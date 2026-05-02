Opava v druhé lize opět ztratila body, vedoucí Zbrojovka míří za rekordem

  19:59
Fotbalisté Opavy v 26. kole druhé ligy jen remizovali s Kroměříží 2:2. Slezané již počtvrté za sebou ztratili body a nevyužili pátečního klopýtnutí Artisu Brno. Vedoucí Zbrojovka, již jistý vítěz soutěže, doma svalila Ústí nad Labem 3:0 a dál pošilhává po bodovém rekordu soutěže. Ten drží Slovácko, jež v sezoně 1999/2000 získalo 76 bodů. Zbrojovka jich má čtyři kola před koncem 68.
ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zbrojovka ani po zajištění návratu mezi elitu nepolevila a Ústí nad Labem s přehledem porazila. Dva góly brněnského celku dal před téměř pěti tisícovkami diváků Vachoušek, skóre otevřel Žitný. Zbrojovka vyhrála 22 z dosavadních 26 zápasů. Ústí je šesté se ztrátou sedmi bodů na baráž.

Aby pohádka netrvala rok... Jaká musí být Zbrojovka? Experti o novém prvoligistovi

Opavě, která coby podezřelý klub figuruje v aktuální korupční kauze, se v poslední době vůbec nedaří. Slezané doma proti zachraňující se Kroměříži dvakrát prohrávali a museli vzít zavděk remízou. Z posledních čtyř kol získal jen dva body. Hanáci naopak dosáhli na cennou remízu v boji o záchranu a na 12. místě tabulky mají sedmibodový náskok na sestupové příčky. Opava na třetí, barážovou příčku ztrácí tři body.

Sparťanská rezerva sice s Chrudimí vydřela remízu, v boji o záchranu si ale příliš nepomohla. Na první nesestupovou příčku ztrácí čtyři zápasy před koncem soutěže šest bodů. Chrudim po třech kolech neprohrála a na sestupové pozice má šestibodový náskok.

Mladým sparťanům hrubě nevyšly vstupy do obou poločasů. Už ve třetí minutě otevřel skóre po teči Hruška a stejný hráč se prosadil i po několika desítkách sekund druhého dějství. V 56. minutě ale snížil Říha a v první minutě nastavení rovněž hlavičkou srovnal střídající Jedlička.

Opava v druhé lize opět ztratila body, vedoucí Zbrojovka míří za rekordem

