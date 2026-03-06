Žižkov remizoval v Prostějově, smírně se ve druhé lize rozešla i Příbram s Jihlavou

  21:13
Fotbalisté Žižkova v 18. kole druhé ligy remizovali 2:2 v Prostějově. Šestá Viktoria po výhře nad Chrudimí bodovala i ve druhém jarním zápase. Hanáci nezvítězili poosmé v řadě a v neúplné tabulce jsou dvanáctí.

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.

Rovněž druhé dnešní utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.

Chance Národní Liga
18. kolo 6. 3. 2026 17:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 2:2 (1:1)
Góly:
24. Kramář
72. Hranoš
Góly:
38. M. Richter
64. Batioja
Sestavy:
Mikulec – Karalić, Dohnálek, Fišer, Lutonský (70. Jáger) – Koudelka (C), M. Polášek, Matocha (61. Dziuba) – Matoušek I (61. Hranoš), Hais (70. Imrana), Kramář (85. Raab).
Sestavy:
Sirotník – Nový, Divíšek, M. Richter, Ambler (86. Klusák) – Jirásek (C), Petrák – Prošek (73. Reiter), Batioja, Hönig (86. Brandner) – A. Toula (59. Ondrášek).
Náhradníci:
J. Musil – Zahradníček, Sokol, Šindelář, Hrdlička, Poturnay.
Náhradníci:
Kořán – Obal, Gembický, Fišl, Kejval, Patka, Biegon.
Žluté karty:
42. Šindelář
Žluté karty:
43. Divíšek

Rozhodčí: Pechanec – Volf, Novák

Chance Národní Liga
18. kolo 6. 3. 2026 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 1:1 (1:0)
Góly:
45+1. Piško
Góly:
50. Omotoye
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Mulumba (77. Antwi) – Š. Černý, Karban, Málek (65. V. Hora), Jakub Urbanec (77. Vrána) – T. Jedlička (65. Conte), Šmiga (84. Apea).
Sestavy:
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, D. Matoušek – Pešek (81. Faleye), Čermák (C) – Miška, M. Lacko (46. J. Vlček), Křehlík – T. Franěk (46. Omotoye).
Náhradníci:
Bleha – Vott, Švestka, Jakub Řezníček, Ejedegba.
Náhradníci:
Mašát – Kočí, Alkasim, Hošek, Lopatář, Sambou.
Žluté karty:
62. Šmiga, 90+4. Piško
Žluté karty:
20. Křehlík, 37. Pešek, 90+4. J. Vlček, 90+4. Soukup

Rozhodčí: Michal Panský. Asistenti: Petr Kotalík, Ondřej Ježek. Delegát: Pavel Franěk

Počet diváků: 678

Tabulka

1.Zbrojovka Brno17142141:1344
2.Táborsko17113336:1636
3.Opava1788129:1632
4.Artis Brno1795330:1932
5.Ostrava B1783628:2327
6.Žižkov1883723:2927
7.Příbram1874716:2325
8.Slavia Praha B1773729:2024
9.Ústí nad Labem1763830:3121
10.České Budějovice1762917:2520
11.Jihlava1846819:2218
12.Prostějov1845920:2717
13.Vlašim1744924:2416
14.Chrudim1737720:3416
15.Sparta Praha B17511114:3616
16.Kroměříž17411214:3213
Výsledky

Soumrak Tottenhamu. Tři góly za 12 minut, červená karta a přiblížení se sestupu

Výmluvné gesto zmaru Conora Gallagha z Tottenhamu, který je v hluboké krizi.

Tahle krize nekončí. Fotbalisté Tottenhamu ve 29. kole Premier League prohráli ve čtvrtek večer na půdě Crystal Palace 1:3 a na sestupové příčky mají dál pouze jednobodový náskok. V londýnském derby...

5. března 2026  20:56,  aktualizováno  23:23

„Pan trenér Hapal“ dostal pokutu. Nesměl být na lavičce, zaplatí dvacet tisíc korun

Pavel Hapal (vpravo) na ostravském letišti před odletem k zápasu Konferenční...

V předminulém ligovém kole měl trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka trest za žluté karty. A tak zápas v Teplicích (3:1) odkoučoval jeho asistent Ivo Gregovský. Na lavičce měl ale velkou oporu – Pavla...

5. března 2026  22:46

