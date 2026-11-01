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Dukla vyhrála ve druhé lize pražské derby proti Žižkovu, stačila jediná trefa

Autor: ,
  12:45
Jakub Plšek z Dukly Praha (ilustrační snímek)

Jakub Plšek z Dukly Praha (ilustrační snímek) | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Fotbalisté Dukly ve 13. kole druhé ligy vyhráli v pražském derby 1:0 na Žižkově. Celek z Julisky se v neúplné tabulce posunul na druhé místo o bod před Jihlavu, která má k dobru pondělní dohrávku s Ostravou B.

Pražské derby s minimem gólových šancí rozhodl v 71. minutě Plšek, který po chybě v rozehrávce domácích zužitkoval Mikušovu přihrávku před odkrytou bránu. Zkušený záložník se střelecky prosadil poprvé od letního návratu po dlouholetém působení v Maďarsku.

Dukla vyhrála s Žižkovem čtvrtý ligový vzájemný duel po sobě. Viktoria je v tabulce na 13. místě.

Chance Národní Liga
13. kolo 1. 11. 2026 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
71. Plšek
Sestavy:
Sirotník – Reiter (83. Kujabi), Hašek, Žitný, F. Novotný (67. Holásek) – Mareš (75. Hubínek) – Hönig, Papoušek (75. R. Hrubý), Batioja (C), Kaulfus (67. Prošek) – Huf.
Sestavy:
Bačkovský – Tomič, Kozma (C), Karamatić (90+4. Franke), Tessilimi (90+4. Svozil) – Velasquez, Zamazal – Šebrle (66. Mikuš), Ali Hindi (66. Plšek), Okebugwu – Diallo (76. N. Cissé).
Náhradníci:
Škodoň – Baafi, Kosek.
Náhradníci:
Jágrik – Corr, Rotundo, Folprecht.
Žluté karty:
37. Batioja
Žluté karty:
41. Okebugwu, 77. Zamazal

Rozhodčí: Zaoral – Volf, Pospíšil

Počet diváků: 2118

Chance Národní Liga
13. kolo 1. 11. 2026 14:00
SK Kladno SK Kladno : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
13. kolo 1. 11. 2026 15:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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13. kolo

SK Kladno vs. SK Hanácká Slavia Kroměříž //www.idnes.cz/sport
1.11. 14:00
  • 1.70
  • 3.81
  • 4.30
1. SK Prostějov vs. Slezský FC Opava //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:00
  • 2.74
  • 3.48
  • 2.31
FC Baník Ostrava B vs. FC Vysočina Jihlava //www.idnes.cz/sport
2.11. 17:00
  • 2.45
  • 3.58
  • 2.51

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

13. kolo

12. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 13 9 1 3 28:15 28
2. FK Dukla PrahaDukla Praha 13 7 3 3 23:19 24
3. FC Vysočina JihlavaJihlava 12 7 2 3 21:12 23
4. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 13 6 3 4 23:16 21
5. Fotbal PříbramPříbram 13 5 6 2 25:20 21
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 13 5 4 4 20:19 19
7. SK Slavia Praha BSlavia B 13 4 5 4 27:22 17
8. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 13 4 4 5 19:23 16
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 12 4 3 5 20:17 15
10. FC SILON TáborskoTáborsko 13 3 6 4 16:19 15
11. SK KladnoKladno 12 3 5 4 17:18 14
12. Slezský FC OpavaOpava 12 3 5 4 18:21 14
13. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 13 4 2 7 13:22 14
14. FK TřinecTřinec 13 2 5 6 15:24 11
15. 1. SK ProstějovProstějov 12 1 7 4 16:21 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 12 2 3 7 11:24 9

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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