Jihlava je po výhře nad béčkem Baníku druhá, dva body za vedoucí Karvinou

Jihlava měla pomalejší vstup do sezony, od srpnové porážky na Dukle však táhne sérii sedmi kol bez prohry. V Ostravě se do přestávky trefili Moudrý a Sambou. Ve druhém poločase zvýšil vedení hostů Omotoye, za domácí už jen snížil Ogbu.
Vysočina v roce 2018 sestoupila z první ligy, od té doby působí v druhé nejvyšší soutěži. Druhá příčka by jí na konci sezony zaručovala baráž o návrat do první ligy, na třetí Duklu má k dobru dva body.
Vítěz druhé ligy postoupí přímo, druhý a třetí tým konečné tabulky půjdou do baráže, v níž ještě žádný druholigový tým od jejího zavedení neuspěl.
72. Ogbu
33. Moudrý
43. Sambou
65. Omotoye
M. Hrubý (C) – Ouly, Temel, Elbel (70. Švrček) – Řeháček, Frýdl, Musák (70. Ogbu), Dvořáček (85. Vlna) – P. Jaroň, Šancl (62. Látal) – M. Bitta (62. Drozd).
Slavata – Štrakl, Štětka, Čermák (C), Hošek – M. Lacko (83. Šelicha), Jambor – Sambou (64. Labaran), Usman (64. Křehlík), Moudrý (83. Křivánek) – Omotoye (90+2. Odekunle).
Hořínek – Měkota, Diop, A. Sy, Rajčan, Kulyk.
Mastný – Mokrovics, Abdullahi, Matoušek, Alkasim, Sinanaj.
63. Ouly
31. M. Lacko, 54. Moudrý
Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Brázdil
Počet diváků: 215