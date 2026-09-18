Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dukla ztratila v Prostějově, do čela druhé ligy jde Karviná. Opava konečně vyhrála

Autor: ,
  21:56
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Fotbalisté Karviné porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané v pátek využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o bod do čela neúplné tabulky. Jihlava zdolala B-tým Slavie 3:2 a dostala se na třetí místo. Opava navzdory oslabení přehrála doma Českou Lípu 2:1 a radovala se z první výhry po sedmi kolech.

Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.

Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.

Ústí postoupí přímo, Karviná ustojí kauzu a půjde do ligy z baráže, přeje si Goj

Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství. Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ druhé ligy. Od sestupových příček je dělí bod.

Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics. Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.

První výhru Opavy od úvodního kola zařídil dvěma trefami v rozmezí 17. až 35. minuty Lacík. Druhý gól zaznamenal ve chvíli, kdy už jeho tým dohrával bez vyloučeného kapitána Janoščína. Dudl rychle snížil na 1:2, nováček soutěže však i přes početní výhodu alespoň na bod nedosáhl. Slezané se posunuli na devátou příčku, Arsenal čeká na plný bodový zisk tři kola.

Chance Národní Liga
9. kolo 18. 9. 2026 18:00
MFK Karviná MFK Karviná : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 3:2 (2:0)
Góly:
23. Kronus
38. Kříž (vla.)
76. Kronus
Góly:
56. Koryčan
87. Toman
Sestavy:
Lapeš – Markovič, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (90. Hamza) – Kronus (80. Šašinka), Čičovský, Samko, Selnar (80. Muhammad) – Míšek (61. Pira).
Sestavy:
Vajner – Kubr (46. Toman), Kulíšek, Hlinka (C), Čelůstka (46. Moučka) – Kudela, Kříž – Dočkal, Koryčan (78. D. Polášek), Holík (84. D. Polák) – Hais (78. Žák).
Náhradníci:
Vodička – Chytrý, Konaté, Kone, Lawali, Praleika.
Náhradníci:
J. Dostál – Němeček, Ovesný, Zavadil, Otrísal.
Žluté karty:
43. Kronus, 48. Čičovský, 73. Milić, 90+2. Pira
Žluté karty:
29. Holík, 74. Koryčan

Rozhodčí: Černý – Malimánek, Šimoník

Počet diváků: 1317

Chance Národní Liga
9. kolo 18. 9. 2026 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 2:2 (0:1)
Góly:
48. Matoušek I
70. Voleský
Góly:
5. Diallo
67. Tessilimi
Sestavy:
Kerl – Surzyn, Ušijama, Šindelář (C), Endl, Š. Polášek (76. Dziuba) – Černák (64. Jalovičor), Kejř (64. Halda), M. Polášek, Matoušek I (84. Koudelka) – Voleský (84. Okeke).
Sestavy:
Bačkovský – Tomič, Svozil (C), Franke, Hanousek (79. Ambler) – Velasquez (68. Zamazal), Plšek – Mikuš (90+1. Šebrle), Ali Hindi, Tessilimi (90+1. Okebugwu) – Diallo (68. Schánělec).
Náhradníci:
Mikulec – Bauer, M. Jaroň, Fišer, Zapletal.
Náhradníci:
Jágrik – Lilling, Corr, Kozma.
Žluté karty:
30. Surzyn, 89. Endl, 90. Koudelka
Žluté karty:
23. Plšek, 34. Franke

Rozhodčí: Opočenský – Paták, Ježek

Počet diváků: 834

Chance Národní Liga
9. kolo 18. 9. 2026 18:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa 2:1 (2:1)
Góly:
17. Lacík
35. Lacík
Góly:
37. Dudl
Sestavy:
Ciupa – Lehoczki, Aidara, Janoščín (C), Helešic – Štěpánek (77. Turanjanin), M. Novák – Zálešák, Juritka (77. B. Sy), Owusu (64. Diao) – Lacík (72. Čejka).
Sestavy:
R. Novák – Zouhar (46. Schön), Šuta, Matys, Vostřel (56. Šimon) – Haitl, Blecha, Dudl (81. Káža), Ondráček (C) (56. L. Dufek) – Červenka (64. Kljajić), Havelka.
Náhradníci:
Grigar, Jovanoski – Srubek, Múdry, Bránecký.
Náhradníci:
Šťovíček – Vlk, Michl, Slanina, Žežulka, Vencl.
Žluté karty:
Žluté karty:
39. Zouhar, 41. Ondráček
Červené karty:
29. Janoščín
Červené karty:

Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Žurovec

Počet diváků: 1286

Chance Národní Liga
9. kolo 18. 9. 2026 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 3:2 (2:0)
Góly:
18. Herák (vla.)
21. Mokrovics
56. Omotoye
Góly:
71. Cedergren
75. Szywala
Sestavy:
Slavata – Štrakl, Čermák (C), Štětka, Matoušek – M. Lacko, Jambor – Mokrovics, Moudrý (53. Labaran), Sambou – Omotoye (75. Křivánek).
Sestavy:
A. Rezek – Herák (46. Palivec), Behenský, Compaoré, Solarte – Belžík (66. Cedergren), Okonkwo (66. Teah) – Potměšil (66. Frolík), Savović, Szywala – Necid (C) (78. Mikulanda).
Náhradníci:
Mastný – Haala, Hošek, Alkasim, Šelicha, Odekunle, Ritter, Ženíšek, Sinanaj.
Náhradníci:
Petrenko, Paar – Kratochvíl, Kovář, Suchý, Chaluš.
Žluté karty:
82. M. Lacko, 87. Jambor
Žluté karty:
63. Okonkwo

Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Hurych

Počet diváků: 1044

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Bayern vs. Union BerlínFotbal - 4. kolo - 18. 9. 2026:Bayern vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
Živě7:0
  • -
  • 800.00
  • 800.00
Monza vs. SassuoloFotbal - 5. kolo - 18. 9. 2026:Monza vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 18.00
  • 130.00
Monaco vs. LensFotbal - 5. kolo - 18. 9. 2026:Monaco vs. Lens //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 1.85
  • 5.80
Brentford vs. ChelseaFotbal - 5. kolo - 18. 9. 2026:Brentford vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.37
  • 4.20
  • 11.00
Espaňol vs. ElcheFotbal - 7. kolo - 18. 9. 2026:Espaňol vs. Elche //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 6.80
  • 4.40
  • 1.45
Olomouc B vs. Zlín BFotbal - 8. kolo - 19. 9. 2026:Olomouc B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
19. 9. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Fanoušci Araratu-Armenia před výkopem rozvinuli obří transparent s nápisem „Nikdo nám nemůže zakázat snít“. Sparťanští fotbalisté je pak během pár minut ze snění rychle probrali, úvodní utkání...

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

Hráči Unionu SG se radují z branky.

V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

ONLINE: Chelsea se v předehrávce anglické ligy trápí s Brentfordem, hraje se bez gólu

Sledujeme online
Jordan Henderson z Chelsea (nahoře) v souboji s Mikkelem Damsgaardem z...

Program pátého kola anglické fotbalové ligy začíná páteční předehrávkou, kterou obstará Chelsea na půdě Brentfordu. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

18. září 2026  20:50,  aktualizováno  22:03

Dukla ztratila v Prostějově, do čela druhé ligy jde Karviná. Opava konečně vyhrála

ilustrační snímek

Fotbalisté Karviné porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané v pátek využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o...

18. září 2026  21:56

POHLED: Vánek místo tajfunu. Denia měl ideální příležitost být odvážnější

Premium
Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.

Čekal se tajfun, který nekompromisně rozmetá všechno, co doteď nefungovalo. Místo toho zavál jen lehounký vánek. Bude to stačit, aby fotbalová reprezentace dělala už brzy fanouškům radost?

18. září 2026

UEFA a CONCACAF požadují, aby Infantino vyplatil všem svazům 10 milionů dolarů

Prezident FIFA Gianni Infantino na zápase Francie s Irákem.

Viceprezidenti FIFA za Evropu a Severní Ameriku Aleksander Čeferin a Victor Montagliani vyzvali šéfa světové fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina, aby všem členským svazům vyplatil jednorázový...

18. září 2026  18:46

Řekové se blíží. České kluby musí zabrat, jinak přijdou o jistotu Ligy mistrů

Zklamaný brankář Plzně Florian Wiegele.

Letos na jaře ji ještě s notnou dávkou štěstí udržel, teď to však vypadá, že český fotbal po třech letech přijde o přímou účast v Lize mistrů. Na kýžené desáté místo v žebříčku národních koeficientů...

18. září 2026  18:05

Tichý zabiják Radosta. Odboural tunelové vidění, přidal čísla a okouzlil Deniu

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Tichý zabiják, rychlonožka, hráč pro velkoklub. Když se blonďák s nakažlivým úsměvem Matěj Radosta dozvěděl radostnou novinu, že je poprvé v nominaci české fotbalové reprezentace, teplickým...

18. září 2026  17:06

Ústí postoupí přímo, Karviná ustojí kauzu a půjde do ligy z baráže, přeje si Goj

Patrik Goj slaví gól do jihlavské sítě.

Jak by vypadal happy end letošní druholigové sezony pohledem fotbalového ofenzivního záložníka Patrika Goje? Postup do nejvyšší soutěže by oslavilo jeho Ústí nad Labem a také mateřská Karviná, která...

18. září 2026  16:30

Schicka bych nerozebíral, řekl Nedvěd. Bavme se o těch, kteří tu jsou, žádal Denia

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Když se posledního července stal trenérem českého národního mužstva fotbalistů, jedna z prvních myšlenek Santi Denii směřovala k cestě za Patrikem Schickem. Aby mu rozmluvil konec reprezentační...

18. září 2026  14:44

Bílek nominoval do jednadvacítky šest nováčků, pomůže i Sochůrek

Michal Bílek

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy šest nováčků. Je mezi nimi i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Sochůrek,...

18. září 2026  13:48

Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Revoluce se nekoná, ani nové pořádky. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický...

18. září 2026  11:03,  aktualizováno  13:04

Pronájem bytu 2+kk 44 m2
Pronájem bytu 2+kk 44 m2

Na Babí, Police nad Metují, okres Náchod
12 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 110 991 nemovitostí

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.

Fotbalová Liga národů zahájí v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A se střetne se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Podívejte se na...

18. září 2026  12:29

Polepšený rebel Řezníček: Byl jsem magor, ale v Příbrami byly jen hospody a herny

Premium
Zbrojovka Brno se loučila s útočníkem Jakubem Řezníčkem.

Alkohol, hazard, rvačky, soudy, podmínka. Zkrátka jeden průšvih za druhým. První roky kariéry Jakuba Řezníčka byly tak naplněné maléry, že je až zázrak, že tehdy nepřišla definitivní stopka. „Měl...

18. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet