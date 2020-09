Křeček proti svým. Musíme hrát emočněji, velí ústecký trenér Jarošík

„Bude to pro mě velmi specifické utkání, protože jsem v Ústí strávil tři roky. Těším se na návrat do míst, kde jsem byl úspěšný a spokojený. Ve čtvrtek však udělám maximum pro to, aby se na hřišti radovala Vysočina,“ slíbil klubovému webu Křeček, jenž do Jihlavy vzal i své ústecké asistenty Petra Vrabce a Juraje Šimurku.

Ústí během pauzy nepřišlo jen o trenéry, rozprchl se i úspěšný kádr. A nově složený mladý tým se ve 2. lize zatím rozkoukává. Po domácí remíze s Varnsdorfem Arma rupla ve Vlašimi 2:5.

„Důkladně jsme si utkání rozebrali, nebylo povedené. Musíme začít u základních věcí jako nasazení, bojovnost, organizace a kompaktnost, více se porvat o body. Chceme hrát emočněji,“ velí Jiří Jarošík, nástupce Aleše Křečka na ústecké lavičce.

Kouč věří, že reprezentační pauza týmu pomohla. „Doufám, že zlepšení bude vidět už proti Jihlavě, která ale bude potřebovat taky bodovat. My chceme doma vyhrát, musíme tomu podřídit vše. Nesmíme na nic čekat a jít si pro vítězství,“ burcuje Jarošík.