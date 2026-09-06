Příbram je dál neporažená, na Žižkově remizovala 1:1. Oba góly dal Baafi

Příbram udržela neporazitelnost v soutěži a na pátém místě vyrovnané tabulky ztrácí dva body na vedoucí Karvinou. Viktoria zůstala o skóre poslední.
Pražané byli po většinu zápasu herně mírně aktivnější, do vedení se ale dostali hosté poté, co Svobodův centr smolně tečoval do vlastní sítě Baafi. V 58. minutě se naopak od dvaadvacetiletého německého křídelníka odrazil míč šťastně za čáru. V závěru mohl rozhodnout příbramský Málek, ale trefil jen břevno.
Tým od Litavky si připsal již čtvrtou remízu v soutěži. Žižkov bodoval po čtyřech kolech.
58. Baafi
26. Baafi (vla.)
Sirotník – Žitný, R. Hrubý, Hašek, Reiter (76. M. Richter), Baafi (83. Farka), Hönig, Papoušek (76. Toula), F. Novotný, Mareš (66. Hubínek), Batioja (C).
Melichar – Piško (C), Kop (64. Faye), Vott (90+1. T. Jedlička), Svoboda, Roušar, Urbanec, Nghabo, Málek, Fila (64. Conte), Krulich (75. Apea).
Škodoň – Prošek, Vlček, Kujabi, Holásek, Kaulfus, Kosek.
Gergela – Zápotočný, Tošnar, Doleček.
16. Mareš, 63. Radek Kronďák (trenér), 69. F. Novotný, 84. Farka
85. Faye, 90+2. Svoboda
Rozhodčí: Trska – Dohnal, Koranda
Počet diváků: 1248
|1.
|Karviná
|7
|5
|0
|2
|14:7
|15
|2.
|Ústí nad Labem
|7
|4
|3
|0
|12:6
|15
|3.
|Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|4.
|Dukla
|7
|4
|1
|2
|13:10
|13
|5.
|Příbram
|7
|3
|4
|0
|12:9
|13
|6.
|Táborsko
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|7.
|Jihlava
|7
|3
|1
|3
|9:6
|10
|8.
|Vlašim
|7
|2
|3
|2
|12:10
|9
|9.
|Kladno
|7
|2
|2
|3
|8:9
|8
|10.
|Česká Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|11.
|Ostrava B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|12.
|Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|13.
|Opava
|7
|1
|3
|3
|9:12
|6
|14.
|Třinec
|7
|0
|4
|3
|7:12
|4
|15.
|Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16.
|Žižkov
|7
|1
|1
|5
|4:16
|4