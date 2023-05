Každý hráč si musí nastavit zrcadlo, řekl jihlavský kapitán po debaklu

A hned dvakrát!

Poprvé si debakl 2:7 přivezl v polovině dubna z Varnsdorfu. „Když dostanete sedmičku, není tam týmový výkon,“ říká jihlavský kapitán Matúš Lacko.

„Po Varnsdorfu jsem myslel, že už to nezažiju. A zažil jsem to znovu,“ krčil rameny po výprasku 2:7 ve včerejším duelu na hřišti rezervy pražské Slavie.

Ostuda je to o větší, že sestupem ohrožená Jihlava tímto způsobem padla v duelu na hřišti v tu dobu posledního týmu Fortuna: Národní ligy. „Těžko se to hodnotí. Po takovém výkonu člověku vždycky dojdou slova,“ uznal Lacko. „Musím ocenit kvality soupeře, hráli fakt výborně. My jsme jim to ale prací celého našeho týmu hodně ulehčili. Naše defenziva byla žalostná.“

Jihlavský trenér David Oulehla

Jihlava totálně pokazila úvod zápasu, kdy domácím dovolila během devíti minut vstřelit dvě branky. „Dvakrát jsme brzy inkasovali, prohrávali jsme 0:2. Samozřejmě to nebyl ideální vstup. Myslím, že nás to poznamenalo,“ všiml si jihlavský kouč David Oulehla.

„Nezachytili jsme začátek, ale ukázali jsme velký morál,“ potěšilo Lacka. „Od dvacáté minuty jsme se dostávali do své hry. Předváděli jsme to, co jsme chtěli,“ pokračoval Oulehla. „Měli jsme tam výborný úsek hry, vstřelili jsme kontaktní branku na 1:2. Měli jsme vyrovnat, dát na 2:2,“ míní jihlavský kouč.

„Měli jsme tam dvě tři tutovky. Do poločasu jsme to mohli ještě otočit,“ je přesvědčen Lacko. „Bohužel, v našem největším tlaku soupeř udeřil potřetí. A pak hned přidal slepenou čtvrtou branku. Za stavu 4:1 už to bylo těžké,“ litoval Oulehla. „Přišly dvě týmové chyby směrem dozadu, poločas skončil 4:1. Pak se to na nás valilo,“ líčí Lacko. „Byl to zápas, ve kterém vám tam spadne každé hov...,“ ulevil si.

„Neřekl bych, že nás něčím překvapili. Byli jsme na ně nachystaní dobře,“ myslí si Oulehla. „Ale bohužel jsme to absolutně nezvládli v defenzivní fázi.“ Slavia se vysokou výhrou odrazila ode dna tabulky, souboj o udržení se znovu zdramatizoval. Tři kola před koncem Jihlavu dělí od první sestupové příčky dělí čtyři body.

„Máme těžké soupeře, ale dvakrát hrajeme doma,“ zůstává před duely s Příbramí (19. 5.), ve Vyškově (24. 5.) a s Vlašimí (28. 5.) optimistou Lacko. „Musíme se z toho oklepat a zapracovat na týmové hře. Každý hráč si musí nastavit zrcadlo,“ dodal kapitán.