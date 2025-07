Pro Táborsko by Vozábalův odchod byla velká rána krátce před úvodem sezony i s ohledem na plány klubu v budoucnu. „Takhle ze dne na den, to by mě Martin strašně zklamal. Kdybych to věděl dřív, řešilo by se to lépe, každý je nahraditelný,“ uvedl majitel.

„Nelíbilo se mi takové jednání ani od Brna. Přetahovat takhle exponovaného člověka krátce před soutěží, navíc ho jen přeplácet penězi, to mi přijde za hranou. Martin je férový, řekl mi, jak to je.“

Klub bude obhajovat loňské čtvrté místo. V Táboře si však dobře uvědomují, jak se druhá liga stále zlepšuje a je těžší uspět.

„Máme rozpočet lehce přes 40 milionů korun, ale takový už poskládají prakticky všechny kluby. Jestli to bylo loni těžké, tak letos to bude ještě složitější. Není tam slabý tým, který by měl paběrkovat. Nováčci Kroměříž a Ústí nad Labem mají silné kádry. O to důležitější bude začátek,“ okomentoval Vozábal.

Sám by si přál, aby se klub pohyboval do pátého místa. Majitel Kolář byl při vyhlašování cílů výrazně opatrnější. „Hlavně nesmíme spadnout. Čtyři body v tabulce loni dělily deset týmů. Bude to hodně těžké a vyrovnané. Hned první víkend napoví,“ odhadl.

Stadion převedou na město

Po několika letech dojde ve druhé lize na jihočeské derby s Českými Budějovicemi. „Situace v Dynamu byla, je a ještě chvíli asi bude nepřehledná. Neznám strukturu klubu, nikdo s námi nekomunikoval. Ale až se někdo ozve, tak si pojďme říct, jak budeme v regionu spolupracovat,“ navrhl majitel klubu.

Táborsku se povedlo v létě prodat dva hráče do první ligy. Brankář Daniel Kerl míří do pražské Sparty, Afolabi Soliu patří Liberci. Přišly zajímavé posily. Na jih Čech se vrátili Jakub Hora, Lukáš Havel nebo Lukáš Matějka.

„Máme tu nové kluky se zkušenostmi z první ligy. Měli bychom mít silnější mužstvo a věřím, že se to ukáže i na hřišti. Důležité bude, abychom víc bodovali doma, kde jsme hodně ztráceli. Věřím, že budeme hrát nahoře,“ poznamenal Radek Kronďák, trenér týmu.

Důležitou zprávou pro táborský klub je, že může dál vylepšovat svoje zázemí. Z Národní sportovní agentury má přislíbené peníze na dostavbu tribun stadionu na Kvapilce.

„Mysleli jsme, že tribuny dostavíme už letos, ale všechno jde pomalu. Termín je daný s tím, že všechny musíme dodělat do konce září roku 2026. Záleží to však i na městě a kraji. Budeme se snažit, aby zářijové zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci i převod stadionu na město,“ shrnul Kolář.

Aby Kvapilka spadala pod město Tábor, to je dlouhodobý cíl klubu. V Česku je současný stav v Táboře vcelku vzácný. „Do budoucna město areál vlastnit musí i pro další generace hráčů. Věřím, že do tří let bude stadion hotový,“ shrnul majitel.