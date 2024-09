Pauza, odklady? Žádný problém. Fotbalový Zlín dál kraluje druhé lize

Slončík se vrátil do Zlína, na skok se Slavií Nejvýše vyskočil hráč Slavie B Šimon Slončík. Byl pro něj speciální moment. Pod balkonem domu, kde vyrostl a kde mu v úterý večer fandil rodinný klan, nastoupil poprvé v základní sestavě druholigového béčka Slavie Praha. „Něco neuvěřitelného se sem vrátit a ještě v mém věku (17). Nečekal jsem, že to bude tak brzo,“ povídal Šimon Slončík po utkání na zlínské Letné, kde až do čtrnácti žil. Táta Petr, útočník, kopal nejvyšší soutěž za Drnovice a staroměstský Synot, ve druhé lize oblékal dres Zlína, odkud v létě přestoupil do Plzně jeho prvorozený syn Tom. „Jsme v kontaktu, píšeme si, voláme si. Radí mi, předává mi poznatky. Je to vzor. Co mě, doufám, čeká, tím si prošel,“ říká Šimon o svém starším sourozenci. Zatímco Tom si prošel na zlínské Vršavě všemi mládežnickými kategoriemi až do prvoligové áčka, Šimon vyletěl z rodinného hnízda už ve čtrnácti po základní škole. „Jsem jiný než brácha, odmala jsem byl soběstačný a vůbec mi to nedělalo problém,“ usmívá se nejmladší z fotbalového klanu Slončíků. Po roce v Baníku Ostrava zakotvil ve Slavii. „Pro rozvoj mladých hráčů v dorosteneckých kategoriích je top. V Praze to zvládám v pohodě,“ říká suverénně. I když je mladší, vypadá na hřišti fyzicky vyspěleji než jeho bratr. „Ale mimo hřiště toho máme spoustu společného.“ Oba nastupují ve středu hřiště, jejich role jsou ale rozdílné. Tom se cítí nejlépe pod hrotem, Šimon se pohybuje níže. „Stejně jako brácha mám v sobě fotbalovost, ale nejsem hráč na poslední třetinu hřiště,“ popisuje Šimon Slončík, který v létě reprezentoval Česko na Euru do 17 let. Díky svým fyzickým předpokladům zvládal v úterý osobními souboje i proti starším soupeřům. Ke smůle své i hostů se přimotal k penaltě, ve třetí minutě zahrál rukou ve vápně a Zlín se z penalty ujal rychle vedení, které už nepustil. „Balon mě trefil do ruky. Nemohl jsem s tím nic dělat. Mrzí mě to. Kvůli tomu jsme prohráli,“ omlouval se Slončík, jenž po zápase zamával rodině na balkon. „Během utkání jsem je nevnímal, ale byl jsem rád, že tam byli. Od loňských Vánoc jsem byl ve Zlíně teprve podruhé,“ přiznal.