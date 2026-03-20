Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Suveréna druhé ligy poslal do vedení po téměř hodině hry z penalty Vorlický. Čtyřiadvacetiletý záložník, který ve Zbrojovce hostuje z pražské Slavie, se trefil ve druhém kole po sobě. V pondělí se podílel na výhře 2:0 v městském derby s Artisem.
Za domácí srovnal Hais. Brno inkasovalo po čtyřech kolech a poprvé v jarní části. Zdálo se, že hosté teprve počtvrté v sezoně druhé nejvyšší soutěže nedosáhnou na výhru, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl Vorlický.
Svědíkův tým natáhl sérii neporazitelnosti ve druhé lize na 14 utkání, naposledy nebodoval loni v srpnu právě s Hanáky, jimž doma podlehl 1:2. Prostějov čeká na vítězství už 10 kol a je na poslední nesestupové příčce.
71. Hais
56. Vorlický
90+3. Vorlický
Mikulec – M. Polášek, Dohnálek, Fišer, Zapletal (90+1. Hrdlička) – Š. Polášek – Hranoš (61. Kramář), Koudelka (85. Habusta), Matocha, Matoušek I (61. Sokol) – Hais (85. Raab).
Hrdina – Břečka, Klíma, Markovic – Juroška, Janetzký (77. Langer), Texl (86. Gjorgievski), Granečný – Rymarenko (53. Vorlický) – Velich (77. Cicilia), Vachoušek (77. Kanakimana).
J. Musil – Dziuba, Imrana, Zahradníček, Jáger, Poturnay.
Prodělal – Selnar, Žitný, Mareš, Vedral, Kronus.
37. Koudelka, 53. Matoušek I, 80. Sokol
26. Rymarenko, 51. Juroška, 86. Břečka, 89. Granečný
Rozhodčí: Wulkan – Váňa, Ježek
Počet diváků: 1597
26. Djordjić
Sebastián Zajac – F. Říha, Martinec, S. Pech – M. Kotíšek, M. Jedlička, Moudrý, Zíka (46. Osmani) – Azaka, Schánělec (C), Kuol.
A. Rezek – Kurka, Koné (90. Omale), Kulhánek (C), L. Musil (77. Hájek) – Djordjić, J. Dufek, Soukeník, Ojora (57. Rama), Záviška – Kašpárek (57. Hrubeš).
Dominik Kerl – Diviš, V. Novák, Mensah, Vitarigov, Tošnar, Feit, Kaczmarek, Pavlík.
Kotek – D. Beránek, Buchvaldek, J. Franěk, H. Hruška, Jindra, Ouattara.
36. Kurka, 76. Koné, 81. Hájek
Rozhodčí: Nehasil – Volf, Marek
Počet diváků: 561
14. Šmiga
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec (65. Vott) – Š. Černý (78. Vrána), Karban – T. Jedlička (78. Švestka), Málek (90+2. Antwi), Mulumba (65. Conte) – Šmiga.
Božev – Palaščák, Behenský (C), Broukal (90. Mikulanda) – Piták, Teah (46. Szywala), Okonkwo, Belžík (46. Kohout) – Naskos (69. Pikolon), Cedergren (46. Rajnoha), Kušej.
Bleha – Apea, Čadek, Ejedegba, V. Hora.
Petrenko – Solarte, Chima, Palivec, Kočvara.
56. Karban, 88. Málek, 90+4. Nghabo
88. Kušej
Rozhodčí: Daniel Lovětínský. Asistenti: Jiří Pečenka, Václav Ježek. Delegát: Miroslav Fišer
Počet diváků: 1250
45. Ondrášek
56. Nový
Nalezinek – Wandji (59. Omon), O. Novák, J. Brabec – Ochoche (85. Renoud), Fall, Hubínek (C), D. Suchý (46. Sunday) – Adam (74. Štindl), Chizurum, Vaníček.
Sirotník – Nový, M. Richter, Petrák, Ambler – Reiter (73. Klusák), Jirásek (C) – Prošek (59. Brandner), Batioja, Hönig (90+1. Obal) – Ondrášek (73. A. Toula).
Borne – Khelifa, Bata, Douděra, Rajtmajer.
Kořán – Patka, Gembický, Kúdela, Fišl, Divíšek, Kejval.
33. Vaníček, 52. Ochoche, 87. Tomášek (vedoucí), 90+3. Renoud
49. Batioja, 83. Sirotník
Rozhodčí: Bohata – Šůma, Novák