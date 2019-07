Nový hráč před startem druhé ligy. Do Hradce přichází Frýdek mladší

Pokud vám jméno Frýdek něco říká ve spojitosti s Hradcem Králové, pak jste na správné stopě. Christian Frýdek je totiž mladším synem hradeckého odchovance Martina Frýdka, jeho bratr Martin hraje za Spartu a českou reprezentaci, v Hradci má prarodiče. Přichází tedy v podstatě do domácího prostředí.

„Je to kreativní fotbalista, který nám zvýší konkurenci ve středu zálohy. Cítil jsem z něj velkou chuť hrát za Hradec,“ uvedl výkonný ředitel klubu Jiří Sabou.

Nový hráč hradeckého mužstva prošel mládežnickými týmy Sparty a mládežnickými reprezentačními celky, v předminulé sezoně hostoval ve Vlašimi, v té minulé v Táborsku. Tam odehrál 25 zápasů a vstřelil v nich tři góly.

Christián Frýdek z Táborska (v modrém) napadá v druholigovém utkání protihráče z Třince. Sparťané se radují během přípravného utkání proti Ružomberoku. Zleva Christian Frýdek, Mustedanagič, Havelka, Karavajev a Čermák.

Cristian Frýdek se v létě připravoval s prvním týmem Sparty, pro novou sezonu se v něm ale neudržel. Do Hradce, kde v posledních dnech už trénuje a včera se zúčastnil společného focení hradeckého mužstva, přichází na roční hostování.

Není ale není jediným hráčem, který v těchto dnech putuje na trase mezi Hradcem Králové a pražskou Spartou. Opačným směrem než Frýdek totiž zamířil levý obránce Hradce Daniel Horák. Ten začal přípravu s hradeckým A týmem, ale nyní přestoupil do rezervy Sparty, kam si ho vybral trenér Václav Kotal.

Díky příchodu Frýdka, jenž by měl hradeckému týmu pomoci především v ofenzivě, je možné, že někdo z hráčů stávajícího kádru ještě před startem nového druholigového ročníku odejde.

Zatím to definitivně platí o obránci Danielu Fiňkovi. Borec, jenž je v těchto dnech s českou reprezentační devatenáctkou na mistrovství Evropy příslušné věkové kategorie, totiž definitivně odchází na roční hostování do rovněž druholigového Varnsdorfu. S tímto týmem se před odjezdem na mistrovství Evropy připravoval do konce června, kdy si v jeho dresu dokonce zahrál přípravný duel právě proti Hradci.

Christian Frýdek je pátou letní posilou hradeckého mužstva. Před ním přišli obránce Kristián Zbrožek z Varnsdorfu, záložník Daniel Procházka z Ústí nad Labem a útočníci Erik Prekop z Trenčína a Daniel Švantner z Českých Budějovic. Posledně jmenovaný, jenž se stal hráčem Hradce už v zimě, ale jaro odkopal v třetiligovém Benešově, místo v kádru Hradce nezískal a odešel hostovat do Hodonína.

Kádr Hradce po minulé sezoně mimo jiné vedle Fiňka opustil záložník Jiří Janoušek, jemuž skončila smlouva, ten bude hrát druhou ligu v Chrudimi.