Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Autor: ,
  19:59
Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v závěru nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy na hřišti sestupem ohroženého Prostějova 2:1. Obě branky lídra soutěže vstřelil Lukáš Vorlický. Svěřenci trenéra Martina Svědíka vyhráli v soutěži sedmé utkání po sobě a v čele neúplné tabulky jsou o 14 bodů před Táborskem.

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Suveréna druhé ligy poslal do vedení po téměř hodině hry z penalty Vorlický. Čtyřiadvacetiletý záložník, který ve Zbrojovce hostuje z pražské Slavie, se trefil ve druhém kole po sobě. V pondělí se podílel na výhře 2:0 v městském derby s Artisem.

Za domácí srovnal Hais. Brno inkasovalo po čtyřech kolech a poprvé v jarní části. Zdálo se, že hosté teprve počtvrté v sezoně druhé nejvyšší soutěže nedosáhnou na výhru, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl Vorlický.

Svědíkův tým natáhl sérii neporazitelnosti ve druhé lize na 14 utkání, naposledy nebodoval loni v srpnu právě s Hanáky, jimž doma podlehl 1:2. Prostějov čeká na vítězství už 10 kol a je na poslední nesestupové příčce.

Chance Národní Liga
20. kolo 20. 3. 2026 17:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)
Góly:
71. Hais
Góly:
56. Vorlický
90+3. Vorlický
Sestavy:
Mikulec – M. Polášek, Dohnálek, Fišer, Zapletal (90+1. Hrdlička) – Š. Polášek – Hranoš (61. Kramář), Koudelka (85. Habusta), Matocha, Matoušek I (61. Sokol) – Hais (85. Raab).
Sestavy:
Hrdina – Břečka, Klíma, Markovic – Juroška, Janetzký (77. Langer), Texl (86. Gjorgievski), Granečný – Rymarenko (53. Vorlický) – Velich (77. Cicilia), Vachoušek (77. Kanakimana).
Náhradníci:
J. Musil – Dziuba, Imrana, Zahradníček, Jáger, Poturnay.
Náhradníci:
Prodělal – Selnar, Žitný, Mareš, Vedral, Kronus.
Žluté karty:
37. Koudelka, 53. Matoušek I, 80. Sokol
Žluté karty:
26. Rymarenko, 51. Juroška, 86. Břečka, 89. Granečný

Rozhodčí: Wulkan – Váňa, Ježek

Počet diváků: 1597

Chance Národní Liga
20. kolo 20. 3. 2026 18:00
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
26. Djordjić
Sestavy:
Sebastián Zajac – F. Říha, Martinec, S. Pech – M. Kotíšek, M. Jedlička, Moudrý, Zíka (46. Osmani) – Azaka, Schánělec (C), Kuol.
Sestavy:
A. Rezek – Kurka, Koné (90. Omale), Kulhánek (C), L. Musil (77. Hájek) – Djordjić, J. Dufek, Soukeník, Ojora (57. Rama), Záviška – Kašpárek (57. Hrubeš).
Náhradníci:
Dominik Kerl – Diviš, V. Novák, Mensah, Vitarigov, Tošnar, Feit, Kaczmarek, Pavlík.
Náhradníci:
Kotek – D. Beránek, Buchvaldek, J. Franěk, H. Hruška, Jindra, Ouattara.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. Kurka, 76. Koné, 81. Hájek

Rozhodčí: Nehasil – Volf, Marek

Počet diváků: 561

Chance Národní Liga
20. kolo 20. 3. 2026 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 1:0 (1:0)
Góly:
14. Šmiga
Góly:
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec (65. Vott) – Š. Černý (78. Vrána), Karban – T. Jedlička (78. Švestka), Málek (90+2. Antwi), Mulumba (65. Conte) – Šmiga.
Sestavy:
Božev – Palaščák, Behenský (C), Broukal (90. Mikulanda) – Piták, Teah (46. Szywala), Okonkwo, Belžík (46. Kohout) – Naskos (69. Pikolon), Cedergren (46. Rajnoha), Kušej.
Náhradníci:
Bleha – Apea, Čadek, Ejedegba, V. Hora.
Náhradníci:
Petrenko – Solarte, Chima, Palivec, Kočvara.
Žluté karty:
56. Karban, 88. Málek, 90+4. Nghabo
Žluté karty:
88. Kušej

Rozhodčí: Daniel Lovětínský. Asistenti: Jiří Pečenka, Václav Ježek. Delegát: Miroslav Fišer

Počet diváků: 1250

Chance Národní Liga
20. kolo 20. 3. 2026 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
45. Ondrášek
56. Nový
Sestavy:
Nalezinek – Wandji (59. Omon), O. Novák, J. Brabec – Ochoche (85. Renoud), Fall, Hubínek (C), D. Suchý (46. Sunday) – Adam (74. Štindl), Chizurum, Vaníček.
Sestavy:
Sirotník – Nový, M. Richter, Petrák, Ambler – Reiter (73. Klusák), Jirásek (C) – Prošek (59. Brandner), Batioja, Hönig (90+1. Obal) – Ondrášek (73. A. Toula).
Náhradníci:
Borne – Khelifa, Bata, Douděra, Rajtmajer.
Náhradníci:
Kořán – Patka, Gembický, Kúdela, Fišl, Divíšek, Kejval.
Žluté karty:
33. Vaníček, 52. Ochoche, 87. Tomášek (vedoucí), 90+3. Renoud
Žluté karty:
49. Batioja, 83. Sirotník

Rozhodčí: Bohata – Šůma, Novák

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 20 17 2 1 46:14 53
2. FC SILON TáborskoTáborsko 19 12 3 4 37:17 39
3. Slezský FC OpavaOpava 19 9 8 2 31:17 35
4. SK Artis BrnoArtis Brno 19 10 5 4 31:21 35
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 19 9 3 7 24:29 30
6. FK PříbramPříbram 19 8 4 7 18:23 28
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 19 8 3 8 28:25 27
8. SK Slavia Praha BSlavia B 19 7 4 8 30:23 25
9. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 19 7 3 9 32:33 24
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 19 7 3 9 20:26 24
11. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 19 5 5 9 26:25 20
12. MFK ChrudimChrudim 19 4 7 8 21:36 19
13. FC Vysočina JihlavaJihlava 19 4 6 9 19:23 18
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 20 4 6 10 22:30 18
15. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 19 5 1 13 16:34 16
16. AC Sparta Praha BSparta B 19 5 1 13 15:40 16

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

