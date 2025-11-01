Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení

Zbrojovka proti Kroměříži po 30 minutách hry vedla již 3:0. Třetí gól dal Velich, který je s šesti brankami nejlepším týmovým střelcem. Před koncem prvního poločasu snížil Žák. V 62. minutě upravil na 4:1 obránce Kaká. V nastavení padly ještě dva góly, na trefu střídajícího Koryčana odpověděl z poslední šance zápasu domácí Vachoušek.
Opava vedla v 37. minutě 2:0 díky brankám Zálešáka a Rezka. V závěru prvního poločasu byl vyloučen Ndiaye, kterého fauloval Havel a domácí hráč ho vleže kopl. Táborsko snížilo ještě před pauzou díky Heppnerově hlavičce. Na 2:2 vyrovnal v 84. minutě stejným způsobem Havel. V nastavení dostal druhou žlutou záložník hostů Buryán.
Opava remizovala potřetí za sebou a nevyhrála už čtyři utkání.Slezané i tak protáhli svou neporazitelnost na domácím hřišti v soutěži už na devět zápasů. Jihočeši venku ztratili venku body po sérii pěti výher na soupeřových hřištích.
10. Rymarenko
25. Čavoš
27. Velich
62. Kaká
90+3. Vachoušek
35. Žák
90+2. Koryčan
Hrdina – Juroška, Kaká, Hofmann (C), Klíma – Texl (63. Janetzký), Čavoš (72. Kanakimana) – Vachoušek, Žitný (87. Gjorgievski), Rymarenko (72. Cicilia) – Velich (72. Blecha).
Mucha – D. Němeček, Hlinka (C), Zavadil, Čelůstka – Kříž (46. Holík), Kulíšek (46. Kudela) – D. Moučka (63. A. Suleiman), Dele, Amasi (63. Ovesný) – Žák (78. Koryčan).
Sláviček – Břečka, Vedral, Granečný, Selnar, Kronus.
J. Dostál – Bartolomeu, Dočkal, Makanjuola, Mynář, Rolinek.
84. Juroška
45. D. Moučka
Rozhodčí: Opočenský – Kubr, Pfeifer
4. Zálešák
37. J. Rezek
45+4. Heppner
84. Havel
Babka – Helešic, Srubek, Janoščín (C), Lehoczki – Zálešák, M. Novák, Lacík (67. Turanjanin), Kaštánek, J. Rezek (88. Mužík) – Ndiaye.
Pastornický – Plachý (17. Varačka), P. Novák (C), Havel, Heppner (89. Nikl) – Buryán, Bláha, Kateřiňák, Hora, Barac (64. Voleský) – Matějka.
Ciupa – Fabiánek, Buchta, H. Abdullahi, T. Rataj, Barteska, Pejša, Pazderník.
Šťovíček – Yahaya, Zeronik, Šplíchal, F. Rataj, Řezáč, Polyák, Hák.
82. Babka
41. Havel, 45+2. Buryán, 90+3. Kateřiňák
41. Ndiaye
90+2. Buryán
Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Brázdil
Počet diváků: 1791
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2.
|Táborsko
|15
|10
|3
|2
|33:14
|33
|3.
|Opava
|14
|6
|7
|1
|23:12
|25
|4.
|Artis Brno
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5.
|Slavia Praha B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6.
|Žižkov
|14
|7
|2
|5
|19:21
|23
|7.
|Ústí nad Labem
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8.
|Příbram
|15
|6
|3
|6
|14:21
|21
|9.
|Ostrava B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10.
|České Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11.
|Jihlava
|15
|4
|4
|7
|17:18
|16
|12.
|Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13.
|Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|14.
|Sparta Praha B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15.
|Vlašim
|14
|2
|4
|8
|15:20
|10
|16.
|Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10