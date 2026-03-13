Příbram vyhrála v Ústí a je pátá, Chrudim si v 90. minutě vystřelila důležité body

Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.
Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před pátečního soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.
54. Šmiga
90+4. Málek
Grigar – Ullman, Peterka (C), Březina, F. Novotný – Goj (69. Kodad), D. Richter (90+3. Diarra), Osaghae, Moulis (65. Fantiš), Idumbo (46. Emmer) – D. Černý (46. Do Marcolino).
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Š. Černý (90+3. Ejedegba), Málek, Karban, Mulumba (70. Vott) – T. Jedlička (84. Švestka), Šmiga.
Němec – Čítek, Kuta, Vondrášek.
Bleha – Antwi, Apea, Conte, V. Hora, Vrána.
84. Š. Černý
Rozhodčí: F. Kotala
Počet diváků: 1125
90. Schön
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Farka – Pešek, Čermák (C) – J. Vlček (58. Křivánek), Miška (84. M. Lacko), Křehlík (39. Ogiomade) – Omotoye (58. T. Franěk).
Šerák – Kaulfus (80. Tecl), Shejbal, Vientiess, Zachoval – Kejř (C) (80. Halda), David Jambor – Doleček (68. Čičovský), Jurčenko (55. Schön), Holub – Huf (55. L. Hruška).
Slavata – Kočí, Lopatář, Hošek, D. Matoušek, Šelicha, Faleye.
Číž – M. Beránek, Bauer, Rolinek, Toml, Kozojed.
Rozhodčí: Nehasil – Volf, Dohnal
Počet diváků: 735
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2.
|Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3.
|Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4.
|Artis Brno
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5.
|Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|6.
|Ostrava B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|7.
|Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|8.
|Slavia Praha B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9.
|Ústí nad Labem
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10.
|České Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11.
|Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12.
|Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13.
|Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14.
|Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|15.
|Sparta Praha B
|18
|5
|1
|12
|14:38
|16
|16.
|Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13