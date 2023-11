Druhá liga jako odpustek za nenáviděný název? Na postup v Otrokovicích nemyslí

„Pokud se nám kádr podaří udržet, případně posílit, asi bychom se o postup pokusili a druhé lize se nebránili,“ říká Pavel Býma.

Někdejší prvoligový rozhodčí, známý z korupční kauzy „Křetínského kabely“, je bossem podzimní štiky MSFL a předsedou spolku FC Zlínsko, který ovládl klub po loňské sezoně. To ještě reprezentoval město jako FC Viktoria Otrokovice.

S novými majiteli se částečně vrátil k původnímu historickému prvorepublikovému názvu SK Kvítkovice, aby se ale poté úplně odstřihl od předchozího vedení a vypustil z něj přízvisko Viktoria. Za necelý rok, letos 26. června, se znovu přejmenoval na FC Zlínsko, což vyvolalo bouři nevole fanoušků.

„To je hnus, velebnosti, jdu blejt.“

„Tohle je špatný vtip?“

„Takto zneuctít dlouholetý název klubu může udělat jen úplná...“

FC Zlínsko NOVÝ NÁZEV, NOVÉ LOGO – FC ZLÍNSKO, spolek – podrobnosti o změně budou brzy zveřejněny 14 37

Podobně a ještě peprněji si ulevovali příznivci na facebookových stránkách klubu pod příspěvkem oznamujícím nový název, který dokonale zamaskoval jeho sídlo.

„Názor fanoušků nám není lhostejný. Ale kdo platí, rozhoduje. Jinak s nimi máme super vztah, bereme je do autobusu na venkovní zápasy,“ povídal Býma po posledním podzimním utkání na hřišti Zlína B, když stál vedle hloučku rozjařených a spokojených příznivců.

„Všechno jsme si vysvětlili. Důvody znají, respektují je. Kdybychom s kolegou Mackem klub nepřevzali, možná by už v Otrokovicích třetí liga nebyla,“ tvrdí.

Momentálně platný název klubu má prý odkazovat na zatím neurčitou kooperaci s oddíly z okolí krajské metropole, které tvoří s Otrokovicemi de facto souměstí.

„Navázali jsme spolupráci s Loukami. Budeme slučovat mládež, pokud všechno dopadne. Muži by měli zůstat v Otrokovicích,“ ujišťuje Býma, přestože nedávno bylo ve hře stěhování do olomoucké Holice. Což ovšem padlo.

Šéf klubu žehrá na podporu města, které ale zmizelo z jeho názvu. „Jsme vděční za každou korunu, jenže podpora radnice na třetí ligu je minimální.“

Prostředky do klubu plynou zejména z ubytovny a autobazaru přiléhajících ke stadionu.

„Jinak provoz dofinancováváme z vlastních prostředků. Dalším zdrojem jsou naši hráči. Hostují v divizních týmech. Pak musíme levně koupit a draze prodat. Po podzimu registrujeme zájem o čtyři hráče z druhé ligy,“ těší Býmu.

Případný hráčský exodus by ale postupové ambice Zlínska v tvrdé konkurenci víceméně paralyzoval.

„Doufám, že kluci zůstanou. Potřebujeme na některých postech posílit, abychom měli větší variaci na střídání,“ přeje si trenér David Rojka. Bývalý prvoligový útočník Sigmy Olomouc přišel do Kvítkovic v dubnu z divizního Přerova a tým katapultoval do nepoznaných výšin.

Podzimní výsledky jsou tak pro fanoušky odpustkem za podivné rošády se jménem klubu. Pokud by Rojkův soubor vyhrál ve Zlíně, mohl dokonce přezimovat s dvoubodovým náskokem na samé špici.

„To asi překvapilo všechny. Cíl byl do 5. místa,“ prohodil Býma.

Ale zpátky k druhé lize. Šance, že by Zlínsko napodobilo Kroměříž, která loni opanovala MSFL, jsou podle vedení klubu nízké.

„Baník si to pohlídá. Tím, že jsou v soutěži béčka, je neregulérní. Když bude chtít postoupit, těžko s tím budeme bojovat,“ má Býma předem jasno o vítězi.

„Vyhrál jsem jako hráč třetí i druhou ligu, rád bych ji vyhrál jako trenér. Ale jsou jiní aspiranti. Bylo by to science fiction,“ říká Rojka.

A co když Zlínsko přece jen dotáhne parádně rozehranou sezonu do postupové tečky? Pak by to bylo pro další působení mužského celku v Otrokovicích Pyrrhovo vítězství.

„Řeknu to na rovinu. Nedokážu si představit, že bychom v Kvítkovicích mohli hrát druhou ligu. Finance nejsou problém, ale podmínky a zázemí, v nichž fungujeme, jsou nedostačující. Třetí liga je strop,“ zmínil smutnou pravdu Rojka.