Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.
Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.
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Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství. Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ druhé ligy. Od sestupových příček je dělí bod.
Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics. Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.
První výhru Opavy od úvodního kola zařídil dvěma trefami v rozmezí 17. až 35. minuty Lacík. Druhý gól zaznamenal ve chvíli, kdy už jeho tým dohrával bez vyloučeného kapitána Janoščína. Dudl rychle snížil na 1:2, nováček soutěže však i přes početní výhodu alespoň na bod nedosáhl. Slezané se posunuli na devátou příčku, Arsenal čeká na plný bodový zisk tři kola.
23. Kronus
38. Kříž (vla.)
76. Kronus
56. Koryčan
87. Toman
Lapeš – Markovič, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (90. Hamza) – Kronus (80. Šašinka), Čičovský, Samko, Selnar (80. Muhammad) – Míšek (61. Pira).
Vajner – Kubr (46. Toman), Kulíšek, Hlinka (C), Čelůstka (46. Moučka) – Kudela, Kříž – Dočkal, Koryčan (78. D. Polášek), Holík (84. D. Polák) – Hais (78. Žák).
Vodička – Chytrý, Konaté, Kone, Lawali, Praleika.
J. Dostál – Němeček, Ovesný, Zavadil, Otrísal.
43. Kronus, 48. Čičovský, 73. Milić, 90+2. Pira
29. Holík, 74. Koryčan
Rozhodčí: Černý – Malimánek, Šimoník
Počet diváků: 1317
48. Matoušek I
70. Voleský
5. Diallo
67. Tessilimi
Kerl – Surzyn, Ušijama, Šindelář (C), Endl, Š. Polášek (76. Dziuba) – Černák (64. Jalovičor), Kejř (64. Halda), M. Polášek, Matoušek I (84. Koudelka) – Voleský (84. Okeke).
Bačkovský – Tomič, Svozil (C), Franke, Hanousek (79. Ambler) – Velasquez (68. Zamazal), Plšek – Mikuš (90+1. Šebrle), Ali Hindi, Tessilimi (90+1. Okebugwu) – Diallo (68. Schánělec).
Mikulec – Bauer, M. Jaroň, Fišer, Zapletal.
Jágrik – Lilling, Corr, Kozma.
30. Surzyn, 89. Endl, 90. Koudelka
23. Plšek, 34. Franke
Rozhodčí: Opočenský – Paták, Ježek
Počet diváků: 834
17. Lacík
35. Lacík
37. Dudl
Ciupa – Lehoczki, Aidara, Janoščín (C), Helešic – Štěpánek (77. Turanjanin), M. Novák – Zálešák, Juritka (77. B. Sy), Owusu (64. Diao) – Lacík (72. Čejka).
R. Novák – Zouhar (46. Schön), Šuta, Matys, Vostřel (56. Šimon) – Haitl, Blecha, Dudl (81. Káža), Ondráček (C) (56. L. Dufek) – Červenka (64. Kljajić), Havelka.
Grigar, Jovanoski – Srubek, Múdry, Bránecký.
Šťovíček – Vlk, Michl, Slanina, Žežulka, Vencl.
39. Zouhar, 41. Ondráček
29. Janoščín
Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Žurovec
Počet diváků: 1286
18. Herák (vla.)
21. Mokrovics
56. Omotoye
71. Cedergren
75. Szywala
Slavata – Štrakl, Čermák (C), Štětka, Matoušek – M. Lacko, Jambor – Mokrovics, Moudrý (53. Labaran), Sambou – Omotoye (75. Křivánek).
A. Rezek – Herák (46. Palivec), Behenský, Compaoré, Solarte – Belžík (66. Cedergren), Okonkwo (66. Teah) – Potměšil (66. Frolík), Savović, Szywala – Necid (C) (78. Mikulanda).
Mastný – Haala, Hošek, Alkasim, Šelicha, Odekunle, Ritter, Ženíšek, Sinanaj.
Petrenko, Paar – Kratochvíl, Kovář, Suchý, Chaluš.
82. M. Lacko, 87. Jambor
63. Okonkwo
Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Hurych
Počet diváků: 1044