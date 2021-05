Třetí prohra v řadě. A fotbalistům Ústí nad Labem uniká špička

„Prospali jsme 1. poločas, byli jsme všude daleko, nedoráželi jsme hráče, na oba góly jsme jim namazali. Druhá půle už byla o něčem jiném, ale celkově je to zklamání, nestačí hrát jen jeden poločas,“ vyčítal ústecký trenér David Jarolím, jehož celek zůstal čtvrtý, ale třetí Prostějov mu utekl už na sedm bodů.

O svém vítězství rozhodl v 1. půli, nejprve se prosadil po 19 minutách Zlatohlávek a později se k němu přidal Kopřiva. Domácí po změně stran zvýšili aktivitu a brzy zásluhou Proška snížili, vyrovnávací branku však nevstřelili. V závěrečném náporu neuspěl ani brankář Tvrdoň, který v nastaveném čase podpořil své spoluhráče při standardní situaci, hlavičkou ale těsně minul.

„Nedokážu vysvětlit, proč jsme nebyli v 1. půli nebezpeční. Totálně jsme to prohospodařili, nehráli jsme, co jsme chtěli. Už jejich první gól nás zmrazil a z naší druhé chyby hned dostaneme druhý gól,“ štvalo jediného ústeckého střelce Václava Proška.

V pátém domácím jarním zápase dalo Ústí teprve druhý gól! „Strašně se nadřeme, abychom se vůbec dostali do pořádné šance, pak je to o proměňování. Na tréninku se na to zaměřujeme, ale nepadá nám to tam,“ krčil rameny Prošek.