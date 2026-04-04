Pět zápasů, tři výhry. Teď už berete start do jara jako úspěšný?
Co si budeme povídat, všichni nám vyčítají porážku s Kroměříží. Ten zápas přitom nebyl úplně špatný, ale nedali jsme gól, tak jsem nemohli žádat bodový zisk. Nakopli jsme se na Spartě, ale velká kaňka toho jarního startu byl první poločas s Příbramí. Teď jsme se rozjeli, chceme se udržet mezi pátým až osmým místem, to je reálný cíl. Ale ještě není konec.
Jak se rodilo vítězství nad Táborskem?
Nemají teď dobré výsledkové období, ale sílu znovu ukázali. Měli čtyři velešance, Grigy (brankář Tomáš Grigar) nás znovu podržel. To jsou přesně jeho zápasy, kdy se úplně vymáčkne. Přemýšleli jsme si, jak poskládat defenzivu, protože Březina měl čtyři žluté a Čítek výron v kotníku, nakonec se z toho stala taková duklácká obrana. Klaplo to, měli jsme nulu, super týmový výkon.
A první jarní domácí vítězství.
Všichni jsme si byli vědomi, že náš fanoušek si zaslouží domácí výhru, ale bál jsem se, že se to bude brát trochu automaticky. Nebylo to snadné, Táborsko je silný soupeř, o to víc si toho ceníme.
Vyšlo vám střídání, žolík David Černý dal dva góly.
Někdy vystřídám špatně, jindy dobře, někdy jsem na odstřel, jindy hvězda. Takhle my to máme v té naší trenérské branži. Jde spíš o to, abychom jako realizák byli propojení s kabinou a věděli, za čím jdeme.
Kopali jste penaltu. Když nebyl v základní sestavě David Černý, šel na ni Pavel Moulis. Byl určený?
Tohle nechávám vyloženě na hráčích, oni by se asi nejraději o ten míč poprali. Pavel by možná i někoho zaskluzoval, kdyby mu to někdo vzal. (smích)
Dva góly jste dali ze standardních situací, přitom to není úplně vaše doména.
Dneska svět na standardky hodně sází, ale my úplně nemáme typologicky hráče na to, aby tam pět frajerů – zabijáků šlo do pokutového území. Jako třeba před patnácti lety, kdy tam vletěli Džuban s Valentou, tak se všichni báli. My máme trochu jiné hráče, ale o to víc to musíme trénovat, zkoušet, rozhýbávat soupeřovu obranu. A dneska jsme naštěstí dali ze dvou standardek gól, i když jedna byla penalta.
Jak zapadl do týmu obránce Ondřej Ullman, zimní posila?
Dokáže hrát na více postech, nejen beka, ale i stopera. Takový rychlostní typ se nám do obrany hodil.
Někteří hráči mají na jaře výrazně lepší bežecká data, co se změnilo?
Hlavní změna je v tom, že přišel Venca Polák, zkušený kondičák, který byl na Spartě i v Teplicích. Já ta čísla beru s rezervou, nešlo to nastartovat tak, abychom najednou jeli 180 na dálnici, to bychom se zavařili. Dávkovali jsme to tak, abychom nic nepřepálili. Zdravotní stav je potřeba hlídat, nemůžeme si dovolit, aby nám tři hráči vypadli ze základu a my si hráli na to, že máme fantastická data.
S koučem Táborska Radkem Kronďákem jste během hráčské kariéry zažili společné působení v Teplicích. Jste v kontaktu?
Často si voláme, i když teď jsme si 14 dnů ani nepípli (smích). Ale jinak jsme takoví kámoši v té trenérské branži. Bavíme se o fotbale, o trendech. Mám ho rád, hodně se posunul ve vývoji, myslím, že to je velice dobrý trenér. Možná ještě okusí i první ligu.