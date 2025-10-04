Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně zápas k dobru. Kroměříž nečekaně zdolala Opavu 1:0, přesto zůstává v tabulce poslední.

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči. | foto: Lundák PetrMAFRA

Táborsko mělo tři dvougólové střelce. Dvakrát se prosadili Jan Buryán, Jiří Kateřiňák a nejlepší kanonýr soutěže Lukáš Matějka, který v sezoně druhé ligy skóroval už devětkrát.

Zápas poznamenalo zranění asistenta rozhodčího Běláka ze závěru první půle. Následovala neplánovaná pauza trvající zhruba 20 minut, na pomezí pak ve zbytku utkání vypomáhal hlavnímu Černému licencovaný sudí z řad diváků.

Opava jako poslední v druholigové sezoně utrpěla porážku. V Kroměříži se prosadil pouze v 62. minutě domácí Zavadil, který svému celku zajistil druhé vítězství z posledních tří kol. Na začátku druhé půle dostali po vzájemné potyčce červenou kartu Araujo-Wilson a opavský Novák.

Chance Národní Liga
12. kolo 4. 10. 2025 18:00
zápas probíhá
SK Artis Brno SK Artis Brno : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 1:1 (1:1)
Góly:
39. Adediran
Góly:
13. Hais
Sestavy:
Holý – Al-Brakí, Jeřábek (C), Čoudek – Kosek, Samek, Pospíšil, Harazim – Adediran, Beauguel, Al-Mušajfrí.
Sestavy:
Mikulec – M. Polášek, Šindelář, Habusta, Mirvald – Dziuba, Hais – Matoušek I, Hranoš, Harušťák – Koudelka (C).
Náhradníci:
Vajner – Fomba, Mach, Hapal, Sedlák, Lutonský, Vukadinović.
Náhradníci:
Vaňák – Holovackyj, Cissé, Hrdlička, M. Jaroň, Budínský, Jáger, Raab, Š. Polášek.
Žluté karty:
Žluté karty:
25. Mirvald

Rozhodčí: Ondřej Pechanec – Jakub Hrabovský, Lucie Ratajová

Chance Národní Liga
12. kolo 4. 10. 2025 16:00
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 1:0 (0:0)
Góly:
62. Zavadil
Góly:
Sestavy:
Mucha – D. Němeček (87. Toman), Zavadil, Čelůstka, Kulíšek – Saal (76. Bartolomeu), Kříž, Hlinka (C), Araujo-Wilson – Žák (82. Holík), Koryčan (76. Dočkal).
Sestavy:
Babka – Helešic, Janoščín (C), Lehoczki, Zálešák (46. Mužík) – Kaštánek, M. Novák, J. Rezek (63. Sochor), Turanjanin (74. Lacík), Papalele – Ndiaye.
Náhradníci:
J. Dostál – Mynář, Kudela, Mackleyther, Rolinek, D. Moučka, Makanjuola.
Náhradníci:
Ciupa – Buchta, Fabiánek.
Žluté karty:
45. Žák, 79. Hlinka, 84. Kříž, 90+1. Zavadil
Žluté karty:
26. J. Rezek, 71. Papalele, 84. Ndiaye
Červené karty:
52. Araujo-Wilson
Červené karty:
52. M. Novák

Rozhodčí: Dorušák – Lakomý, Pospíšil

Počet diváků: 516

Chance Národní Liga
12. kolo 4. 10. 2025 15:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 6:1 (3:0)
Góly:
26. Buryán
45+14. Matějka
45+22. Kateřiňák
56. Kateřiňák
61. Buryán
62. Matějka
Góly:
60. Jirásek
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák, Heppner – Bláha, Hora (76. Nikl) – Barac (64. Djordjić), Kateřiňák (64. Polyák), Buryán (85. Hák) – Matějka (76. Yahaya).
Sestavy:
Sirotník – Nový, M. Richter, Hönig, Divíšek – Jirásek (68. Biegon), Petrák – Reiter (46. Prošek), Batioja (46. Klusák), Brandner (46. Gembický) – Ondrášek (85. Patka).
Náhradníci:
Šťovíček, Sukovský – Zeronik, Varačka, F. Rataj.
Náhradníci:
Jovanoski – Kúdela, Fišl, M. Strnad.
Žluté karty:
59. Barac, 70. Buryán
Žluté karty:
64. M. Richter

Rozhodčí: Černý – Malimánek, Bělák

Počet diváků: 773

12. kolo

11. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 11 9 1 1 27:10 28
2. FC SILON TáborskoTáborsko 12 9 1 2 27:11 28
3. Slezský FC OpavaOpava 11 6 4 1 18:7 22
4. SK Artis BrnoArtis Brno 11 6 3 2 17:12 21
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 12 6 2 4 17:18 20
6. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 5 3 3 20:13 18
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 12 5 2 5 20:17 17
8. SK Slavia Praha BSlavia B 11 5 1 5 21:12 16
9. 1. SK ProstějovProstějov 11 4 2 5 13:15 14
10. FK PříbramPříbram 11 4 1 6 11:20 13
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 3 3 5 13:14 12
12. MFK ChrudimChrudim 11 2 5 4 13:20 11
13. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 12 3 2 7 11:22 11
14. AC Sparta Praha BSparta B 10 3 0 7 6:22 9
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 1 4 6 11:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 12 2 0 10 10:25 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

