Zbrojovka porazila Chrudim a upevnila vedení, uspěla i Příbram a Budějovice

Zbrojovka po raketovém startu do sezony dvakrát zaváhala, po remíze v derby s Artisem minule doma podlehla Prostějovu. Dnes ale dokázala zareagovat. Na začátku druhého poločasu rozhodl Kanakimana. Chrudim nedokázala odpovědět, na výhru čeká již čtyři zápasy a je třetí od konce. Brněnští vedou o čtyři body před Ústím nad Labem, Opavou a Táborskem, které mají zápas k dobru.
Na šestou příčku se hladkou výhrou v Prostějově vyhoupla Jihlava. Dvakrát se trefil Křehlík, jednou Matoušek. Vysočina bodovala popáté po sobě. Hanáci z posledních čtyř zápasů prohráli již potřetí.
České Budějovice v minulém kole zvítězily v Praze nad Žižkovem a v soutěžním duelu vyhrály v základní době poprvé od konce loňského května. Jihočeši na vítězství hned navázali a strůjcem výhry nad rezervou Sparty byl stejně jako před týdnem nigerijský útočník Igbokwe. Tentokrát skóroval dokonce dvakrát, za hosty už jen snížil Schánělec. Dynamo je jedenácté hned za Pražany.
Příbram dává zapomenout na špatný start v podobě čtyř porážek za sebou. Nováček zvítězil potřetí v řadě, v úvodu duelu proti béčku Ostravy se trefil odchovanec Baníku Šmiga a v závěrečném nastavení zpečetil zisk tří bodů Vott. Středočeši jsou devátí, Baník zůstal pátý.
18. Igbokwe
26. Igbokwe
76. Schánělec
Andrew – Koné, Asaidi, Gorosito – Khelifa (69. Douděra), Krch (84. Adam), Hubínek, J. Brabec – Skalák (C) (83. Tischler), Igbokwe (90+2. Sunday), Vaníček (83. Firbacher).
Daniel Kerl – Š. Tesař (61. Vaněk), Lilling, Jedlička (C) – Horák, Moudrý (61. Zíka), Mensah (46. F. Říha), Osmani (61. Vitarigov) – Schánělec, Rus, Mokrovics.
Volek – Adebambo, Renoud, Böhm.
Dominik Kerl – Slanina, Rebibo, Krpálek, Tošnar, Feit, Penxa.
20. Koné, 32. Khelifa, 54. Andrew
42. Jedlička, 77. Loučka (trenér)
Rozhodčí: Mach – Cichra, Pfeifer
Počet diváků: 2914
10. Šmiga
90+3. Vott
Melichar – Svoboda, Ejedegba, Piško, Jakub Urbanec – Švestka (C) – Vrána (65. Vott), Málek (90. Faye), Kop (65. Vokřínek), Antwi – Šmiga (87. Jakub Řezníček).
Hrubý – Měkota, Simerský (C), Míček – Bewene, Nogha (55. Ogbu), Holaň (74. Škrkoň), Havran (81. Šubert) – Krupička (55. Sirotek), Pira, Komljenović (55. P. Jaroň).
Bleha – Planeta, Hašek, Joković, Vandas.
M. Moučka – Z. Říha, Temel, Šudák.
83. Vokřínek
39. Simerský
Rozhodčí: Daniel Vokoun. Asistenti: Václav Ježek, Josef Šůma
Počet diváků: 942
50. Kanakimana
A. Richter – Kozojed, Toml, Skwarczek (C), Hýbl – David Jambor (79. Lacko), Kejř (83. Jurčenko) – Kaulfus, Bauer (54. Čičovský), Holub (54. Schön) – Liška.
Hrdina – Vedral, Hofmann (C), Kaká – Juroška, Čavoš, Janetzký (90. Břečka), Kutík – Kanakimana (62. Kronus), Selnar (75. Vachoušek) – Velich (75. Rymarenko).
Číž, Tlustý – Kubát, P. Černý, Wehowský, Judas, Jakub Jiří Urbanec.
Sláviček – Polák, Texl, Araujo-Wilson, Strnad.
15. Skwarczek, 59. Číž, 90. Čičovský, 90+5. A. Richter
Rozhodčí: J. Petřík – J. Hurych, D. Marek
Počet diváků: 1115
37. Křehlík
60. Křehlík
72. D. Matoušek
Mikulec – Š. Polášek, Harušťák (65. Budínský, 69. Hrdlička), Šindelář, Mirvald – Jáger (22. Matoušek I), Habusta, Hranoš – Koudelka (65. Dziuba), Cissé – Hais.
Soukup – Kočí (80. Farka), Beneš, Štětka, D. Matoušek – Pešek, Čermák – J. Vlček (61. Ogiomade), Lopatář (80. Stoček), Křehlík (76. T. Franěk) – Omotoye (46. Křivánek).
Vaňák – Holovackyj, Mikeš, M. Jaroň, Ševčík, Zapletal.
Slavata – Labaran, Miška.
38. Mirvald, 51. Cissé, 77. Matoušek I
45+1. Čermák
Rozhodčí: Wulkan – Žurovec, Novák