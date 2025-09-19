Prostějov v druhé lize porazil Ústí, rozhodl Mirvald. Vlašim remizovala s Chrudimí

Fotbalisté Prostějova zvítězili v 10. kole druhé ligy v Ústí nad Labem 2:1. Hanáci se v neúplné tabulce posunuli na deváté místo tři body za šesté Severočechy. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim remizovala s Chrudimí 1:1.

Jakub Matoušek z Prostějova slaví svůj gól (vpravo). | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústecký nováček soutěže se mohl v případě výhry bodově dotáhnout na druhou Zbrojovku Brno. Domácí představili nové růžové dresy, štěstí jim však nepřinesly, po hrubce zkušeného obránce Vondráška otevřel skóre Matoušek.

Po přestávce domácí vyrovnali, Černý ve třetím kole po sobě proměnil penaltu. Jenže o tři minuty později Mirvald technickou střelou vrátil Prostějovu těsný náskok, který už hosté udrželi. Hanáci navázali na výhru nad Kroměříží a zvítězili podruhé za sebou. Ústečtí fotbalisté po dvou kolech, v nichž bodovali, vyšli tentokrát naprázdno.

Vlašim po osmi kolech vyměnila trenéra, Haranta nahradil Pilný. Začal remízou v Příbrami a také dnes mužstvo pod jeho vedením uhrálo bod. Po bezbrankovém prvním poločase otevřel skóre domácí Dufek. Těsný náskok však Středočechům dlouho nevydržel, Kaulfus brzy poté vyrovnal a stanovil konečnou remízu. Vlašim zůstala patnáctá, Chrudim se po třetím nerozhodném výsledku po sobě posunula na třináctou příčku.

Chance Národní Liga
10. kolo 19. 9. 2025 17:30
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)
Góly:
60. D. Černý
Góly:
17. Matoušek I
63. Mirvald
Sestavy:
Grigar – Vondrášek (C), Březina, Žežulka, F. Novotný (38. Goj) – Kott, D. Richter (67. Osaghae) – Kodad, Moulis (78. Toure), Fantiš (67. Červenka) – D. Černý (89. Marquinho).
Sestavy:
Mikulec – Š. Polášek (77. Hrdlička), Šindelář (C), Habusta, Mirvald – Dziuba (90+1. Holovackyj), Cissé – Sokol (77. M. Jaroň), M. Polášek (84. Koudelka), Matoušek I (61. Hranoš) – Raab (46. Hais).
Náhradníci:
Čtvrtečka – Tureček.
Náhradníci:
Vaňák – Zapletal, Jáger.
Žluté karty:
27. Březina
Žluté karty:
35. Raab, 43. Habusta, 59. Matoušek I, 81. M. Jaroň

Rozhodčí: Opočenský – Pečenka, Pfeifer

Počet diváků: 1719

Chance Národní Liga
10. kolo 19. 9. 2025 17:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : MFK Chrudim MFK Chrudim 1:1 (0:0)
Góly:
58. J. Dufek
Góly:
66. Kaulfus
Sestavy:
Kúdelčík – Bergqvist, Breda, Kulhánek (C), Kurka (74. Hlaváč) – J. Dufek (74. Hruška), Buchvaldek (57. Záviška), Soukeník, Onije – Rama (57. Michl), Hrubeš (57. Musil).
Sestavy:
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed – David Jambor (84. Shejbal), Kejř (70. Jurčenko) – Čičovský, Bauer (61. Schön), Huf (70. Liška) – Holub (84. Doleček).
Náhradníci:
Kotek – Jindra, Ojora, Kašpárek, Beran, Beránek.
Náhradníci:
Tlustý, A. Richter – Kubát, Wehowský, J. Lacko, Hýbl.
Žluté karty:
Žluté karty:
18. Kaulfus

Rozhodčí: Vokoun – Cichra, Marek

Počet diváků: 420

Tabulka:

1.Táborsko970218:1021
2.Zbrojovka Brno861122:819
3.Opava853013:518
4.Ostrava B952218:917
5.Artis Brno952215:1217
6.Ústí nad Labem1051419:1516
7.Žižkov951313:1116
8.Slavia Praha B950419:915
9.Prostějov1041512:1413
10.Příbram941411:1513
11.Jihlava932410:1011
12.Sparta Praha B93066:189
13.Chrudim1015411:198
14.České Budějovice92259:198
15.Vlašim1013610:166
16.Kroměříž90097:230
19. září 2025  20:36

19. září 2025  20:25

