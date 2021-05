Za deset minut promrhali fotbalisté Jihlavy třígólový náskok

„Jsem hrozně zklamaný, naštvaný. Všechny tyhle emoce se ve mně perou,“ sypal ze sebe bezprostředně po zápase trenér druholigového A-týmu FC Vysočina Aleš Křeček. „Vzhledem k vývoji utkání to musíme hodnotit jako špatný výsledek,“ měl jasno.

V úvodním poločase si dvě stě diváků, kteří konečně po dlouhé době zase směli do hlediště, moc pohledného fotbalu neužilo. Neviděli ani jeden gól.

„Nehráli jsme v první půli úplně to, co jsme si řekli. Bylo vidět, že se na nás soupeř dobře připravil,“ hlásil Křeček.

O přestávce měl potom ke svým svěřencům řeč, která padla na úrodnou půdu. I když vzhledem ke konečnému výsledku ne úplně...

„Udělali jsme i nějaké změny v sestavě a najednou nenasvědčovalo nic tomu, že bychom neměli v klidu vyhrát,“ připomněl trenér tři vstřelené góly, které Jihlava soupeři rychle nasázela v rozmezí 52. a 70. minuty.

Hned dvakrát se do vlašimské sítě trefil Vojtěch Patrák, kterého Křeček poslal na trávník od začátku druhé půle namísto Farese Shudeiwy se zcela jasným cílem.

„Měl jsem oživit hru a dát nějaké góly,“ prozradil jednadvacetiletý útočník. „Tak doufám, že jsem trenérovu představu splnil,“ doplnil s nadějí. Okamžitě však dodal, že by obě svoje trefy bez váhání vyměnil za tři body. „Mrzí mě za celý tým, že jsme to nezvládli,“ svěřil se Patrák.

Do konce letošní druholigové sezony zbývá Vysočině odehrát ještě pět utkání, přičemž to nejbližší je na programu už ve středu, kdy Jihlavští pocestují do Varnsdorfu.

„Co by na něj mělo platit? Hrát devadesát minut naplno, abychom nedostávali blbé góly jako s Vlašimí,“ burcoval Patrák.