Ústí vedení na Žižkově neudrželo. Z Prahy si veze bod za remízu

  12:48
Fotbalisté Žižkova remizovali doma v 11. kole druhé ligy s Ústím nad Labem 1:1. Viktoria neprohrála čtvrté z posledních pěti kol a zůstala pátá s dvoubodovou ztrátou na druhou Opavu a třetí Táborsko, kteří však odehrály o zápas méně. Severočeši zvítězili v jediném z minulých sedmi druholigových utkání a v neúplné tabulce jsou sedmí.

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Hosté pod televizní věží vedli už od osmé minuty po proměněné penaltě Moulise. Za domácí po necelé hodině srovnal Petrák. Pražané doma nevyhráli třetí z posledních čtyř duelů, Ústí nezvítězilo venku ve druhé lize počtvrté za sebou.

Chance Národní Liga
11. kolo 28. 9. 2025 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 1:1 (0:1)
Góly:
59. Petrák
Góly:
8. Moulis
Sestavy:
Sirotník – Nový, M. Richter (90+4. Klusák), Fišl (61. Hönig), Divíšek – Jirásek (C), Petrák – Reiter (61. Gembický), Batioja, Prošek (76. Brandner) – Ondrášek.
Sestavy:
Grigar – Čítek, Březina, Žežulka (82. D. Černý) – Vondrášek (C), Kott, Osaghae, F. Novotný – Moulis (86. D. Richter), Fantiš (70. Goj), Kodad.
Náhradníci:
Jovanoski – Biegon, Chukwuebuka, Kúdela, Patka, M. Strnad.
Náhradníci:
Čtvrtečka, Němec – Červenka, Piralić, Tureček, Toure.
Žluté karty:
7. Sirotník, 12. Prošek, 48. Reiter
Žluté karty:
68. Vondrášek

Rozhodčí: Kubečka – Žurovec, Dohnálek

Počet diváků: 1808

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 10 8 1 1 26:10 25
2. Slezský FC OpavaOpava 10 6 4 0 18:6 22
3. FC SILON TáborskoTáborsko 10 7 1 2 18:10 22
4. SK Artis BrnoArtis Brno 11 6 3 2 17:12 21
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 11 6 2 3 16:12 20
6. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 5 3 3 20:13 18
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 11 5 2 4 20:16 17
8. SK Slavia Praha BSlavia B 11 5 1 5 21:12 16
9. 1. SK ProstějovProstějov 11 4 2 5 13:15 14
10. FK PříbramPříbram 9 4 1 4 11:15 13
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 3 3 5 13:14 12
12. MFK ChrudimChrudim 11 2 5 4 13:20 11
13. AC Sparta Praha BSparta B 10 3 0 7 6:22 9
14. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 11 2 2 7 9:22 8
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 1 4 6 11:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 11 1 0 10 9:25 3

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

