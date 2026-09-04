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Ústí remizovalo s rezervou Slavie. Do čela druhé ligy se tak posunula Karviná

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  21:06
Tomáš Necid ze Slavie B v hlavičkovém souboji v zápase s Ústím.

Tomáš Necid ze Slavie B v hlavičkovém souboji v zápase s Ústím. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

David Březina z Ústí slaví gól proti Slavii B.
Hráči Slavie B slaví gól proti Ústí.
Momentka ze zápasu Jihlavy s Českou Lípou.
Trenér Tomáš Heidenreich ze Slavie B v zápase s Ústím.
6 fotografií
Fotbalisté Karviné v 7. kole druhé ligy porazili nováčka soutěže Kladno 2:0 a poskočili do čela neúplné tabulky. Na druhou příčku o skóre kleslo Ústí nad Labem, které remizovalo s rezervou pražské Slavie 1:1. Ztratilo i Táborsko, po gólu inkasovaném v úvodu nastavení hrálo v Prostějově rovněž 1:1.

Karviná v minulém týdnu coby obhájce trofeje vypadla z domácího poháru a následně utrpěla v druhé lize porážku v Příbrami. Nyní se Slezané, kteří kvůli účasti v korupční kauze před sezonou administrativně opustili nejvyšší soutěž, vrátili na vítěznou vlnu. Proti nováčkovi z Kladna se prosadili až po přestávce, rozhodující branku zaznamenala jedna z posil, zkušený Breite.

Ústí nad Labem po výhrách v předchozích dvou kolech klopýtlo, doma ztratilo s třetím týmem tabulky Slavií B, která na Severočechy po remíze dál ztrácí dva body. Domácí před pauzou odpověděli na brzký úvodní gól Pražanů, rezerva červenobílých po změně stran neproměnila penaltu. Oba týmy nadále drží neporazitelnost v soutěži.

Druhou bodovou ztrátu za sebou zaznamenalo Táborsko. Jihočeši, kteří na jaře neuspěli v baráži o nejvyšší soutěž, v Prostějově dlouho vedli, v první minutě nastavení ale srovnal střídající Fišer. Táborsko na čtvrté příčce ztrácí tři body na Karvinou.

Ve zbylých pátečních zápasech Vlašim porazila Třinec 2:1 a Jihlava zdolala dalšího z nováčků Českou Lípu 2:0. Severočeši v závěru neproměnili penaltu.

Chance Národní Liga
7. kolo 4. 9. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 1:1 (1:1)
Góly:
43. Březina
Góly:
8. Kolísek
Sestavy:
Holý – Yaméogo, J. Peterka (C), Březina – Ullman (46. Fantiš), D. Richter, Kott, Idumbo (76. Kodad) – Moulis (76. Bzura) – D. Černý (67. Simons), Do Marcolino (90. Diarra).
Sestavy:
A. Rezek – Barčot, Behenský, Solarte – Szywala (66. Frolík), Belžík, Rajnoha (89. Palaščák), Kolísek – Savović (66. Palivec) – Necid (C) (73. Kohout), Cedergren (46. Potměšil).
Náhradníci:
David Němec, Savić – Osaghae, Piralić, Rudenkij, Mráz.
Náhradníci:
Petrenko – Compaoré, Herák, Kovář, Mervard.
Žluté karty:
56. Fantiš, 58. D. Černý
Žluté karty:
88. Behenský

Rozhodčí: Orel – M. Novák, Ježek; delegát: Jan Filip; technický delegát: Vysloužil

Počet diváků: 2732

Chance Národní Liga
7. kolo 4. 9. 2026 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 1:1 (0:1)
Góly:
90+1. Fišer
Góly:
23. Havel
Sestavy:
Kerl – Š. Polášek, Ušijama, Šindelář, Surzyn – Halda (46. Jalovičor), Kejř (64. Endl) – M. Polášek (73. Bauer), Koudelka (C) (84. Fišer), Binar (74. Dziuba) – Voleský (64. Okeke).
Sestavy:
Pastornický (90+3. Kubný) – Plachý, Havel (C), Holiš, Heppner – Kateřiňák, Bláha – Varačka (90+3. Barac), L. Hruška (85. Polyák), Juzvak (61. Šplíchal) – Matějka.
Náhradníci:
Mikulec – Kolařík, M. Jaroň, Zapletal.
Náhradníci:
Kerbach – Zeronik, Řezáč, J. Rezek, Nikl, Poturnay, Miška.
Žluté karty:
45. Surzyn, 63. Kejř, 66. Okeke, 79. Šindelář, 87. Fišer
Žluté karty:
24. Juzvak

Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Hurych

Počet diváků: 651

Chance Národní Liga
7. kolo 4. 9. 2026 18:00
MFK Karviná MFK Karviná : SK Kladno SK Kladno 2:0 (0:0)
Góly:
56. Breite
87. Condé
Góly:
Sestavy:
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) (86. Míšek) – Breite (68. Markovič) – Kronus (62. Chytrý), Čičovský, Samko, Selnar (68. Muhammad) – Pira (62. Konaté).
Sestavy:
Nalezinek – Kozojed, Čítek, Toml, Túlio – Chalupa (72. Hudec), Pospíšil (C) (61. O. Novotný) – J. Lacko (61. Shehu), H. Hruška (79. Klimeš), Gembický (72. Eichler) – Jurčenko.
Náhradníci:
Vodička – Lawali, Kone, Hamza, Rajtmajer, Šašinka.
Náhradníci:
Kotlín – Osmani, M. Jedlička, Hrdlička, K. Hrubeš.
Žluté karty:
12. Breite, 88. Toman
Žluté karty:

Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Brázdil

Počet diváků: 1258

Chance Národní Liga
7. kolo 4. 9. 2026 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa 2:0 (1:0)
Góly:
12. Labaran
74. Moudrý
Góly:
Sestavy:
Slavata – Štrakl, Čermák /K/, Štětka, Matoušek – M. Lacko (90+1. Šelicha), Jambor – Sambou (90+1. Křivánek), Labaran (72. Mokrovics), Křehlík (72. Moudrý) – Usman (50. Omotoye).
Sestavy:
R. Novák – Haitl (46. Vlk), Kouřil, Matys, D. Mašek – Havelka, Vostřel (63. Schön) – Dudl, Blecha (46. Červenka), Ondráček (77. Edeh) – Šimon /K/ (46. Káža).
Náhradníci:
Mastný – Haala, Alkasim.
Náhradníci:
Vliegen – Žežulka, Zouhar, Slanina, Vencl, Šuta.
Žluté karty:
52. Omotoye, 57. Křehlík
Žluté karty:
14. Blecha, 52. Kouřil

Rozhodčí: Mankovecký – Jurajda, Bělák

Počet diváků: 742

Chance Národní Liga
7. kolo 4. 9. 2026 18:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FK Třinec FK Třinec 2:1 (2:1)
Góly:
21. J. Hrubeš
25. Pikolon
Góly:
39. Bolf
Sestavy:
Kořán – Záviška, F. Říha, Kulhánek (C), Jindra – J. Dufek (90. Ahmed), Soukeník (75. Hájek), J. Hrubeš (75. Hodek), Djordjić (65. Teterja) – Pikolon, Musil.
Sestavy:
Murin – Šehić (89. Dadak), Simerský, Helebrand – Zinhasović (81. Vlachovský), Agbo (65. Dedič), Nguyen (65. Samiec), Bolf – Omasta (C) (81. Obuch), Abdoulkarim, Cienciala.
Náhradníci:
Kotek – Budil, Dub, Kane, Koval, Mané, Naskos.
Náhradníci:
Adamuška, Mrózek – M. Černý, Machuča.
Žluté karty:
82. F. Říha
Žluté karty:
81. Samiec

Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Rosický

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Stuttgart vs. Kolín nad RýnemFotbal - 2. kolo - 4. 9. 2026:Stuttgart vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.12
  • 7.60
  • 25.00
Janov vs. ComoFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026: Janov vs. Como //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 7.00
  • 3.40
  • 1.65
Ipswich vs. LiverpoolFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026:Ipswich vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 30.00
  • 12.00
  • 1.07
Betis vs. Real MadridFotbal - 4. kolo - 4. 9. 2026:Betis vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.80
  • 5.00
  • 1.41
PSG vs. MonacoFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026:PSG vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.33
  • 5.20
  • 8.50
Slavia C vs. PísekFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Slavia C vs. Písek //www.idnes.cz/sport
5. 9. 10:15
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
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