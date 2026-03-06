Žižkov remizoval v Prostějově, smírně se ve druhé lize rozešla i Příbram s Jihlavou

Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.
Rovněž druhé dnešní utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.
24. Kramář
72. Hranoš
38. M. Richter
64. Batioja
Mikulec – Karalić, Dohnálek, Fišer, Lutonský (70. Jáger) – Koudelka (C), M. Polášek, Matocha (61. Dziuba) – Matoušek I (61. Hranoš), Hais (70. Imrana), Kramář (85. Raab).
Sirotník – Nový, Divíšek, M. Richter, Ambler (86. Klusák) – Jirásek (C), Petrák – Prošek (73. Reiter), Batioja, Hönig (86. Brandner) – A. Toula (59. Ondrášek).
J. Musil – Zahradníček, Sokol, Šindelář, Hrdlička, Poturnay.
Kořán – Obal, Gembický, Fišl, Kejval, Patka, Biegon.
42. Šindelář
43. Divíšek
Rozhodčí: Pechanec – Volf, Novák
45+1. Piško
50. Omotoye
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Mulumba (77. Antwi) – Š. Černý, Karban, Málek (65. V. Hora), Jakub Urbanec (77. Vrána) – T. Jedlička (65. Conte), Šmiga (84. Apea).
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, D. Matoušek – Pešek (81. Faleye), Čermák (C) – Miška, M. Lacko (46. J. Vlček), Křehlík – T. Franěk (46. Omotoye).
Bleha – Vott, Švestka, Jakub Řezníček, Ejedegba.
Mašát – Kočí, Alkasim, Hošek, Lopatář, Sambou.
62. Šmiga, 90+4. Piško
20. Křehlík, 37. Pešek, 90+4. J. Vlček, 90+4. Soukup
Rozhodčí: Michal Panský. Asistenti: Petr Kotalík, Ondřej Ježek. Delegát: Pavel Franěk
Počet diváků: 678
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|17
|14
|2
|1
|41:13
|44
|2.
|Táborsko
|17
|11
|3
|3
|36:16
|36
|3.
|Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4.
|Artis Brno
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5.
|Ostrava B
|17
|8
|3
|6
|28:23
|27
|6.
|Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7.
|Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8.
|Slavia Praha B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|9.
|Ústí nad Labem
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10.
|České Budějovice
|17
|6
|2
|9
|17:25
|20
|11.
|Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|12.
|Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|13.
|Vlašim
|17
|4
|4
|9
|24:24
|16
|14.
|Chrudim
|17
|3
|7
|7
|20:34
|16
|15.
|Sparta Praha B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|16.
|Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13