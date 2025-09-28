Ústí vedení na Žižkově neudrželo. Z Prahy si veze bod za remízu

Hosté pod televizní věží vedli už od osmé minuty po proměněné penaltě Moulise. Za domácí po necelé hodině srovnal Petrák. Pražané doma nevyhráli třetí z posledních čtyř duelů, Ústí nezvítězilo venku ve druhé lize počtvrté za sebou.
59. Petrák
8. Moulis
Sirotník – Nový, M. Richter (90+4. Klusák), Fišl (61. Hönig), Divíšek – Jirásek (C), Petrák – Reiter (61. Gembický), Batioja, Prošek (76. Brandner) – Ondrášek.
Grigar – Čítek, Březina, Žežulka (82. D. Černý) – Vondrášek (C), Kott, Osaghae, F. Novotný – Moulis (86. D. Richter), Fantiš (70. Goj), Kodad.
Jovanoski – Biegon, Chukwuebuka, Kúdela, Patka, M. Strnad.
Čtvrtečka, Němec – Červenka, Piralić, Tureček, Toure.
7. Sirotník, 12. Prošek, 48. Reiter
68. Vondrášek
Rozhodčí: Kubečka – Žurovec, Dohnálek
Počet diváků: 1808