Reparát? Kdepak, i pod vedením asistenta Vávry přišla další ztráta Jihlavy

„Upřímně řečeno, vůbec mě během zápasu s Varnsdorfem nenapadlo, že by to mohlo dopadnout až takhle,“ svěřil se Vávra. „Ten výsledek byl pro nás takovou ránou, že jsme hlavně přemýšleli, co udělat, aby se nic takového už nikdy neopakovalo,“ dodal.

O tom samém však uvažoval i klub a rozhodl, že zárukou bude jedině vyhazov hlavního trenéra. S tím, že než se rozhodne, co bude dál, povede v nedělním domácím souboji s Duklou A-tým právě dosavadní asistent Vávra. Ten se tak téměř okamžitě musel z pouhého asistenta přeladit na hlavního kouče.

„Takové věci k trenérství patří. Naše práce je o stresových situacích a je pouze na nás, jak je budeme zvládat. Pro mě bylo důležité, že jsem cítil podporu hráčů i zbytku realizačního týmu,“ prozradil Vávra.

Navíc mu svoje požehnání dal i odcházející trenér Smetana, který si k sobě do týmu Vávru po svém příchodu do Jihlavy vyžádal.

„Maximálně mě podpořil. Hned jak se začala situace řešit, řekl mi, že by byl rád, kdybych pokračoval. Vztahy mezi námi se nijak nezměnily,“ ujišťoval.

Premiéru v roli hlavního kouče si Vávra odbyl v nedělním domácím souboji s pražskou Duklou, která ze sedmi jarních zápasů dokázala šestkrát zvítězit. „Samozřejmě jsme vnímali její aktuální rozpoložení, zároveň jsme věřili, že ji můžeme porazit,“ hlásil.

Jenže hosté od začátku dokazovali, že porážku v plánu rozhodně nemají. Což potvrdil v 10. minutě vedoucím gólem Marek Červenka.

Osm stovek diváků v hledišti stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě pak ve zbytku zápasu čekalo, zda se Vysočině podaří alespoň srovnat. Marně, reparát nevyšel. Jihlava prohrála potřetí v řadě, tentokrát 0:1.

V příštím kole se FC Vysočina představí v sobotu v Prostějově.