauer (68. Schön), Čičovský, Holub – Huf (82. Liška).
Mucha – D. Němeček (73. Toman), Zavadil, Hlinka (C), Čelůstka – Saal (80. Makanjuola), Kříž – Žák, Dele (46. Kulíšek), Amasi (46. D. Moučka) – Koryčan (60. Araujo-Wilson).
A. Richter – Jurčenko, Wehowský, J. Lacko, Hýbl.
J. Dostál – Mynář, Dočkal, Holík, Rolinek, Bartolomeu.
24. David Jambor, 48. Kaulfus, 87. Číž, 90. Toml
63. Mucha, 90. Zavadil
52. David Jambor
Rozhodčí: Wulkan – Hurych, Dorotík
24. Ndiaye
26. Srubek
50. Turanjanin
59. Papalele
Babka – Helešic, Janoščín (C), Lehoczki (88. Fabiánek), Ndiaye – M. Novák (88. Mootoo), Papalele (81. Lacík), J. Rezek (63. Mužík), Srubek – Turanjanin, Zálešák (81. Sochor).
Rodriguez – Feit (46. Penxa), Jedlička (C), Mensah, Mokrovics (78. Vitarigov) – F. Říha, Schánělec (88. Vaněk), Š. Tesař (46. Topič), Tošnar (78. Sochůrek) – Zíka, Moudrý.
Ciupa – H. Abdullahi, Buchta, T. Rataj.
Dominik Kerl – Slanina.
37. Babka, 71. Lehoczki, 86. Srubek
Rozhodčí: Ondřej Pechanec
Počet diváků: 1955
33. Kaká
90+1. Rymarenko
57. Vorlický
Hrdina – Juroška, Hofmann (C), Kaká, Klíma – Texl (80. Janetzký), Čavoš (86. Vedral) – Selnar (65. Rymarenko), Žitný (65. Kanakimana), Vachoušek (65. Gjorgievski) – Velich.
Božev – Boledovič, Fully, Suchý (C), Slončík (78. Behenský) – Piták (87. Okonkwo), Hájek (87. Kolísek), Jelínek – Pikolon (78. Uduebo), Necid, D. Toula (46. Vorlický).
Sláviček – Kutík, Šural, Břečka, Blecha, Kronus.
A. Rezek – Kovář, Naskos.
90+5. Gjorgievski
53. Fully, 59. Vorlický, 60. Necid, 71. Slončík, 75. Suchý
Rozhodčí: Bohata – Pochylý, Šůma.
Počet diváků: 3414
30. Adediran
38. Vukadinović
Andrew – J. Brabec (77. Renoud), Gorosito (17. Wandji), Koné – Sunday, Hubínek (46. Krch), Tischler, Asaidi (46. Omon) – Igbokwe, Firbacher (77. Štindl), Skalák (C).
Holý – Jeřábek (C), Al-Brakí, Čoudek, Kosek – Samek, Pospíšil (90+3. Mach) – Vukadinović (69. Hapal), Adediran (69. Fomba), Al-Mušajfrí (79. Lutonský) – Beauguel (69. Besedin).
Nalezinek – Adam, Douděra, Bastl.
Kašík – Otrísal, Štěrba, Sedlák.
21. Kosek, 24. Al-Brakí, 74. Besedin
Rozhodčí: Kotala – Dresler, Marek