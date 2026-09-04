Ústí remizovalo s rezervou Slavie. Do čela druhé ligy se tak posunula Karviná

Karviná v minulém týdnu coby obhájce trofeje vypadla z domácího poháru a následně utrpěla v druhé lize porážku v Příbrami. Nyní se Slezané, kteří kvůli účasti v korupční kauze před sezonou administrativně opustili nejvyšší soutěž, vrátili na vítěznou vlnu. Proti nováčkovi z Kladna se prosadili až po přestávce, rozhodující branku zaznamenala jedna z posil, zkušený Breite.
Ústí nad Labem po výhrách v předchozích dvou kolech klopýtlo, doma ztratilo s třetím týmem tabulky Slavií B, která na Severočechy po remíze dál ztrácí dva body. Domácí před pauzou odpověděli na brzký úvodní gól Pražanů, rezerva červenobílých po změně stran neproměnila penaltu. Oba týmy nadále drží neporazitelnost v soutěži.
Druhou bodovou ztrátu za sebou zaznamenalo Táborsko. Jihočeši, kteří na jaře neuspěli v baráži o nejvyšší soutěž, v Prostějově dlouho vedli, v první minutě nastavení ale srovnal střídající Fišer. Táborsko na čtvrté příčce ztrácí tři body na Karvinou.
Ve zbylých pátečních zápasech Vlašim porazila Třinec 2:1 a Jihlava zdolala dalšího z nováčků Českou Lípu 2:0. Severočeši v závěru neproměnili penaltu.
43. Březina
8. Kolísek
Holý – Yaméogo, J. Peterka (C), Březina – Ullman (46. Fantiš), D. Richter, Kott, Idumbo (76. Kodad) – Moulis (76. Bzura) – D. Černý (67. Simons), Do Marcolino (90. Diarra).
A. Rezek – Barčot, Behenský, Solarte – Szywala (66. Frolík), Belžík, Rajnoha (89. Palaščák), Kolísek – Savović (66. Palivec) – Necid (C) (73. Kohout), Cedergren (46. Potměšil).
David Němec, Savić – Osaghae, Piralić, Rudenkij, Mráz.
Petrenko – Compaoré, Herák, Kovář, Mervard.
56. Fantiš, 58. D. Černý
88. Behenský
Rozhodčí: Orel – M. Novák, Ježek; delegát: Jan Filip; technický delegát: Vysloužil
Počet diváků: 2732
90+1. Fišer
23. Havel
Kerl – Š. Polášek, Ušijama, Šindelář, Surzyn – Halda (46. Jalovičor), Kejř (64. Endl) – M. Polášek (73. Bauer), Koudelka (C) (84. Fišer), Binar (74. Dziuba) – Voleský (64. Okeke).
Pastornický (90+3. Kubný) – Plachý, Havel (C), Holiš, Heppner – Kateřiňák, Bláha – Varačka (90+3. Barac), L. Hruška (85. Polyák), Juzvak (61. Šplíchal) – Matějka.
Mikulec – Kolařík, M. Jaroň, Zapletal.
Kerbach – Zeronik, Řezáč, J. Rezek, Nikl, Poturnay, Miška.
45. Surzyn, 63. Kejř, 66. Okeke, 79. Šindelář, 87. Fišer
24. Juzvak
Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Hurych
Počet diváků: 651
56. Breite
87. Condé
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) (86. Míšek) – Breite (68. Markovič) – Kronus (62. Chytrý), Čičovský, Samko, Selnar (68. Muhammad) – Pira (62. Konaté).
Nalezinek – Kozojed, Čítek, Toml, Túlio – Chalupa (72. Hudec), Pospíšil (C) (61. O. Novotný) – J. Lacko (61. Shehu), H. Hruška (79. Klimeš), Gembický (72. Eichler) – Jurčenko.
Vodička – Lawali, Kone, Hamza, Rajtmajer, Šašinka.
Kotlín – Osmani, M. Jedlička, Hrdlička, K. Hrubeš.
12. Breite, 88. Toman
Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Brázdil
Počet diváků: 1258
12. Labaran
74. Moudrý
Slavata – Štrakl, Čermák /K/, Štětka, Matoušek – M. Lacko (90+1. Šelicha), Jambor – Sambou (90+1. Křivánek), Labaran (72. Mokrovics), Křehlík (72. Moudrý) – Usman (50. Omotoye).
R. Novák – Haitl (46. Vlk), Kouřil, Matys, D. Mašek – Havelka, Vostřel (63. Schön) – Dudl, Blecha (46. Červenka), Ondráček (77. Edeh) – Šimon /K/ (46. Káža).
Mastný – Haala, Alkasim.
Vliegen – Žežulka, Zouhar, Slanina, Vencl, Šuta.
52. Omotoye, 57. Křehlík
14. Blecha, 52. Kouřil
Rozhodčí: Mankovecký – Jurajda, Bělák
Počet diváků: 742
21. J. Hrubeš
25. Pikolon
39. Bolf
Kořán – Záviška, F. Říha, Kulhánek (C), Jindra – J. Dufek (90. Ahmed), Soukeník (75. Hájek), J. Hrubeš (75. Hodek), Djordjić (65. Teterja) – Pikolon, Musil.
Murin – Šehić (89. Dadak), Simerský, Helebrand – Zinhasović (81. Vlachovský), Agbo (65. Dedič), Nguyen (65. Samiec), Bolf – Omasta (C) (81. Obuch), Abdoulkarim, Cienciala.
Kotek – Budil, Dub, Kane, Koval, Mané, Naskos.
Adamuška, Mrózek – M. Černý, Machuča.
82. F. Říha
81. Samiec
Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Rosický