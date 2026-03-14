Zápas byl značně vyhrocený. Vedle Krpálka dostali červenou kartu i dva zástupci domácího týmu, oba nicméně mimo hru. Po hodině hry krátce po vystřídání Holík a před ním v prvním poločase masér Strakoš.
63. Kříž
71. Ovesný
19. Lilling
J. Dostál – Dočkal, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Saal (80. Mach), Holík (59. Ovesný), Kříž (83. Bartolomeu) – D. Moučka (59. Kudela), Večeřa, Koryčan (83. Kulíšek).
Sebastián Zajac – F. Říha, Diviš, Krpálek – Topič (46. M. Kotíšek), Lilling, M. Jedlička (C) (77. Osmani), V. Novák (77. Vitarigov) – Moudrý, Pavlík (77. Lášek), Kaczmarek (66. Zíka).
Mucha – Aldin, Hanzelka, Araujo-Wilson, Zavadil, Toman.
Dominik Kerl – Slanina, Rebibo, Tošnar, Mensah, Pavlo.
17. J. Dostál, 22. L. Kříž (trenér), 31. Kříž
44. Topič, 48. M. Kotíšek
23. Strakoš (masér)
60. Krpálek
Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Ježek
Počet diváků: 1048
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2.
|Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3.
|Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4.
|Artis Brno
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5.
|Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|6.
|Ostrava B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|7.
|Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|8.
|Slavia Praha B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9.
|Ústí nad Labem
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10.
|České Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11.
|Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12.
|Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13.
|Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14.
|Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|15.
|Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16.
|Sparta Praha B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16