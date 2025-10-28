Slávistické béčko si poradilo s Ústím, v Národní lize jde na pátou příčku

Slávistická rezerva potvrdila, že na závěr podzimu prožívá povedenější část sezony. Červenobílí potřetí z minulých čtyř zápasů bodovali a v neúplné tabulce se posunuli před soupeře až na páté místo.
Severočeši se po dobrém vstupu do ročníku aktuálně spíše trápí a z posledních sedmi kol jen jednou zvítězili. V tabulce jsou sedmí dva body za Slavií.
1. D. Toula
49. Boledovič
85. Moulis
A. Rezek – Broukal (90. Mervard), Kolísek (90. Palivec), Behenský, Boledovič – Slončík, Hájek, Pikolon (77. Kopáček), Okonkwo (77. Uduebo) – Necid (C), D. Toula (69. Naskos).
Grigar – F. Novotný (89. Bechyně), Březina, Čítek, Vondrášek (59. Goj) – D. Richter (C) (89. Toure), Osaghae – Fantiš (59. Červenka), Moulis, D. Černý – Žežulka.
Berkovec – Kočvara, M. Suleiman, Szywala.
Němec, Čtvrtečka – Tureček, Rudenkij, Pažout, Marquinho.
45+1. Slončík, 90+3. Behenský
22. Březina, 52. Vondrášek, 84. Osaghae, 90+3. Čítek, 90+4. Grigar
Rozhodčí: Glogar – Ježek, Dohnal