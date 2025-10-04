Táborsko mělo tři dvougólové střelce. Dvakrát se prosadili Jan Buryán, Jiří Kateřiňák a nejlepší kanonýr soutěže Lukáš Matějka, který v sezoně druhé ligy skóroval už devětkrát.
Zápas poznamenalo zranění asistenta rozhodčího Běláka ze závěru první půle. Následovala neplánovaná pauza trvající zhruba 20 minut, na pomezí pak ve zbytku utkání vypomáhal hlavnímu Černému licencovaný sudí z řad diváků.
Opava jako poslední v druholigové sezoně utrpěla porážku. V Kroměříži se prosadil pouze v 62. minutě domácí Zavadil, který svému celku zajistil druhé vítězství z posledních tří kol. Na začátku druhé půle dostali po vzájemné potyčce červenou kartu Araujo-Wilson a opavský Novák.
39. Adediran
13. Hais
Holý – Al-Brakí, Jeřábek (C), Čoudek – Kosek, Samek, Pospíšil, Harazim – Adediran, Beauguel, Al-Mušajfrí.
Mikulec – M. Polášek, Šindelář, Habusta, Mirvald – Dziuba, Hais – Matoušek I, Hranoš, Harušťák – Koudelka (C).
Vajner – Fomba, Mach, Hapal, Sedlák, Lutonský, Vukadinović.
Vaňák – Holovackyj, Cissé, Hrdlička, M. Jaroň, Budínský, Jáger, Raab, Š. Polášek.
25. Mirvald
Rozhodčí: Ondřej Pechanec – Jakub Hrabovský, Lucie Ratajová
62. Zavadil
Mucha – D. Němeček (87. Toman), Zavadil, Čelůstka, Kulíšek – Saal (76. Bartolomeu), Kříž, Hlinka (C), Araujo-Wilson – Žák (82. Holík), Koryčan (76. Dočkal).
Babka – Helešic, Janoščín (C), Lehoczki, Zálešák (46. Mužík) – Kaštánek, M. Novák, J. Rezek (63. Sochor), Turanjanin (74. Lacík), Papalele – Ndiaye.
J. Dostál – Mynář, Kudela, Mackleyther, Rolinek, D. Moučka, Makanjuola.
Ciupa – Buchta, Fabiánek.
45. Žák, 79. Hlinka, 84. Kříž, 90+1. Zavadil
26. J. Rezek, 71. Papalele, 84. Ndiaye
52. Araujo-Wilson
52. M. Novák
Rozhodčí: Dorušák – Lakomý, Pospíšil
Počet diváků: 516
26. Buryán
45+14. Matějka
45+22. Kateřiňák
56. Kateřiňák
61. Buryán
62. Matějka
60. Jirásek
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák, Heppner – Bláha, Hora (76. Nikl) – Barac (64. Djordjić), Kateřiňák (64. Polyák), Buryán (85. Hák) – Matějka (76. Yahaya).
Sirotník – Nový, M. Richter, Hönig, Divíšek – Jirásek (68. Biegon), Petrák – Reiter (46. Prošek), Batioja (46. Klusák), Brandner (46. Gembický) – Ondrášek (85. Patka).
Šťovíček, Sukovský – Zeronik, Varačka, F. Rataj.
Jovanoski – Kúdela, Fišl, M. Strnad.
59. Barac, 70. Buryán
64. M. Richter
Rozhodčí: Černý – Malimánek, Bělák
Počet diváků: 773