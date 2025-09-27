Zbrojovka zlomila „béčko“ Slavie gólem v nastavení, Artis si poradil s Budějovicemi

Autor: ,
  20:14
Zbrojovka Brno v 11. kole druhé fotbalové ligy vyhrála gólem v nastavení nad Slavií B 2:1 a získala v čele tabulky tříbodový náskok. Na druhé místo se posunula Opava, která doma zvítězila nad B týmem Sparty 4:0. Městský rival Zbrojovky Artis porazil České Budějovice 2:0 a poskočil na čtvrté místo.

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi. | foto: ČTK

Zbrojovka, která v týdnu vyřadila v domácím poháru prvoligové Teplice, vyhrála šesté soutěžní utkání v řadě.

Do vedení ji dnes poslal Brazilec Kaká, ale v 57. minutě vyrovnal Vorlický, který před 14 dny za A tým Slavie vstřelil dva góly Karviné. V 91. minutě ranou zpoza šestnáctky rozhodl záložník Zbrojovky Rymarenko.

Opava jako jediná v druhé v lize ještě neprohrála. Proti Spartě se trefili čtyři různí hráči, Slezané jsou druzí o skóre před Táborskem.

Artis rozhodl dvěma góly v prvním poločase. První branku dal bývalý hráč Českých Budějovic Adediran. Dynamo prohrálo pátý soutěžní zápas za sebou, zatímco hosté prodloužili svou neporazitelnost na deset zápasů.

Chance Národní Liga
11. kolo 27. 9. 2025 10:15
MFK Chrudim MFK Chrudim : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:1 (2:0)
Góly:
19. Kaulfus
26. Huf
Góly:
65. Žák
Sestavy:
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed – David Jambor, Kejř (82. Doleček) – Bauer (68. Schön), Čičovský, Holub – Huf (82. Liška).
Sestavy:
Mucha – D. Němeček (73. Toman), Zavadil, Hlinka (C), Čelůstka – Saal (80. Makanjuola), Kříž – Žák, Dele (46. Kulíšek), Amasi (46. D. Moučka) – Koryčan (60. Araujo-Wilson).
Náhradníci:
A. Richter – Jurčenko, Wehowský, J. Lacko, Hýbl.
Náhradníci:
J. Dostál – Mynář, Dočkal, Holík, Rolinek, Bartolomeu.
Žluté karty:
24. David Jambor, 48. Kaulfus, 87. Číž, 90. Toml
Žluté karty:
63. Mucha, 90. Zavadil
Červené karty:
52. David Jambor
Červené karty:

Rozhodčí: Wulkan – Hurych, Dorotík

Chance Národní Liga
11. kolo 27. 9. 2025 16:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 4:0 (2:0)
Góly:
24. Ndiaye
26. Srubek
50. Turanjanin
59. Papalele
Góly:
Sestavy:
Babka – Helešic, Janoščín (C), Lehoczki (88. Fabiánek), Ndiaye – M. Novák (88. Mootoo), Papalele (81. Lacík), J. Rezek (63. Mužík), Srubek – Turanjanin, Zálešák (81. Sochor).
Sestavy:
Rodriguez – Feit (46. Penxa), Jedlička (C), Mensah, Mokrovics (78. Vitarigov) – F. Říha, Schánělec (88. Vaněk), Š. Tesař (46. Topič), Tošnar (78. Sochůrek) – Zíka, Moudrý.
Náhradníci:
Ciupa – H. Abdullahi, Buchta, T. Rataj.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Slanina.
Žluté karty:
37. Babka, 71. Lehoczki, 86. Srubek
Žluté karty:

Rozhodčí: Ondřej Pechanec

Počet diváků: 1955

Chance Národní Liga
11. kolo 27. 9. 2025 17:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 2:1 (1:0)
Góly:
33. Kaká
90+1. Rymarenko
Góly:
57. Vorlický
Sestavy:
Hrdina – Juroška, Hofmann (C), Kaká, Klíma – Texl (80. Janetzký), Čavoš (86. Vedral) – Selnar (65. Rymarenko), Žitný (65. Kanakimana), Vachoušek (65. Gjorgievski) – Velich.
Sestavy:
Božev – Boledovič, Fully, Suchý (C), Slončík (78. Behenský) – Piták (87. Okonkwo), Hájek (87. Kolísek), Jelínek – Pikolon (78. Uduebo), Necid, D. Toula (46. Vorlický).
Náhradníci:
Sláviček – Kutík, Šural, Břečka, Blecha, Kronus.
Náhradníci:
A. Rezek – Kovář, Naskos.
Žluté karty:
90+5. Gjorgievski
Žluté karty:
53. Fully, 59. Vorlický, 60. Necid, 71. Slončík, 75. Suchý

Rozhodčí: Bohata – Pochylý, Šůma.

Počet diváků: 3414

Chance Národní Liga
11. kolo 27. 9. 2025 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
30. Adediran
38. Vukadinović
Sestavy:
Andrew – J. Brabec (77. Renoud), Gorosito (17. Wandji), Koné – Sunday, Hubínek (46. Krch), Tischler, Asaidi (46. Omon) – Igbokwe, Firbacher (77. Štindl), Skalák (C).
Sestavy:
Holý – Jeřábek (C), Al-Brakí, Čoudek, Kosek – Samek, Pospíšil (90+3. Mach) – Vukadinović (69. Hapal), Adediran (69. Fomba), Al-Mušajfrí (79. Lutonský) – Beauguel (69. Besedin).
Náhradníci:
Nalezinek – Adam, Douděra, Bastl.
Náhradníci:
Kašík – Otrísal, Štěrba, Sedlák.
Žluté karty:
Žluté karty:
21. Kosek, 24. Al-Brakí, 74. Besedin

Rozhodčí: Kotala – Dresler, Marek

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Domažlice vs. MotorletFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2025:Domažlice vs. Motorlet //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.35
  • 4.18
  • 5.34
Toulouse vs. NantesFotbal - 6. kolo - 27. 9. 2025:Toulouse vs. Nantes //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 8.00
  • 1.12
  • 18.00
Cagliari vs. InterFotbal - 5. kolo - 27. 9. 2025:Cagliari vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.80
  • 4.20
  • 1.45
Tottenham vs. WolvesFotbal - 6. kolo - 27. 9. 2025:Tottenham vs. Wolves //www.idnes.cz/sport
27. 9. 21:00
  • 1.54
  • 4.28
  • 6.66
Villarreal vs. BilbaoFotbal - 7. kolo - 27. 9. 2025:Villarreal vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
27. 9. 21:00
  • 2.05
  • 3.39
  • 4.06
PSG vs. AuxerreFotbal - 6. kolo - 27. 9. 2025:PSG vs. Auxerre //www.idnes.cz/sport
27. 9. 21:05
  • 1.22
  • 6.93
  • 14.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

ONLINE: Krejčí v sestavě Wolves, Liverpool našel přemožitele. Padli i United a Chelsea

Sledujeme online

Sobotní program Premier League otevřel Brentford výhrou 3:1 nad Manchesterem United. První ztrátu v novém ročníku zaznamenal Liverpool, který gólem v závěru prohrál 1:2 na Crystal Palace. Chelsea po...

27. září 2025  13:52,  aktualizováno  20:36

Zbrojovka zlomila „béčko“ Slavie gólem v nastavení, Artis si poradil s Budějovicemi

Zbrojovka Brno v 11. kole druhé fotbalové ligy vyhrála gólem v nastavení nad Slavií B 2:1 a získala v čele tabulky tříbodový náskok. Na druhé místo se posunula Opava, která doma zvítězila nad B týmem...

27. září 2025  20:14

Schick neskóroval, Leverkusen i tak bere tři body. V závěru rozhodla letní posila

Fotbalisté Leverkusenu v 5. kole německé ligy zvítězili 2:1 na hřišti St. Pauli a v neúplné tabulce poskočili na čtvrté místo. Jen dvě minuty po příchodu na trávník zápas rozhodl Ernest Poku, který...

27. září 2025  20:10

První půle měla blízko k dokonalosti, chválil Priske. Stihne Haraslín derby?

Za postranní čárou chytil odkopnutý míč a vyčítavě se podíval na hráče. V závěru zápasu to byla ve výkonu mužstva jen drobná nesrovnalost, kterou trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske ve šlágru...

27. září 2025  18:59

Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlética a poprvé v sezoně ztratili body. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa mohou navíc přijít o vedení v...

27. září 2025  18:51

Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula

To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

27. září 2025  14:03,  aktualizováno 

Nový kouč pro Součka a Dioufa. Potter končí, West Ham přebírá Espírito Santo

Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček má ve West Hamu nového trenéra. Londýnský klub kvůli špatným výsledkům odvolal anglického kouče Grahama Pottera a o několik hodin později v...

27. září 2025  12:15,  aktualizováno  16:16

Slovácko - Karviná 1:2, bezzubým domácím nepomohla ani téměř hodinová přesilovka

Fotbalisté Slovácka natáhli čekání na ligovou výhru už na pět zápasů. V sobotu doma předvedli špatný výkon a s taktéž trápící se Karvinou padli 1:2. Domácí přitom hráli od 35. minuty proti deseti,...

27. září 2025  14:44

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Liga miliardářů se rozrůstá. Co se bude v Plzni dít a proč boháče fotbal tolik láká?

Za poslední rok svůj majetek téměř zdvojnásobil. Jeho celkové jmění se podle letošního žebříčku americké agentury Bloomberg šplhá skoro k 380 miliardám korun, což z něj nově činí vůbec nejbohatšího...

27. září 2025

Záchrana i skvělý start, přesto vyhazov. Některým lidem to bylo málo, divil se Nečas

Na začátku roku převzal fotbalisty České Lípy v kritické situaci, ale pod jeho vedením se ve třetí lize bez potíží zachránili. V nové sezoně přivedl kouč Radim Nečas tým Arsenalu k šesti výhrám v...

27. září 2025  7:08

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.