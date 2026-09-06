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Příbram je dál neporažená, na Žižkově remizovala 1:1. Oba góly dal Baafi

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  14:47

Momentka z utkání Jihlava vs. Příbram ve 3. kole Chance Národní ligy. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Fotbalisté Příbrami v 7. kole druhé ligy remizovali v Praze s Žižkovem 1:1. Oba góly vstřelil Maximilian Baafi, německý ofenzivní univerzál si nejprve v 26. minutě dal vlastní branku a po změně stran vyrovnal.

Příbram udržela neporazitelnost v soutěži a na pátém místě vyrovnané tabulky ztrácí dva body na vedoucí Karvinou. Viktoria zůstala o skóre poslední.

Pražané byli po většinu zápasu herně mírně aktivnější, do vedení se ale dostali hosté poté, co Svobodův centr smolně tečoval do vlastní sítě Baafi. V 58. minutě se naopak od dvaadvacetiletého německého křídelníka odrazil míč šťastně za čáru. V závěru mohl rozhodnout příbramský Málek, ale trefil jen břevno.

Tým od Litavky si připsal již čtvrtou remízu v soutěži. Žižkov bodoval po čtyřech kolech.

Chance Národní Liga
7. kolo 6. 9. 2026 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 1:1 (0:1)
Góly:
58. Baafi
Góly:
26. Baafi (vla.)
Sestavy:
Sirotník – Žitný, R. Hrubý, Hašek, Reiter (76. M. Richter), Baafi (83. Farka), Hönig, Papoušek (76. Toula), F. Novotný, Mareš (66. Hubínek), Batioja (C).
Sestavy:
Melichar – Piško (C), Kop (64. Faye), Vott (90+1. T. Jedlička), Svoboda, Roušar, Urbanec, Nghabo, Málek, Fila (64. Conte), Krulich (75. Apea).
Náhradníci:
Škodoň – Prošek, Vlček, Kujabi, Holásek, Kaulfus, Kosek.
Náhradníci:
Gergela – Zápotočný, Tošnar, Doleček.
Žluté karty:
16. Mareš, 63. Radek Kronďák (trenér), 69. F. Novotný, 84. Farka
Žluté karty:
85. Faye, 90+2. Svoboda

Rozhodčí: Trska – Dohnal, Koranda

Počet diváků: 1248

Tabulka
1.Karviná750214:715
2.Ústí nad Labem743012:615
3.Slavia B734017:1113
4.Dukla741213:1013
5.Příbram734012:913
6.Táborsko73319:512
7.Jihlava73139:610
8.Vlašim723212:109
9.Kladno72238:98
10.Česká Lípa72239:148
11.Ostrava B621311:87
12.Prostějov71339:106
13.Opava71339:126
14.Třinec70437:124
15.Kroměříž61143:134
16.Žižkov71154:164
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.75
  • 3.60
  • 4.20
Zlín vs. TepliceFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Zlín vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 2.76
  • 3.26
  • 2.66
Jablonec vs. LiberecFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Jablonec vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 2.90
  • 3.29
  • 2.52
Everton vs. Manchester Utd.Fotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Everton vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 3.81
  • 3.94
  • 1.95
Parma vs. MonzaFotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Parma vs. Monza //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 2.96
  • 2.90
  • 2.91
Frosinone vs. VeneziaFotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Frosinone vs. Venezia //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 2.40
  • 3.75
  • 2.91
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