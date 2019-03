Balkánská kovbojka ve Znojmě: z vězení až k akciím v českém fotbalu

Očima Luďka Zelenky Na co jsem ve 2. lize zvědavý? 1. Na boj o postup

Šest sedm týmů se tváří, že jsou ti správní kandidáti a že je nejvyšší čas, aby se posunuly výš. Počínaje Budějovicemi, druhou Jihlavou atřetím Hradcem. Jeden z nich postoupí přímo jako vítěz. Dva další týmy půjdou do baráže, takže čekám drama do poslední vteřiny. 2. Na Prostějov

Honza Polák, Tomáš Janíček, Aleš Schuster, v zimě přišel Honza Vošahlík. Co hráč, to moře startů vlize. Ale budou zkušenosti stačit? Ve druhé lize se extrémně běhá, je to soutěž lítací. Jak si povedou bardi? 3. Na Zbrojovku

Na rozdíl od Prostějova mám pocit, že chtějí stavět na mladých. Kdyby se v Brně nepovedl postup, což se kvůli ztrátě a průběžnému sedmému místu klidně může stát, myslí na budoucnost. To se mi zamlouvá. 4. Na nejlepšího střelce

David Ledecký začínal ve Spartě a trochu mi připomíná Lafatu. Má instinkt v šestnáctce. Na podzim dal deset gólů a klidně by to mohl zopakovat. České Budějovice ho udržely, i když se po něm sápaly ligové kluby. Je to jasný signál, že Dynamo chce postoupit. 5. Na Žižkov

Za Viktorku jsem dva roky kopal a odsud se dostal do Slavie, takže pro ni mám slabost. Doufám, že se udrží, ale bude to boj. Poslední místo, dva vyhrané zápasy... Bez peněz se druhá liga hrát nedá. 6. Na aféru

Znojmo čeká jaro pravdy. Po zimním skandálu s podezřelými výsledky musí být v celém klubu obrovské napětí. Neříkám, že třinácté Znojmo spadne, ale nepřekvapilo by mě to.