Zbrojovka ani po zajištění návratu mezi elitu nepolevila a Ústí nad Labem s přehledem porazila. Dva góly brněnského celku dal před téměř pěti tisícovkami diváků Vachoušek, skóre otevřel Žitný. Zbrojovka vyhrála 22 z dosavadních 26 zápasů. Ústí je šesté se ztrátou sedmi bodů na baráž.
Opavě, která coby podezřelý klub figuruje v aktuální korupční kauze, se v poslední době vůbec nedaří. Slezané doma proti zachraňující se Kroměříži dvakrát prohrávali a museli vzít zavděk remízou. Z posledních čtyř kol získal jen dva body. Hanáci naopak dosáhli na cennou remízu v boji o záchranu a na 12. místě tabulky mají sedmibodový náskok na sestupové příčky. Opava na třetí, barážovou příčku ztrácí tři body.
Sparťanská rezerva sice s Chrudimí vydřela remízu, v boji o záchranu si ale příliš nepomohla. Na první nesestupovou příčku ztrácí čtyři zápasy před koncem soutěže šest bodů. Chrudim po třech kolech neprohrála a na sestupové pozice má šestibodový náskok.
Mladým sparťanům hrubě nevyšly vstupy do obou poločasů. Už ve třetí minutě otevřel skóre po teči Hruška a stejný hráč se prosadil i po několika desítkách sekund druhého dějství. V 56. minutě ale snížil Říha a v první minutě nastavení rovněž hlavičkou srovnal střídající Jedlička.