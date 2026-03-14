Vyhrocený duel druhé ligy. Kroměříž porazila Spartu B, červenou dostal i masér

  17:23
Fotbalisté Kroměříže v 19. kole druhé ligy v záchranářském souboji porazili rezervu Sparty 2:1. Hanáci poslali soupeře na poslední místo tabulky, na kontě mají stejně bodů, ale lepší skóre. Pražané vedli po poločase díky proměněné penaltě, domácí po změně stran krátce po vyloučení Dennise Krpálka brankami v 63. a 71. minutě skóre otočili.

Trenér fotbalistů Kroměříže Lukáš Kříž. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Zápas byl značně vyhrocený. Vedle Krpálka dostali červenou kartu i dva zástupci domácího týmu, oba nicméně mimo hru. Po hodině hry krátce po vystřídání Holík a před ním v prvním poločase masér Strakoš.

Chance Národní Liga
19. kolo 14. 3. 2026 14:30
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 2:1 (0:1)
Góly:
63. Kříž
71. Ovesný
Góly:
19. Lilling
Sestavy:
J. Dostál – Dočkal, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Saal (80. Mach), Holík (59. Ovesný), Kříž (83. Bartolomeu) – D. Moučka (59. Kudela), Večeřa, Koryčan (83. Kulíšek).
Sestavy:
Sebastián Zajac – F. Říha, Diviš, Krpálek – Topič (46. M. Kotíšek), Lilling, M. Jedlička (C) (77. Osmani), V. Novák (77. Vitarigov) – Moudrý, Pavlík (77. Lášek), Kaczmarek (66. Zíka).
Náhradníci:
Mucha – Aldin, Hanzelka, Araujo-Wilson, Zavadil, Toman.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Slanina, Rebibo, Tošnar, Mensah, Pavlo.
Žluté karty:
17. J. Dostál, 22. L. Kříž (trenér), 31. Kříž
Žluté karty:
44. Topič, 48. M. Kotíšek
Červené karty:
23. Strakoš (masér)
Červené karty:
60. Krpálek

Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Ježek

Počet diváků: 1048

Tabulka

1.Zbrojovka Brno18152142:1347
2.Táborsko18113436:1736
3.Opava1898131:1635
4.Artis Brno18105331:1935
5.Příbram1984718:2328
6.Ostrava B1883728:2427
7.Žižkov1883723:2927
8.Slavia Praha B1873829:2224
9.Ústí nad Labem1973932:3324
10.České Budějovice1872919:2523
11.Vlašim1854925:2419
12.Chrudim1947821:3619
13.Jihlava1946919:2318
14.Prostějov1845920:2717
15.Kroměříž19511316:3416
16.Sparta Praha B19511315:4016
14. března 2026  17:23

