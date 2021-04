Vyšehradský Procházka: Bílek mě vytočil. Rozebírat zápas, zabijeme se

„Říkal jsem klukům, měli jste nás porazit 4:0, pak bych uznal, že jste byli lepší. Ale když jim rozhodčí pomůže takovou standardkou... celý zápas dřete, a pak dostanete v 90. minutě gól ze standardky, to je frustrující,“ štvala porážka 0:1 Daniela Procházku, bývalého hráče Army, který nyní ve Vyšehradu hostuje z Hradce Králové.



Last minute prohra ho mrzela o to víc, že rozhodl jeho kamarád Michal Bílek, s nímž je dodnes v pravidelném kontaktu. „Víme, že Ústí neumí hrát do zatažené obrany, pokyny byly takové, že když se semkneme jako tým a budeme zodpovědní dozadu, budou mít problém se tam dostat. Chtěli jsme urvat nějaké body, ale v 90. minutě to Míša skvěle trefil,“ uznal Procházka.

Nejen gólem ho Bílek naštval, vyčítal mu i simulování. „Dneska mě hodně vytočil. Kluci by si měli uvědomit, že tohle už je dospělý fotbal, a když začnou padat ve vápně s tím, že chtějí penaltu... Míša tam nechal nohu a zařval, přitom jak ho znám, tak ho to ani nebolelo,“ mračil se Procházka. Hned po utkání je ale prý vše zapomenuto.

„Na hřišti nejsme kámoši, ale teď už to je zase všechno v pořádku. O zápase raději mluvit nebudeme, to bychom se zabili,“ usmál se Procházka.



Důvod k úsměvu měl i ústecký trenér David Jarolím. „Bylo to vydřené vítězství a takové je ve finále vždy hodně cenné. Vyšehrad dobře bránil, my se zlepšili až ve druhé půli. A naštěstí jsme dali v poslední minutě gól.“

Pro Ústí to byla první jarní domácí výhra, už pět zápasů v řadě neprohrálo a v tabulce je čtvrté, dva body od druhé Líšně.