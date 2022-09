Prostějovský Šumbera o svém činu fair play: Pane rozhodčí, žádná penalta!

Jaká byla reakce trenéra a spoluhráčů?

Nikdo mi nic nevyčítal, trenér naopak uznal, že se o faul nejednalo. Jsem rád, že k tomu tak přistoupili. Vím, že to byla šance na 1:1, ale v konečném důsledku to nehrálo roli. Ve druhé lize sice VAR není, ale zápasy se natáčí a já bych mohl být zbytečně za hlupáka, kdyby bylo vidět, že k faulu nedošlo. Nemám to zapotřebí. Navíc mám doma dceru, které chci být vzorem. Nevím, zda někdy budu, ale minimálně se tak chci chovat. Navíc vypomáhám na tréninku žáků, od kterých očekávám podobné chování.

Prohrávali jste 0:1, mohli jste srovnat. Je v takové chvíli těžší se zachovat férově?

I v takových situacích by to mělo být normální. Ale jasně, myslel jsem na to, že by to mohlo být 1:1 a zápas se mohl vyvíjet jinak. Nicméně v tu chvíli mi to přišlo správné. Měli bychom spoléhat na vlastní síly a ne, že si nějak pomůžeme. Byť to může vypadat všelijak - jestli penalta nebyla, tak prostě nebyla.

Zažil jste někdy něco podobného? Buď přímo vy, nebo někdo jiný na hřišti?

Hráli jsme v Třinci se Sokolovem. Vedli jsme 1:0. Zůstal jsem po závaru ležet na brankové čáře a tehdy Renda Dedič vystřelil a dal gól. Já jsem tomu uhýbal, ale trochu se o mě míč otřel. Nikdo by tomu gólu nezabránil, ale rozhodčí se mě tehdy zeptal, jestli jsem se dotkl. Řekl jsem, že ano. V 89. minutě jsme pak dostali na 1:1, takže každý dobrý skutek je po zásluze potrestán.

Mělo by se v těchto případech sudímu pomáhat, nebo jej v tom nechat? Přece jen v zápasech často rozhoduje lidský faktor a je součástí hry, zvlášť v těch, kde není video.

Rozhodčí jsou součástí hry, měli by rozhodovat sami. Ale pořád je to člověk, dělá chyby, tak proč mu v takových situacích nepomoct. Na druhé straně si pak třeba vyhovíme jiným způsobem. Sice jsem ten čin udělal ve fotbale, ale udělal bych ho kdekoliv. Rozhodně v tom nejde o fotbal.