Dukla vyhrála ve druhé lize pražské derby proti Žižkovu, stačila jediná trefa

Pražské derby s minimem gólových šancí rozhodl v 71. minutě Plšek, který po chybě v rozehrávce domácích zužitkoval Mikušovu přihrávku před odkrytou bránu. Zkušený záložník se střelecky prosadil poprvé od letního návratu po dlouholetém působení v Maďarsku.
Dukla vyhrála s Žižkovem čtvrtý ligový vzájemný duel po sobě. Viktoria je v tabulce na 13. místě.
71. Plšek
Sirotník – Reiter (83. Kujabi), Hašek, Žitný, F. Novotný (67. Holásek) – Mareš (75. Hubínek) – Hönig, Papoušek (75. R. Hrubý), Batioja (C), Kaulfus (67. Prošek) – Huf.
Bačkovský – Tomič, Kozma (C), Karamatić (90+4. Franke), Tessilimi (90+4. Svozil) – Velasquez, Zamazal – Šebrle (66. Mikuš), Ali Hindi (66. Plšek), Okebugwu – Diallo (76. N. Cissé).
Škodoň – Baafi, Kosek.
Jágrik – Corr, Rotundo, Folprecht.
37. Batioja
41. Okebugwu, 77. Zamazal
Rozhodčí: Zaoral – Volf, Pospíšil
Počet diváků: 2118