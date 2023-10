Exemplární trest kroměřížskému asistentovi, kouč Červenka trpěl v hledišti

Mnohem hůře ale dopadl jeho asistent Ivo Světlík, uvedený v zápise jako kustod. Pokud mu neprominou část trestu, na lavičku se vrátí až v půlce dubna. Disciplinárka mu napařila zákaz činnosti ve všech funkcích na dvanáct soutěžních utkání!

Důvod? Opakované vulgární urážky rozhodčího, vyhrožování rozhodčímu, nedovolený kontakt s rozhodčím, opuštění technické zóny a vniknutí na hrací plochu po vyloučení. „Je to exemplární trest. Počítal jsem, že dostane maximálně šest až osm zápasů. V lize se přitom dějí horší věci a bez takových postihů,“ říká Červenka. Další sankce může čekat realizační štáb od vedení klubu. Nejen proto si Červenka vyčítá, že se měl více krotit.

„Dalo se to řešit jinak. Emoce do zápasu patří, ale musí směřovat jen k vlastním hráčům, ne do řad rozhodčích. Stejně s nimi nic neuděláme. Ale kdo byl poblíž, viděl, co se dělo,“ poznamenal někdejší ligový fotbalista Uherského Hradiště, Drnovic, Ostravy a Zlína.

Svého dlouholetého kolegy, se kterým v Kroměříži pracuje šest let, se zastal. „Iva znám, a že by komukoliv vyhrožoval, že si na něj po zápase počká, to jsem neslyšel a nevěřím, že to řekl.“

Uznává, že závěr utkání byl vypjatý. Sám ztratil nervy, k vulgaritám se však neuchýlil.

„Ptal jsem se rozhodčího, proč po gólu na 2:1 dohrává standardku, když uvedl, že bude nastavovat jen třicet vteřin. Je pravda, že jsme na pomezního křičeli z lavičky, ale to i lidi vedle střídačky. Asistent stál více než dvacet metrů od nás a těžko mohl slyšet, kdo a co křičí. Vybral si Ivoše,“ líčil Červenka vřavu, která iniciovala vyloučení dvou kroměřížských trenérů krátce po sobě. „Ale jak říkám, z naší strany to bylo zbytečně vyhrocené. Příště si musíme dát pozor a chovat se seriózněji.“Trest si doslova odseděl. V hledišti na Spartě si zápas protrpěl v nechtěné roli mlčícího diváka pod dohledem delegáta utkání stejně jako Světlík.

„Nemůžeš nic ovlivnit, nic říkat. Jediná komunikace byly dvě krátké mobilní zprávy. Do kabiny jsem mohl až po utkání. Monty to ale zvládl,“ pochválil svého druhého asistenta Lukáše Motala.

Zatímco juniorka Sparty měla na lavičce včetně technického doprovodu třináct členů, Kroměříž všehovšudy pět. Červenka se po reprezentační pauze vrátí na své obvyklé místo, Světlík zůstane na tribuně. Což obnáší minusy i plusy.

„S asistenty spoustu věcí během zápasu konzultujeme. Jejich rady respektuji. Na druhou stranu budeme mít svého pozorovatele na tribuně a z výšky je vidět fotbal jinak,“ shrnul Červenka.

Jeho tým má před sebou poslední část podzimu, ve které se rozhodne, v jakém rozpoložení absolvuje zimní přípravu. Na reprezentační pauzu se naladil dobře. Třetí Vlašimi uštědřil první porážku sezony, z Prahy si odvezl cenný bod. Na jedenáctém místě a jen s tříbodovým odstupem od předposlední pozice je ale nováček pořád na špičkách.

Hodně důležitý mač ho čeká hned po přestávce. Doma přivítá poslední Varnsdorf a pro Červenku to bude speciální mač. Severočechy vede jeho velmi dobrý kamarád Miroslav Holeňák.

„Fotbalově nejsou horší, ale mají hodně smůly. Dávají si vlastňáky, teď dostali vyrovnávací gól ve dvojnásobné přesilovce v nastavení,“ zmínil Červenka, který po turbulentním přelomu září a října reprezentační odpočinek vítá.