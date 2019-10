Jihlavský Vaculík: Rozhodčí od desáté minuty říkal, že penaltu pískne

Připomněl tak dvojzápas FC Vysočiny o návrat do nejvyšší soutěže, kdy druholigový klub rozhodčí prokazatelně poškodili. Následně dvojice Milan Matějček – Martin Nenadál, která duely na přelomu května a června řídila, byla vyřazena z listiny profesionálních rozhodčích.

„Byl to jednoznačně tendenčně vedený zápas,“ pokračoval Nerad. „Vymyšlená penalta, opakovaně otočený auty, vymyšlený fauly a žlutý karty. Hnus!“

Své rozhořčení neskrýval ani ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Jedete na Vyšehrad a říkáte si, že po květnové baráži nebudou mít rozhodčí odvahu vás okatě znova seknout. No, a stane se,“ podivoval se.

Penalta? Hráč skočil do vody

Nejkřiklavějším momentem byl sporný penaltový zákrok na začátku druhé půle. Reportér serveru onlajny.com jej popsal následovně: „Již ve 20. vteřině druhého poločasu se píská penalta pro domácí, a to velice přísná,“ uvedl Karel Jedlička. „Mashikeho zpětný centr si zpracoval Miroslav Verner, mezi trojicí jihlavských hráčů ucítil ruku na rameni a upadl.“

Komentář hostujícího trenéra je výmluvný. „Ať se na tu penaltu každý podívá...“ krčil rameny na pozápasové tiskovce Radim Kučera. „Z mé strany, co jsem viděl já, to bylo smyšlené.“

Podobně to vnímali také hostující hráči. „Penalta v žádným případě nebyla. Ten hráč skákal ještě dřív, než k nějakému souboji došlo,“ popisoval jihlavský obránce Tomáš Svoboda. „Měl dostat žlutou kartu a vůbec jsme se neměli hádat, jestli to je penalta nebo ne.“

Jasno má také kapitán FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Myslím si, že se o sporný moment nejednalo. Podle mého názoru prostě penalta nebyla,“ je přesvědčen. „Hráč si to předkopl a skočil do vody. Sám říkal, že si pro ni šel.“

Situace podle Vaculíka jen nahrála sudímu Petru Hockovi. „Rozhodčí na tuhle příležitost čekal. Od desáté minuty říkal, že penaltu pískne. A byl na to připravený,“ je přesvědčený hostující záložník. „Na videu je to údajně – já jsem ho zatím neviděl – jednoznačně vidět.“

Pokutový kop však nebyl jediným sporným verdiktem. „Penalta je moment, který je jednoznačný a je vidět nejvíce. Pak jsou tam věci, kdy se i domácí hráči přiznají, že to tečovali, že měl být out, a rozhodčí to stejně nechá házet na druhou stranu. O tom si pak můžete myslet svoje,“ nechápe Vaculík.

Sudí udělali z utkání tyjátr

Jihlava sice po zlepšeném výkonu ve druhé části dokázala jednobrankovou ztrátu smazat, síly na obrat však nenašla. Zřejmě i proto, že od 81. minuty dohrávala v desíti. Vyloučen byl záložník Jan Javůrek.

„Červená karta vyplynula z toho, že Javůrek odehrál míč, který byl tečovaný. Šandera (domácí obránce – pozn. red.) se sám přizná, ale pomezní řekne, že ho to nezajímá,“ diví se Kučera. „Takže Javůrek něco prohodil k rozhodčímu, což by si neměl dovolit. Dostal zbytečnou žlutou kartu a potom udělal faul.“

Duel tak byl podle Jihlavy jednoznačně ovlivněný. „Jsou to věci, u kterých nevím, jestli je to za potřebí,“ zlobil se Kučera. „Hraje se tady pro 420 diváků a rozhodčí z toho udělají takový tyjátr. Některé výkony byly prapodivné.“

Jihlava se však nechce vymlouvat. „Bylo to i o nás. Hodně o nás. O tom, že jsme to nezvládli,“ věděl Kučera. „Že jsme ztratili body, je naše chyba,“ přidává se Vaculík. „Protože kdybychom podali takový výkon, který jsme schopní podávat zejména v domácích utkáních, tak bychom vyhráli zaslouženě 2:0, 3:0. Měli jsme dát dva rychlé góly, pak by se s utkáním nedalo ze strany rozhodčích nic udělat. Takhle jsme jim dali možnost, aby do toho nějakým způsobem vstoupili. A to, že to udělali a zápas ovlivnili, je prostě fakt,“ dodal hostující kapitán.

„Po zápase odchází spokojeně pan Chovanec (předseda komise rozhodčích) za doprovodu pana Rogoze (představitel Slavoje Vyšehrad a známý fotbalový šíbr) ze stadionu, mise splněna,“ ironicky komentuje na svém facebookovém profilu Staněk.

„27letý rozhodčí Hocek (přicházející s nálepkou vykonavatele z ČFL) se zhostil úlohy řezníka za dohledu spolehlivého pana Myšky, který brutálně ovlivnil baráž,“ doplnil šéf jihlavského klubu.

„Je ostuda, že pan Chovanec kdy nosil dres naší reprezentace, majitel Vyšehradu podporuje ovlivňování zápasů, pokud zaměstnává pana Rogoze. Tohle se fakt trpět nedá,“ pokračuje Staněk. „Komise rozhodčích je spolek tupých ovcí,“ vzkázal.