Zbrojovka porazila Chrudim a upevnila vedení, uspěla i Příbram a Budějovice

  21:07
Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno v 7. kole druhé ligy porazili Chrudim v jejím pardubickém azylu 1:0 a upevnili si první příčku v neúplné tabulce. Pomohly si také exligové týmy, Příbram zdolala Ostravu B 2:0 a České Budějovice vyhrály 2:1 nad Spartou B. Prostějov podlehl Jihlavě 0:3.

Bienvenue Kanakimana ze Zbrojovky během přípravného utkání proti Polonii Bytom. (červenec 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zbrojovka po raketovém startu do sezony dvakrát zaváhala, po remíze v derby s Artisem minule doma podlehla Prostějovu. Dnes ale dokázala zareagovat. Na začátku druhého poločasu rozhodl Kanakimana. Chrudim nedokázala odpovědět, na výhru čeká již čtyři zápasy a je třetí od konce. Brněnští vedou o čtyři body před Ústím nad Labem, Opavou a Táborskem, které mají zápas k dobru.

Na šestou příčku se hladkou výhrou v Prostějově vyhoupla Jihlava. Dvakrát se trefil Křehlík, jednou Matoušek. Vysočina bodovala popáté po sobě. Hanáci z posledních čtyř zápasů prohráli již potřetí.

České Budějovice v minulém kole zvítězily v Praze nad Žižkovem a v soutěžním duelu vyhrály v základní době poprvé od konce loňského května. Jihočeši na vítězství hned navázali a strůjcem výhry nad rezervou Sparty byl stejně jako před týdnem nigerijský útočník Igbokwe. Tentokrát skóroval dokonce dvakrát, za hosty už jen snížil Schánělec. Dynamo je jedenácté hned za Pražany.

Příbram dává zapomenout na špatný start v podobě čtyř porážek za sebou. Nováček zvítězil potřetí v řadě, v úvodu duelu proti béčku Ostravy se trefil odchovanec Baníku Šmiga a v závěrečném nastavení zpečetil zisk tří bodů Vott. Středočeši jsou devátí, Baník zůstal pátý.

Chance Národní Liga
7. kolo 22. 8. 2025 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 2:1 (2:0)
Góly:
18. Igbokwe
26. Igbokwe
Góly:
76. Schánělec
Sestavy:
Andrew – Koné, Asaidi, Gorosito – Khelifa (69. Douděra), Krch (84. Adam), Hubínek, J. Brabec – Skalák (C) (83. Tischler), Igbokwe (90+2. Sunday), Vaníček (83. Firbacher).
Sestavy:
Daniel Kerl – Š. Tesař (61. Vaněk), Lilling, Jedlička (C) – Horák, Moudrý (61. Zíka), Mensah (46. F. Říha), Osmani (61. Vitarigov) – Schánělec, Rus, Mokrovics.
Náhradníci:
Volek – Adebambo, Renoud, Böhm.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Slanina, Rebibo, Krpálek, Tošnar, Feit, Penxa.
Žluté karty:
20. Koné, 32. Khelifa, 54. Andrew
Žluté karty:
42. Jedlička, 77. Loučka (trenér)

Rozhodčí: Mach – Cichra, Pfeifer

Počet diváků: 2914

Chance Národní Liga
7. kolo 22. 8. 2025 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 2:0 (1:0)
Góly:
10. Šmiga
90+3. Vott
Góly:
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Ejedegba, Piško, Jakub Urbanec – Švestka (C) – Vrána (65. Vott), Málek (90. Faye), Kop (65. Vokřínek), Antwi – Šmiga (87. Jakub Řezníček).
Sestavy:
Hrubý – Měkota, Simerský (C), Míček – Bewene, Nogha (55. Ogbu), Holaň (74. Škrkoň), Havran (81. Šubert) – Krupička (55. Sirotek), Pira, Komljenović (55. P. Jaroň).
Náhradníci:
Bleha – Planeta, Hašek, Joković, Vandas.
Náhradníci:
M. Moučka – Z. Říha, Temel, Šudák.
Žluté karty:
83. Vokřínek
Žluté karty:
39. Simerský

Rozhodčí: Daniel Vokoun. Asistenti: Václav Ježek, Josef Šůma

Počet diváků: 942

Chance Národní Liga
7. kolo 22. 8. 2025 18:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
50. Kanakimana
Sestavy:
A. Richter – Kozojed, Toml, Skwarczek (C), Hýbl – David Jambor (79. Lacko), Kejř (83. Jurčenko) – Kaulfus, Bauer (54. Čičovský), Holub (54. Schön) – Liška.
Sestavy:
Hrdina – Vedral, Hofmann (C), Kaká – Juroška, Čavoš, Janetzký (90. Břečka), Kutík – Kanakimana (62. Kronus), Selnar (75. Vachoušek) – Velich (75. Rymarenko).
Náhradníci:
Číž, Tlustý – Kubát, P. Černý, Wehowský, Judas, Jakub Jiří Urbanec.
Náhradníci:
Sláviček – Polák, Texl, Araujo-Wilson, Strnad.
Žluté karty:
15. Skwarczek, 59. Číž, 90. Čičovský, 90+5. A. Richter
Žluté karty:

Rozhodčí: J. Petřík – J. Hurych, D. Marek

Počet diváků: 1115

Chance Národní Liga
7. kolo 22. 8. 2025 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
37. Křehlík
60. Křehlík
72. D. Matoušek
Sestavy:
Mikulec – Š. Polášek, Harušťák (65. Budínský, 69. Hrdlička), Šindelář, Mirvald – Jáger (22. Matoušek I), Habusta, Hranoš – Koudelka (65. Dziuba), Cissé – Hais.
Sestavy:
Soukup – Kočí (80. Farka), Beneš, Štětka, D. Matoušek – Pešek, Čermák – J. Vlček (61. Ogiomade), Lopatář (80. Stoček), Křehlík (76. T. Franěk) – Omotoye (46. Křivánek).
Náhradníci:
Vaňák – Holovackyj, Mikeš, M. Jaroň, Ševčík, Zapletal.
Náhradníci:
Slavata – Labaran, Miška.
Žluté karty:
38. Mirvald, 51. Cissé, 77. Matoušek I
Žluté karty:
45+1. Čermák

Rozhodčí: Wulkan – Žurovec, Novák

22. srpna 2025

