Druhá liga slibuje pro Opavu, Třinec a Karvinou velmi napínavé jaro

Ostrý start Karviné

Páté místo a šestibodová ztráta na vedoucí Příbram. V takové pozici jdou fotbalisté MFK Karviná do jarní části první ligy. Hned v neděli od 17.00 hostí právě příbramský tým...

„Pokud se chceme dostat na špici, musíme vyhrát, stejně jako v dalším kole v Jihlavě,“ řekl trenér Tomáš Hejdušek.

Postup zaručuje jen prvenství. Druhé a třetí místo znamená účast v baráži.

V posledním přípravném utkání Karvinští porazili Bohumín 2:1 a Hejdušek hráče kritizoval za ležérní hru. Góly dali noví útočníci – Nigerijec Adeleke Akinyemi a Ghaňan Kelvin Boateng. „Prosadili se, ale jejich patičky, lehkovážnost a to, že po ztrátě míče nejdou do sprintu, to nejde,“ zlobil se Hejdušek.

Tým dále doplnili obránce Jiří Bederka z Táborska, severomakedonský krajní bek Filip Antovski z Austrie Vídeň a na hostování z Plzně brankář Ondřej Mrózek a útočník Adam Vrba.

„Určitě jsme oproti podzimu posílili,“ uvedl Hejdušek. „Hlavně jsme zrychlili.“

Zatímco doma si Karviná na podzim vedla výborně a ze sedmi utkání šest vyhrála, venku z devíti zvítězila jen dvakrát. „Nemůžeme se dívat, zda hrajeme doma, či venku, potřebujeme vyhrávat všude,“ upozornil Tomáš Hejdušek.

Zabere Opava v útoku?

Fotbalisty Slezského FC Opava dělí od sestupových míst dva body. Jaro otevřou v sobotu od 15.00 doma s Olomoucí B.

„Když se člověk podívá na tabulku, je jasné, že soutěž je velice vyrovnaná,“ řekl trenér Peter Hlinka.

Z týmu mimo jiné odešli záložníci Bartosz Pikul do Pardubic a Denis Kramář do Sigmy Olomouc.

Kádr doplnili slovenský brankář Alex Fojtíček z Bardejova, obránci Tomáš Vincour ze Slovácka a Jehor Cykalo, což je Ukrajinec z rezervního celku Teplic, záložník Thomas Whiffen z Austrálie a útočník Petr Rybička z Hradce Králové.

Opavští potřebují zabrat hlavně v útoku, jelikož zatím dali jen čtrnáct gólů, nejméně ze všech mužstev.

„Po tom, co jsem viděl videa z podzimních zápasů, jsem přesvědčený, že je to trochu i psychická záležitost,“ uvedl Hlinka. „Jsem zvědavý, zda se chlapci dokážou zlepšit. V přípravě jsme dali celkem dost gólů, což nás trochu i zavazuje.“

Třinec začne dvakrát venku

Na dvou sestupových příčkách pod Třincem jsou jen rezervní týmy pražských velkoklubů Sparty a Slavie. „Nic jiného než záchrana pro nás v tuto chvíli nepřichází v úvahu,“ podotkl trenér Martin Zbončák. „Druhá liga je vyrovnaná, těžká, ale kluci jsou bojovně naladěni, i když jsme generálku nezvládli. Kádr má sílu na to, aby se udržel.“

Třinečtí na závěr zimní přípravy prohráli s Prostějovem 0:3. Jaro začínají venku – v sobotu (14.00) v Praze proti Dukle a 11. března (10.15) na stadionu Slavie Praha B. Až 18. března hostí (10.15) Varnsdorf.

„Chceme vycházet z pevné obrany,“ míní Zbončák. „V naší situaci musíme přemýšlet tak, že když nedostaneme gól, máme bod...“

Trenér Zbončák si po podzimu přál, aby se do mužstva vrátil zkušený útočník René Dedič, jenž se neprosadil v Plzni. Leč zamířil do Liptovského Mikuláše. „Udělali jsme maximum, aby zůstal, ale chtěl hrát za každou cenu první ligu,“ připomněl kouč. Chybět mu bude i záložník Jiří Kateřiňák, jenž hostuje v Táborsku. „Chtěl blíže k domovu. Bohužel dvě opory tady nebudou.“

Posilami by měli být obránce Martin Slaninka z Banské Bystrice, záložníci Bernardinho Osah z ghanské Attram Academy a Lukáš Hrdlička ze Zlína a útočník Daniel Turyna ze Sparty Praha.

„Chtěli jsme hlavně posílit ofenzivu. Turyna v přípravě prokazoval, že má čich na góly,“ dodal Martin Zbončák.