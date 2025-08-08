Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Artis, který byl v pátek na společném stadionu obou brněnských celků jako domácí tým, se ujal vedení už v osmé minutě. Otrísalovu střelu tečoval do sítě Adediran a mohl oslavit premiérovou trefu po letním příchodu do klubu.
Radost mu ale vydržela jen čtvrthodinu, než srovnal ranou z dálky Rymarenko. Bleskový obrat navíc záhy dokonal stoper Hofmann. Kapitán Zbrojovky se prosadil po rohovém kopu a zaznamenal svůj už třetí gól v sezoně. Artis přesto srovnal, v 62. minutě se pohotovým volejem trefil Pospíšil. Jeho tým bodoval po dvou porážkách.
V utkání Příbrami proti Ústí nad Labem padly všechny góly v závěru první půle. Domácím zařídili náskok Řezníček s Antwim, v nastavení snížil Kott. Středočeši bodovali poprvé v sezoně.
Na třetí místo se posunula stále neporažená Ostrava B, která zvládla přestřelku na hřišti Táborska. Hattrickem se blýskl útočník Pira, své gólové představení završil v nastavení z pokutového kopu a stanovil konečné skóre 3:2.
Kroměříž v premiéře nového trenéra Kříže podlehla 0:1 rezervě pražské Sparty. Domácím zařídil výhru ve 12. minutě Schánělec, jenž zakončil brejk po chybě v rozehrávce soupeře. Nováček nebodoval ani na čtvrtý pokus v ročníku.
V pátek se odehrálo hned sedm utkání 5. kola, v sobotu už je na programu jen dohrávka Opava vs. Žižkov. V dalších zápasech Chrudim hrála 1:1 s Jihlavou, Prostějov podlehl 2:3 Slavii B a České Budějovice remizovaly bez gólů s Vlašimí.
Andrew – Koné, Gorosito, J. Brabec – Khelifa (79. Osmančík), Krch (72. Adam), Hubínek, Omon – Vaníček, Firbacher (66. Igbokwe), Skalák (C) (72. Renoud).
Kúdelčík – Váňa, Breda (C), Jindra, Kurka – Soukeník, Hruška (64. Acuta), Musil (64. Beran) – Záviška, Michl (76. Kašpárek), J. Dufek (85. Omale).
Nalezinek – M. Němeček, Tischler, Prášek, Asaidi.
Kotek – Kolman, Salami, Zorica, J. Tesař, Beránek, Jamiu.
90. Renoud, 90+1. Hubínek
17. Musil, 53. Soukeník, 90. Kašpárek
Rozhodčí: Kubečka – Malimánek, Dohnálek
37. Jakub Řezníček
42. Antwi
45+1. Kott
Melichar – Svoboda, Piško, Ejedegba, Antwi (72. Leitl) – Švestka, Kop (65. Vokřínek) – Vrána (89. Šmiga), Málek, Jakub Urbanec – Jakub Řezníček (C).
Grigar – Vondrášek, Čítek, Žežulka, F. Novotný (90+5. Piralić) – Osaghae (46. D. Richter), Moulis (90+5. Marquinho), Kott (C) – Kodad, Červenka (46. D. Černý), Fantiš (90+5. Tureček).
Mastný, Bleha – Vott, Planeta, Hašek, Joković, Conte, Vandas.
Němec, Čtvrtečka – Čičovský.
78. Vokřínek, 90+2. Melichar, 90+5. Ejedegba
52. Čítek, 58. Žežulka, 83. Vondrášek
Rozhodčí: Michal Panský. Asistenti: Lukáš Matoušek, Michal Pfeifer
Počet diváků: 1 260
12. Schánělec
Surovčík – Lilling, Jedlička (C), Mensah – Zíka (76. Š. Tesař), Horák, Tošnar (76. Vitarigov), Osmani – Moudrý (61. Mokrovics), Schánělec (88. Vaněk), Rus (76. Feit).
J. Dostál – Zavadil, Dočkal (63. Koryčan), Rolinek, Bartolomeu – Kříž (76. Suleiman), Kulíšek – Hlinka, Toman – Holík (76. Mynář), D. Moučka (76. Holek).
Dominik Kerl – Kaczmarek, Rebibo, F. Říha, Slanina.
Mucha – Bartoš, Gábriš, Vyhlíd.
30. Tošnar, 33. Horák, 73. Zíka
52. Bartolomeu, 82. Kulíšek, 90+1. Lukáš Kříž
Rozhodčí: Bohata – Marek, Dorotík
70. Kaulfus
51. Mbodji
Číž – Kozojed, Toml, Skwarczek, Hýbl – David Jambor (89. Holub), Jan Řezníček (C) – Kaulfus (75. Schön), Kejř (70. Bauer), Jurčenko – P. Černý (75. Liška).
Soukup – Haala, Štětka, Beneš (C), Mbodji – M. Lacko (84. Čermák), Pešek – Křehlík, Lopatář, Miška (61. Vlček) – Omotoye (75. T. Franěk).
A. Richter, Tlustý – Kubát, Judas, Wehowský, Boguaj, Jakub Jiří Urbanec.
Slavata – Farka, Kočí, Labaran, D. Matoušek, Stoček, Ogiomade, Tonbul.
16. Kejř, 60. Skwarczek
45+1. Křehlík, 69. Vlček
Rozhodčí: Nehasil – Bureš, Jurajda
8. Adediran
62. Pospíšil
23. Rymarenko
26. Hofmann
Vajner – Otrísal, Čoudek, Štěrba, Kante (89. Lutonský) – Pospíšil (C), Samek – Vukadinović (74. Fomba), Adediran (89. Mach), Al-Mušajfrí (74. Sokol) – Besedin (83. Raab).
Hrdina – Klíma, Vedral, Hofmann (C), Juroška – Čavoš, Granečný – Kronus (71. Kanakimana), Žitný (46. Blecha, 79. Janetzký), Rymarenko (61. Selnar) – Velich (79. Vachoušek).
Kašík – Jeřábek, Dziuba, Hapal, Sedlák, Aldin.
Prodělal – Kaká, Kutík, Saal, Břečka, Araujo-Wilson.
23. Besedin, 37. Adediran
34. Klíma, 52. Vedral, 87. Hofmann
Rozhodčí: Radina – Ratajová, Kotalík
Počet diváků: 8193 (vyprodáno)
8. Djordjić
69. Kateřiňák
43. Pira
45+1. Pira
90+1. Pira
Pastornický – Řezáč (90. Polyák), Havel, P. Novák (C), Heppner (46. Hák) – Bláha, Hora – Kateřiňák (85. Yahaya), Djordjić (80. Šplíchal) – Zeronik (46. Plachý), Matějka.
Hrubý – Měkota, Simerský (C), Míček – Bewene, Nogha (79. Ogbu), Holaň (90. Škrkoň), Sirotek (79. Krupička) – P. Jaroň (61. Šubert), Pira, Komljenović (61. Havran).
Šťovíček – Barac, F. Rataj, Nikl.
M. Moučka – Frýdl, Z. Říha, Šudák.
77. Sirotek
Rozhodčí: Szikszay – Volf, Ježek
Počet diváků: 957
36. Hranoš
59. Koudelka
18. Pikolon
61. Pikolon
83. Belžík
Mikulec – Holovackyj, Harušťák, Šindelář, Mirvald – Jáger (74. M. Jaroň), Koudelka (C) (65. Budínský), Lahodný, Hranoš – Hais (74. Mikeš), Cissé.
Božev – Kovář (75. Behenský), Suchý (C), Deli – Piták (65. Hájek), Jelínek, Belžík (88. Kolísek), Sanyang – D. Toula (65. Boledovič), Necid, Pikolon (88. Kohout).
Vaňák – Matocha, Hrdlička, Ševčík, Habusta, Zapletal.
Berkovec – Uduebo, Slončík.
41. Sanyang, 79. Pikolon
Rozhodčí: Petřík – Lakomý, Brázdil.
Počet diváků: 879