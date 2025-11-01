Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení

Fotbalisté Zbrojovky Brna v 15. kole druhé ligy doma porazili poslední Kroměříž 5:2 a upevnili si první místo. Tabulku vedou už o pět bodů před druhým Táborskem, které remizovalo 2:2 v Opavě, jež hrála od 41. minuty v deseti. Opava je třetí se ztrátou osmi bodů na druhou příčku, v neděli ji ale může přeskočit Artis Brno po utkání se Žižkovem.

Obránce Kaká ze Zbrojovky během přípravného utkání proti Polonii Bytom. (červenec 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zbrojovka proti Kroměříži po 30 minutách hry vedla již 3:0. Třetí gól dal Velich, který je s šesti brankami nejlepším týmovým střelcem. Před koncem prvního poločasu snížil Žák. V 62. minutě upravil na 4:1 obránce Kaká. V nastavení padly ještě dva góly, na trefu střídajícího Koryčana odpověděl z poslední šance zápasu domácí Vachoušek.

Opava vedla v 37. minutě 2:0 díky brankám Zálešáka a Rezka. V závěru prvního poločasu byl vyloučen Ndiaye, kterého fauloval Havel a domácí hráč ho vleže kopl. Táborsko snížilo ještě před pauzou díky Heppnerově hlavičce. Na 2:2 vyrovnal v 84. minutě stejným způsobem Havel. V nastavení dostal druhou žlutou záložník hostů Buryán.

Opava remizovala potřetí za sebou a nevyhrála už čtyři utkání.Slezané i tak protáhli svou neporazitelnost na domácím hřišti v soutěži už na devět zápasů. Jihočeši venku ztratili venku body po sérii pěti výher na soupeřových hřištích.

Chance Národní Liga
15. kolo 1. 11. 2025 15:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 5:2 (3:1)
Góly:
10. Rymarenko
25. Čavoš
27. Velich
62. Kaká
90+3. Vachoušek
Góly:
35. Žák
90+2. Koryčan
Sestavy:
Hrdina – Juroška, Kaká, Hofmann (C), Klíma – Texl (63. Janetzký), Čavoš (72. Kanakimana) – Vachoušek, Žitný (87. Gjorgievski), Rymarenko (72. Cicilia) – Velich (72. Blecha).
Sestavy:
Mucha – D. Němeček, Hlinka (C), Zavadil, Čelůstka – Kříž (46. Holík), Kulíšek (46. Kudela) – D. Moučka (63. A. Suleiman), Dele, Amasi (63. Ovesný) – Žák (78. Koryčan).
Náhradníci:
Sláviček – Břečka, Vedral, Granečný, Selnar, Kronus.
Náhradníci:
J. Dostál – Bartolomeu, Dočkal, Makanjuola, Mynář, Rolinek.
Žluté karty:
84. Juroška
Žluté karty:
45. D. Moučka

Rozhodčí: Opočenský – Kubr, Pfeifer

Chance Národní Liga
15. kolo 1. 11. 2025 14:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 2:2 (2:1)
Góly:
4. Zálešák
37. J. Rezek
Góly:
45+4. Heppner
84. Havel
Sestavy:
Babka – Helešic, Srubek, Janoščín (C), Lehoczki – Zálešák, M. Novák, Lacík (67. Turanjanin), Kaštánek, J. Rezek (88. Mužík) – Ndiaye.
Sestavy:
Pastornický – Plachý (17. Varačka), P. Novák (C), Havel, Heppner (89. Nikl) – Buryán, Bláha, Kateřiňák, Hora, Barac (64. Voleský) – Matějka.
Náhradníci:
Ciupa – Fabiánek, Buchta, H. Abdullahi, T. Rataj, Barteska, Pejša, Pazderník.
Náhradníci:
Šťovíček – Yahaya, Zeronik, Šplíchal, F. Rataj, Řezáč, Polyák, Hák.
Žluté karty:
82. Babka
Žluté karty:
41. Havel, 45+2. Buryán, 90+3. Kateřiňák
Červené karty:
41. Ndiaye
Červené karty:
90+2. Buryán

Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Brázdil

Počet diváků: 1791

Tabulka

1.Zbrojovka Brno15122137:1338
2.Táborsko15103233:1433
3.Opava1467123:1225
4.Artis Brno1373320:1424
5.Slavia Praha B1572626:1623
6.Žižkov1472519:2123
7.Ústí nad Labem1563628:2321
8.Příbram1563614:2121
9.Ostrava B1453623:2318
10.České Budějovice1452713:2217
11.Jihlava1544717:1816
12.Prostějov1543815:2115
13.Chrudim1436517:2615
14.Sparta Praha B15501012:3115
15.Vlašim1424815:2010
16.Kroměříž15311113:3010
Výsledky

