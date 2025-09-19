Ústecký nováček soutěže se mohl v případě výhry bodově dotáhnout na druhou Zbrojovku Brno. Domácí představili nové růžové dresy, štěstí jim však nepřinesly, po hrubce zkušeného obránce Vondráška otevřel skóre Matoušek.
Po přestávce domácí vyrovnali, Černý ve třetím kole po sobě proměnil penaltu. Jenže o tři minuty později Mirvald technickou střelou vrátil Prostějovu těsný náskok, který už hosté udrželi. Hanáci navázali na výhru nad Kroměříží a zvítězili podruhé za sebou. Ústečtí fotbalisté po dvou kolech, v nichž bodovali, vyšli tentokrát naprázdno.
Vlašim po osmi kolech vyměnila trenéra, Haranta nahradil Pilný. Začal remízou v Příbrami a také dnes mužstvo pod jeho vedením uhrálo bod. Po bezbrankovém prvním poločase otevřel skóre domácí Dufek. Těsný náskok však Středočechům dlouho nevydržel, Kaulfus brzy poté vyrovnal a stanovil konečnou remízu. Vlašim zůstala patnáctá, Chrudim se po třetím nerozhodném výsledku po sobě posunula na třináctou příčku.
60. D. Černý
17. Matoušek I
63. Mirvald
Grigar – Vondrášek (C), Březina, Žežulka, F. Novotný (38. Goj) – Kott, D. Richter (67. Osaghae) – Kodad, Moulis (78. Toure), Fantiš (67. Červenka) – D. Černý (89. Marquinho).
Mikulec – Š. Polášek (77. Hrdlička), Šindelář (C), Habusta, Mirvald – Dziuba (90+1. Holovackyj), Cissé – Sokol (77. M. Jaroň), M. Polášek (84. Koudelka), Matoušek I (61. Hranoš) – Raab (46. Hais).
Čtvrtečka – Tureček.
Vaňák – Zapletal, Jáger.
27. Březina
35. Raab, 43. Habusta, 59. Matoušek I, 81. M. Jaroň
Rozhodčí: Opočenský – Pečenka, Pfeifer
Počet diváků: 1719
58. J. Dufek
66. Kaulfus
Kúdelčík – Bergqvist, Breda, Kulhánek (C), Kurka (74. Hlaváč) – J. Dufek (74. Hruška), Buchvaldek (57. Záviška), Soukeník, Onije – Rama (57. Michl), Hrubeš (57. Musil).
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed – David Jambor (84. Shejbal), Kejř (70. Jurčenko) – Čičovský, Bauer (61. Schön), Huf (70. Liška) – Holub (84. Doleček).
Kotek – Jindra, Ojora, Kašpárek, Beran, Beránek.
Tlustý, A. Richter – Kubát, Wehowský, J. Lacko, Hýbl.
18. Kaulfus
Rozhodčí: Vokoun – Cichra, Marek
Počet diváků: 420
Tabulka:
|1.
|Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2.
|Zbrojovka Brno
|8
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3.
|Opava
|8
|5
|3
|0
|13:5
|18
|4.
|Ostrava B
|9
|5
|2
|2
|18:9
|17
|5.
|Artis Brno
|9
|5
|2
|2
|15:12
|17
|6.
|Ústí nad Labem
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|7.
|Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|8.
|Slavia Praha B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|9.
|Prostějov
|10
|4
|1
|5
|12:14
|13
|10.
|Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11.
|Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|12.
|Sparta Praha B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13.
|Chrudim
|10
|1
|5
|4
|11:19
|8
|14.
|České Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|15.
|Vlašim
|10
|1
|3
|6
|10:16
|6
|16.
|Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0