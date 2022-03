Začíná jarní část druhé fotbalové ligy, Brno je blízko k návratu mezi elitu

Brno po loňském sestupu z ligy na podzim dominovalo a vyhrálo 12 z 16 kol. Podle prognóz by už Zbrojovce návrat mezi elitu neměl uniknout. „Uvědomujeme si, že je to blízko, pořád se mluví o první lize. Média nás pasují do role jasného postupujícího, ale já opakuji, ještě tam nejsme. Čeká nás těžké jaro, ale věříme, že budeme úspěšní,“ řekl na tiskové konferenci sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

„V soutěži jsou nedohrané zápasy, soupeři mohou ještě dosbírat body. Půjdeme zápas od zápasu. Teď se maximálně soustředíme na to, abychom zvládli první utkání,“ uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Na druhém místě nečekaně figuruje sparťanské „béčko“. Letenští by ale o nejvyšší soutěž bojovat nemohli, neboť v první lize hraje jejich A-tým. Pokud by rezerva Pražanů skončila na druhém či třetím místě, v baráži by se nepředstavila a zároveň by pomohla čtrnáctému celku z nejvyšší soutěže. Ten by do baráže na rozdíl od patnáctého nemusel. Přímo z první ligy sestoupí jen nejhorší mužstvo.

Stejně jako v minulé druholigové sezoně se drží ve špičce tabulky Líšeň, která v předchozím ročníku obsadila druhé místo. Brněnský klub ztrácí stejně jako Sparta na Zbrojovku deset bodů a navíc má jednu dohrávku k dobru.

„Zatím nemyslíme na to, že bychom někam postupovali. Budeme rádi, když skončíme do nějakého pátého místa. Ale na druhou stranu, když to kluci dokážou, není důvod, abychom postup nezvažovali. Jediná věc, která je potřeba, je mít podmínky a licenci, abychom měli šanci se rozhodnout, kdyby to vyšlo,“ uvedl předseda klubu Karel Hladiš.

Zatímco Zbrojovka má v čele tabulky pohodlný náskok, mezi druhým a desátým místem je rozdíl pouhých osmi bodů. Osmá Dukla Praha ztrácí na barážové pozice jen čtyři, šestá Opava, která po minulé sezoně opustila elitu, tři. Další loňský sestupující z nejvyšší soutěže Příbram je překvapivě až třináctá.

Z druhé ligy jako tradičně spadnou dva týmy. Poslední je zatím Žižkov, který ztrácí na nesestupové příčky čtyři body. O tři body více než Viktoria má předposlední Chrudim.