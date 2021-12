Spolehli se na sníh. V Líšni a Vyškově si sami ukončili sezonu

„Rozumím tomu, že se až do Vánoc hraje první liga. Mají na to stadiony s vyhřívanými trávníky. Sníh jim neuškodí. Jestliže ale druhá liga takové podmínky nemá, tak údržba hřiště stojí obrovské peníze, a zvlášť teď na Moravě bylo vše pod sněhem. Máme odehraných kompletních patnáct podzimních kol, a tak nebrání nic tomu, aby jarní část začala fakt až na jaře,“ kroutí hlavou kouč Vyškova Jan Trousil.

S tímto postojem už sezonu oficiálně ukončil minulou sobotu společnou týmovou večeří. „Sledovali jsme předpovědi s tím, že žádná zásadní změna nenastane. Byli jsme v kontaktu s Líšní, předpokládali jsme přeložení zápasu na jaro, protože termínů je tam dost,“ vysvětluje unáhlený tah trenér.

„Kluci dostali individuální plány, řekli jsme si datum startu zimní přípravy a rozpustili jsme to. V úterý jsem jel na stadion pro věci a od sekretáře klubu mi přišla zpráva, že máme hrát,“ dodává Trousil.

Vyškov by tak v sobotním zápase horko těžko lepil sestavu. Záložník Lukáš Lahodný už je na dovolené, zahraniční hráči odletěli domů. „Už se s tím nedalo nic dělat. Pokud to ale bude nutné, jedenáct chlapů dohromady dáme. Nicméně zrovna na takový zápas, na který se těší celý region, by to byla obrovská škoda,“ doufá v odklad Trousil.

Podobně jsou na tom také v Líšni, ačkoli tam absolutní povolenku před zimní pauzou ještě nevydali. „Hráči jsou informovaní, že mohou v sobotu ještě hrát. Máme za to, že hřiště nebude způsobilé, ale žádné rozpuštění týmu před jistotou ukončení sezony u nás nepřišlo,“ hlásí klubový předseda Karel Hladiš. Také z jeho slov je ale patrné, že z případného utkání by radost rozhodně neměl. „Počítáme se zápasem, nedá se nic dělat. Máme dost času na to, abychom se podle toho zařídili,“ zůstává diplomatický.

Ve čtvrtek, tedy den před kontrolou delegáta, bylo líšeňské hřiště už zelené. Jeho stav je ale těžko předvídatelný. „Ještě ve středu byly na trávníku zbytky sněhu. LFA nám jen sdělila, že bude na posouzení delegáta, jestli jsou v lize hřiště způsobilá. Názor týmů nikoho nezajímá,“ doplňuje Hladiš.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí LFA Štěpán Hanuš. „Postupovali jsme dle platných předpisů a rozpisu mistrovských soutěží,“ odpovídá strojově s tím, že vše je na rozhodnutí delegáta utkání.

Jiná situace je u Zbrojovky. Ta s terénem v nedávno prvoligové Opavě, disponující vyhřívaným trávníkem, problémy nečeká a kádr celou dobu se zápasem počítá. „Tým zůstává pohromadě a hráči pokračují v tréninkovém procesu v kompletní sestavě,“ hlásí mluvčí klubu Martin Lísal s tím, že chybět budou jen vykartovaní a zranění.