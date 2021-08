Jihlava neskórovala už potřetí v řadě. Můžeme si za to sami, říká trenér

„Evidentně hledáme střelce. Třetí zápas s nulou vepředu, to mě děsí víc než ztráta bodů,“ připojil své hodnocení další z příznivců druholigového jihlavského klubu.

Faktem je, že poslední tři výsledky daly zapomenout na parádní vstup do nového ročníku. Poté, co Jihlava v úvodních dvou kolech druhé ligy shodnými výsledky 2:1 porazila Varnsdorf a Ústí nad Labem – a v prvním kole MOL Cupu přejela divizní Polnou 4:0 –, přišla nepříjemná série duelů bez vítězství. Ta se nyní natáhla na tři zápasy.

A zatímco bezbranková domácí remíza s ambiciózní Duklou Praha se ještě dala vnímat jako slušný výsledek, u debaklu 0:4 v Brně a domácí porážky s Vlašimí je hodnocení jasné.

„Je to pro nás určitě velká ztráta,“ připustil kouč Jan Kameník. „Já si ale myslím, že si za to trošku můžeme sami. V prvních třech zápasech jsme se velkých individuálních chyb dokázali vyvarovat a byli jsme za to odměněni: brali jsme body. Při utkáních v Brně a s Vlašimí jsme chyby udělali, nabídli jsme soupeři branky a pak se to velmi těžko otáčí.“

Zatímco při duelu s brněnskou Zbrojovkou se v kata jihlavských nadějí proměnil čtyřgólový kanonýr Řezníček, v duelu s Vlašimí rozhodl jediný moment – nešťastný penaltový zákrok domácího obránce Vlčka v 81. minutě. „Osobně si myslím, že po odrazu míče od tyčky jsem jako první trefil balon a útočící hráč až poté přepadl přese mě. Ale na to se nebudu vymlouvat,“ uvedl Tomáš Vlček. „Penalta to byla, byla písknutá a my jsme prohráli 0:1. Byla to smolná situace, ten gól z penalty nás prostě položil.“

V nastavení sice mohl alespoň vyrovnat střídající Araujo-Wilson, ale hlavou trefil pouze břevno. „Dnešní utkání možná bylo o jednom gólu. Soupeř ho vstřelil a my jsme ti, kteří body nebereme,“ krčil rameny kouč Kameník.

Jihlava je ráda, že nepříjemnou porážku nebude muset dlouho vstřebávat. Už v úterý ji totiž čeká další duel, tentokrát se v domácím poháru představí od 17 hodin na hřišti třetiligového Uherského Brodu. „Pro nás je dobře, že hrajeme tak brzy. Můžeme na páteční utkání rychle zapomenout a odrazit se dobrým výsledkem k tomu, abychom v sobotu v Chrudimi podali lepší výkon,“ přeje si Kameník.

„Pohárové zápasy jsou někdy možná ještě těžší než ty ligové. Ale určitě jedeme postoupit dál,“ burcuje své spoluhráče Vlček. „Chceme se naladit na vítěznou vlnu a pak v ní pokračovat i v Chrudimi.“