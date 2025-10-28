Slávistické béčko si poradilo s Ústím, v Národní lize jde na pátou příčku

Fotbalisté Slavie B v předehrávce 15. kola druhé ligy porazili doma Ústí nad Labem 2:1. Pražané rozhodli brankami v úvodu obou poločasů, první gól dal Daniel Toula už po 19 sekundách od výkopu. Severočeši snížili až pět minut před koncem.

Daniel Toula (vpravo) ze Slavie v přípravném zápase s rakouským Lincem | foto: CTK / imago sportfotodienst / Harald Dostal Profimedia.cz

Slávistická rezerva potvrdila, že na závěr podzimu prožívá povedenější část sezony. Červenobílí potřetí z minulých čtyř zápasů bodovali a v neúplné tabulce se posunuli před soupeře až na páté místo.

Severočeši se po dobrém vstupu do ročníku aktuálně spíše trápí a z posledních sedmi kol jen jednou zvítězili. V tabulce jsou sedmí dva body za Slavií.

Chance Národní Liga
15. kolo 28. 10. 2025 14:00
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 2:1 (1:0)
Góly:
1. D. Toula
49. Boledovič
Góly:
85. Moulis
Sestavy:
A. Rezek – Broukal (90. Mervard), Kolísek (90. Palivec), Behenský, Boledovič – Slončík, Hájek, Pikolon (77. Kopáček), Okonkwo (77. Uduebo) – Necid (C), D. Toula (69. Naskos).
Sestavy:
Grigar – F. Novotný (89. Bechyně), Březina, Čítek, Vondrášek (59. Goj) – D. Richter (C) (89. Toure), Osaghae – Fantiš (59. Červenka), Moulis, D. Černý – Žežulka.
Náhradníci:
Berkovec – Kočvara, M. Suleiman, Szywala.
Náhradníci:
Němec, Čtvrtečka – Tureček, Rudenkij, Pažout, Marquinho.
Žluté karty:
45+1. Slončík, 90+3. Behenský
Žluté karty:
22. Březina, 52. Vondrášek, 84. Osaghae, 90+3. Čítek, 90+4. Grigar

Rozhodčí: Glogar – Ježek, Dohnal

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 14 11 2 1 32:11 35
2. FC SILON TáborskoTáborsko 14 10 2 2 31:12 32
3. Slezský FC OpavaOpava 13 6 6 1 21:10 24
4. SK Artis BrnoArtis Brno 13 7 3 3 20:14 24
5. SK Slavia Praha BSlavia B 15 7 2 6 26:16 23
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 14 7 2 5 19:21 23
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 15 6 3 6 28:23 21
8. FK PříbramPříbram 14 6 2 6 14:21 20
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 14 5 3 6 23:23 18
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 14 5 2 7 13:22 17
11. MFK ChrudimChrudim 14 3 6 5 17:26 15
12. AC Sparta Praha BSparta B 14 5 0 9 12:27 15
13. 1. SK ProstějovProstějov 14 4 2 8 15:21 14
14. FC Vysočina JihlavaJihlava 14 3 4 7 13:18 13
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 14 2 4 8 15:20 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 14 3 1 10 11:25 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

