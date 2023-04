Od stažených zadků k senzaci u lídra. S námi počítejte! vzkazují z Varnsdorfu

„Chtěli jsme dokázat, že patříme nahoru, že se s námi musí počítat,“ hlásil varnsdorfský trenér Miroslav Holeňák do kamer ČT sport.

Slovanu se na jaře lepila smůla na kopačky. Ve druhé nastavené minutě přišel po brance Bialeka o výhru v Prostějově a bral bod za remízu 1:1, v Třinci ho ve stejném čase pohřbil Habusta, padl 1:2.

„Nevím, jestli to byla smůla, nekoncentrovanost, náhoda. Doufám, že jen náhoda. Říká se, že jen hlupák opakuje chyby, tak my ji snad už nezopakujeme,“ povídal Holeňák před hitem na Litavce.

Varnsdorf chybu už nezopakoval, naopak po rohu v šesté nastavené minutě udeřil africký klenot Tanko. Jeho ránu si domácí srazili pod břevno a zápas skončil. „Přitom když jsem v úvodu nastavení viděl dvě velké šance Příbrami, vzpomněl jsem si na naše minulá utkání. Všichni jsme měli stažený zadek, přáli si konec a remízu,“ líčil Holeňák. „Jsme šťastlivci, když vyhrajeme takhle v závěru.“

Šokující finiš zarmoutil příbramského trenéra Dušana Uhrina mladšího. „Prohráli jsme v poslední vteřině po trestňáku a dvou rozích,“ litoval. „Přitom ve druhé půli jsme měli víc šancí, dali jsme břevno a tyč. Bohužel to je ztráta.“

Holeňák se do svého protějšku dokázal vcítit díky své zkušenosti z prvních dvou jarních knockoutů. „Jsme rádi, že nejsme pořád ti bití, ale je mi upřímně líto Příbramáků. Vím, co to je takhle dostat v nastaveném čase gól a ztratit utkání,“ doznal kouč Slovanu. „Trošku s nimi soucítím, je to pro ně kruté. Samozřejmě mám ohromnou radost, že jsme vyhráli, ale přiznávám, že díky haluzi.“

Na silně podmáčeném terénu se zprvu Varnsdorf nedostal do tempa. Na gól Zeronika, který při sólu přehodil brankáře Vaňáka, ovšem ke konci první půle zareagoval střelou z vápna Samko. „Ze začátku jsme jen nakopávali balony a vůbec jsme to nebyli my. Až inkasovaný gól nás probral, bohužel jen na chvíli. Domácí nás zatlačili, na druhou stranu naše brejky smrděly,“ cítil Holeňák.

Během reprezentační pauzy ve Slovanu kolovala viróza, vyléčil ji včas. Je pátý, na lídra Příbram ztrácí jen šest bodů. Navíc v úterý doma dohrává odložený duel s Duklou. A v neděli hostí béčko Slavie.