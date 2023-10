Krutá kuriozita. Fotbalisté Varnsdorfu proti devíti výhru neudrželi

„Hrozně se zlobím,“ svraštil obočí na tiskové konferenci trenér posledního celku soutěže Miroslav Holeňák. „Už to vypadalo, že zápas zvládneme, soupeř měl dvě červené karty. Pro mě je nepochopitelné, že nejsme schopní to dohrát.“

Když Jihlava ve druhé půli nedělního duelu přišla o prvního vyloučeného, tedy Araujo-Wilsona, završili domácí obrat z 1:2 na 3:2 zásluhou Hodkovy trefy. První vítězné povzbuzení sezony bylo na dosah! Zvlášť když v 81. minutě musel do sprch i Tonbul. Vysočina dohrávala v devíti. Jenže ouha! Hostující Ogiomade po přihrávce z křídla vystřelil a v 90. minutě zařídil nevídanou dělbu bodů.

Zázrak Jihlavy, pohroma Varnsdorfu. „My měli zápas už dohrát tak, že jsme Jihlavě neměli ani půjčit míč. A měli jsme hru kontrolovat, neustupovat. Jenž my jsme ustupovali proti osmi!“ čertil se Holeňák.

Ani jihlavský trenér David Oulehla, který dříve v Kotlině působil, nevypadal nadšeně. „Z minima jsme vytěžili maximum. První vyloučení byla hloupost, jsem na hráče naštvaný. Pak šel ven další. Není možné, abychom ze dvanácti zápasů měli pět červených karet,“ nechápe Oulehla nekázeň hráčů.

Přitom on sám si prý potrpí na fair play. „Nechci, aby padali, simulovali, nechci, aby reagovali na soupeře, rozhodčí. Chci, ať se věnují svým věcem. Budu jim to vytýkat. Je zarážející, že jsme nebyli v hlavě nastavení. To je otázka i pro nás trenéry, beru to na sebe,“ řekl Oulehla.

Varnsdorfu se nesestupové příčky vzdálily na pět bodů. Z dvanácti kol nasbíral šest remíz i porážek.

„Klobouk dolů před hráči Jihlavy, že v osmi lidech v poli zvládli vyrovnat v poslední minutě. Je to naše hrubá chyba a není nám přáno zvítězit. Můžeme si za to sami,“ kabonil se Holeňák. „Přitom po slibném začátku jsem si říkal, že to je konečně zápas, kdy špatnou sérii zlomíme.“ Další šance bude v sobotu na trávníku Kroměříže.