Příbram vyhrála v Ústí a je pátá, Chrudim si v 90. minutě vystřelila důležité body

Fotbalisté Příbrami v 19. kole druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední minuty 1:0 v Jihlavě.

Radost fotbalistů Příbramy. | foto: FK Příbram

Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.

Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před pátečního soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.

Chance Národní Liga
19. kolo 13. 3. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 0:2 (0:0)
Góly:
54. Šmiga
90+4. Málek
Sestavy:
Grigar – Ullman, Peterka (C), Březina, F. Novotný – Goj (69. Kodad), D. Richter (90+3. Diarra), Osaghae, Moulis (65. Fantiš), Idumbo (46. Emmer) – D. Černý (46. Do Marcolino).
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Š. Černý (90+3. Ejedegba), Málek, Karban, Mulumba (70. Vott) – T. Jedlička (84. Švestka), Šmiga.
Němec – Čítek, Kuta, Vondrášek.
Bleha – Antwi, Apea, Conte, V. Hora, Vrána.
84. Š. Černý

Rozhodčí: F. Kotala

Počet diváků: 1125

Chance Národní Liga
19. kolo 13. 3. 2026 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : MFK Chrudim MFK Chrudim 0:1 (0:0)
Góly:
90. Schön
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Farka – Pešek, Čermák (C) – J. Vlček (58. Křivánek), Miška (84. M. Lacko), Křehlík (39. Ogiomade) – Omotoye (58. T. Franěk).
Šerák – Kaulfus (80. Tecl), Shejbal, Vientiess, Zachoval – Kejř (C) (80. Halda), David Jambor – Doleček (68. Čičovský), Jurčenko (55. Schön), Holub – Huf (55. L. Hruška).
Slavata – Kočí, Lopatář, Hošek, D. Matoušek, Šelicha, Faleye.
Číž – M. Beránek, Bauer, Rolinek, Toml, Kozojed.

Rozhodčí: Nehasil – Volf, Dohnal

Počet diváků: 735

Tabulka

1.Zbrojovka Brno18152142:1347
2.Táborsko18113436:1736
3.Opava1898131:1635
4.Artis Brno18105331:1935
5.Příbram1984718:2328
6.Ostrava B1883728:2427
7.Žižkov1883723:2927
8.Slavia Praha B1873829:2224
9.Ústí nad Labem1973932:3324
10.České Budějovice1872919:2523
11.Vlašim1854925:2419
12.Chrudim1947821:3619
13.Jihlava1946919:2318
14.Prostějov1845920:2717
15.Sparta Praha B18511214:3816
16.Kroměříž18411314:3313
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

