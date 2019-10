Premiéra nových trenérů na sokolovské lavičce body nepřinesla

Na čtvrtou porážku v řadě to ovšem nevypadalo, minimálně první poločas. Krátce před pauzou otevřel skóre Ondřej Štursa. „Do třicáté minuty jsme se vůbec nevyrovnali soupeři v soubojích, odražených míčích, všude jsme byli pozdě. Potom to začalo být lepší, dali jsme gól a v poločase si kluci začali věřit,“ popisoval sokolovský trenér David Vaněček.

Ten se svým parťákem na lavičce Karlem Tichotou mužstvo dobře takticky připravil. S tím, že nevěděli, jestli zachovají rozestavení, nebo to trochu změní. Hlavně ale, že hrají hodně agresivně, dokáží vyhrávat souboje, hrají jednoduše dopředu. „To vše se potvrdilo.“

Nicméně v poločase byl optimismus. „Řekli jsme si, že nesmíme dostávat góly jako v předchozích zápasech,“ popsal Vaněček debatu v šatně.

Líšeň v reprezentační přestávce udělala změny v rozestavení, předtím hráli hodně do rizika a nyní více do obrany. „To se nám povedlo. Bohužel v prvním poločase jsme inkasovali dost nešťastný gól, ale v poločase jsem hráče nabádal k ještě větší aktivitě,“ řekl trenér Milan Valachovič.

A brněnský nováček s debutujícím koučem Milanem Valachovičem po změně stran výsledek otočil. Nejprve Jan Hladík srovnal z penalty a nedlouho poté Martin Zikl rozhodl povedeným lobem.

„Bohužel jsme dostali deset minut po přestávce z penalty a trochu to s námi zamávalo. Byli jsme jasně horším týmem, najednou nebyli schopni být dobře postavení a dostali druhý gól,“ posteskl si sokolovský David Vaněček. „Rozhodlo prvních patnáct minut, kdy jsme domácí zatlačili, vyrovnali a dali i vedoucí gól,“ přidal kouč Líšně Milan Valachovič.

Na poslední půlhodinu se Baník přece jen oklepal a závěr zápasu byl plně v jeho režii. Bohužel se nepodařilo vyrovnat ani nic jiného s výsledkem udělat. „Zjednodušili jsme hru, dali na dva útočníky, zkusili se tam dostat, ale soupeřovi obránci to odskákali, měli vzadu vysoké hráče. Už jsme si nic nevytvořili a směrem dopředu je to hodně málo,“ posteskl si trenér David Vaněček.

To nováček z Líšně odjížděl ze své první návštěvy západu Čech nadmíru spokojen, ač se do poslední chvíle bál o výsledek. „V závěru jsme byli pod tlakem, hodně nám do vápna lítaly centry ze stran, domácí využívali vysoké hráče. Bylo to nepříjemné, ale musím hráče pochválit, že to ubránili a v podstatě soupeře do vážnější šance nepustili,“ oddechl si trenér týmu z brněnského předměstí.

Pro Baník ovšem nastává kritická situace, v tabulce je poslední a v neděli hraje na nebezpečné půdě Varnsdorfu.