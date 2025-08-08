Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Autor: ,
  20:26
Brněnské derby ve druhé fotbalové lize mezi Artisem a Zbrojovkou skončilo 2:2, šlágr 5. kola sledovalo na vyprodaném stadionu na Srbské 8193 diváků. Zbrojovka ztratila první body v sezoně a po pátku už není v soutěži žádný stoprocentní tým. Ústí nad Labem totiž prohrálo v souboji nováčků 1:2 v Příbrami.
Jan Juroška z brněnské Zbrojovky běží s balonem kolem soupeřů z Artisu.

Jan Juroška z brněnské Zbrojovky běží s balonem kolem soupeřů z Artisu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Diskuze s rozhodčím během zápasu brněnských týmů Zbrojovka a Artis.
Momentka ze zápasu brněnských týmů Zbrojovka a Artis.
Fotbalisté Zbrojovky Brno před derby s Artisem.
Fotbalisté týmu Artis Brno před derby se Zbrojovkou.
13 fotografií

Artis, který byl v pátek na společném stadionu obou brněnských celků jako domácí tým, se ujal vedení už v osmé minutě. Otrísalovu střelu tečoval do sítě Adediran a mohl oslavit premiérovou trefu po letním příchodu do klubu.

Radost mu ale vydržela jen čtvrthodinu, než srovnal ranou z dálky Rymarenko. Bleskový obrat navíc záhy dokonal stoper Hofmann. Kapitán Zbrojovky se prosadil po rohovém kopu a zaznamenal svůj už třetí gól v sezoně. Artis přesto srovnal, v 62. minutě se pohotovým volejem trefil Pospíšil. Jeho tým bodoval po dvou porážkách.

Fotbalisté týmu Artis Brno před derby se Zbrojovkou.
Fotbalisté Zbrojovky slaví gól do sítě Artisu v brněnském derby.

V utkání Příbrami proti Ústí nad Labem padly všechny góly v závěru první půle. Domácím zařídili náskok Řezníček s Antwim, v nastavení snížil Kott. Středočeši bodovali poprvé v sezoně.

Na třetí místo se posunula stále neporažená Ostrava B, která zvládla přestřelku na hřišti Táborska. Hattrickem se blýskl útočník Pira, své gólové představení završil v nastavení z pokutového kopu a stanovil konečné skóre 3:2.

Kroměříž v premiéře nového trenéra Kříže podlehla 0:1 rezervě pražské Sparty. Domácím zařídil výhru ve 12. minutě Schánělec, jenž zakončil brejk po chybě v rozehrávce soupeře. Nováček nebodoval ani na čtvrtý pokus v ročníku.

V pátek se odehrálo hned sedm utkání 5. kola, v sobotu už je na programu jen dohrávka Opava vs. Žižkov. V dalších zápasech Chrudim hrála 1:1 s Jihlavou, Prostějov podlehl 2:3 Slavii B a České Budějovice remizovaly bez gólů s Vlašimí.

Chance Národní Liga
5. kolo 8. 8. 2025 17:30
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:0 (0:0)
Sestavy:
Andrew – Koné, Gorosito, J. Brabec – Khelifa (79. Osmančík), Krch (72. Adam), Hubínek, Omon – Vaníček, Firbacher (66. Igbokwe), Skalák (C) (72. Renoud).
Sestavy:
Kúdelčík – Váňa, Breda (C), Jindra, Kurka – Soukeník, Hruška (64. Acuta), Musil (64. Beran) – Záviška, Michl (76. Kašpárek), J. Dufek (85. Omale).
Náhradníci:
Nalezinek – M. Němeček, Tischler, Prášek, Asaidi.
Náhradníci:
Kotek – Kolman, Salami, Zorica, J. Tesař, Beránek, Jamiu.
Žluté karty:
90. Renoud, 90+1. Hubínek
Žluté karty:
17. Musil, 53. Soukeník, 90. Kašpárek

Rozhodčí: Kubečka – Malimánek, Dohnálek

Chance Národní Liga
5. kolo 8. 8. 2025 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 2:1 (2:1)
Góly:
37. Jakub Řezníček
42. Antwi
Góly:
45+1. Kott
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško, Ejedegba, Antwi (72. Leitl) – Švestka, Kop (65. Vokřínek) – Vrána (89. Šmiga), Málek, Jakub Urbanec – Jakub Řezníček (C).
Sestavy:
Grigar – Vondrášek, Čítek, Žežulka, F. Novotný (90+5. Piralić) – Osaghae (46. D. Richter), Moulis (90+5. Marquinho), Kott (C) – Kodad, Červenka (46. D. Černý), Fantiš (90+5. Tureček).
Náhradníci:
Mastný, Bleha – Vott, Planeta, Hašek, Joković, Conte, Vandas.
Náhradníci:
Němec, Čtvrtečka – Čičovský.
Žluté karty:
78. Vokřínek, 90+2. Melichar, 90+5. Ejedegba
Žluté karty:
52. Čítek, 58. Žežulka, 83. Vondrášek

Rozhodčí: Michal Panský. Asistenti: Lukáš Matoušek, Michal Pfeifer

Počet diváků: 1 260

Chance Národní Liga
5. kolo 8. 8. 2025 17:00
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:0 (1:0)
Góly:
12. Schánělec
Góly:
Sestavy:
Surovčík – Lilling, Jedlička (C), Mensah – Zíka (76. Š. Tesař), Horák, Tošnar (76. Vitarigov), Osmani – Moudrý (61. Mokrovics), Schánělec (88. Vaněk), Rus (76. Feit).
Sestavy:
J. Dostál – Zavadil, Dočkal (63. Koryčan), Rolinek, Bartolomeu – Kříž (76. Suleiman), Kulíšek – Hlinka, Toman – Holík (76. Mynář), D. Moučka (76. Holek).
Náhradníci:
Dominik Kerl – Kaczmarek, Rebibo, F. Říha, Slanina.
Náhradníci:
Mucha – Bartoš, Gábriš, Vyhlíd.
Žluté karty:
30. Tošnar, 33. Horák, 73. Zíka
Žluté karty:
52. Bartolomeu, 82. Kulíšek, 90+1. Lukáš Kříž

Rozhodčí: Bohata – Marek, Dorotík

Chance Národní Liga
5. kolo 8. 8. 2025 18:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 1:1 (0:0)
Góly:
70. Kaulfus
Góly:
51. Mbodji
Sestavy:
Číž – Kozojed, Toml, Skwarczek, Hýbl – David Jambor (89. Holub), Jan Řezníček (C) – Kaulfus (75. Schön), Kejř (70. Bauer), Jurčenko – P. Černý (75. Liška).
Sestavy:
Soukup – Haala, Štětka, Beneš (C), Mbodji – M. Lacko (84. Čermák), Pešek – Křehlík, Lopatář, Miška (61. Vlček) – Omotoye (75. T. Franěk).
Náhradníci:
A. Richter, Tlustý – Kubát, Judas, Wehowský, Boguaj, Jakub Jiří Urbanec.
Náhradníci:
Slavata – Farka, Kočí, Labaran, D. Matoušek, Stoček, Ogiomade, Tonbul.
Žluté karty:
16. Kejř, 60. Skwarczek
Žluté karty:
45+1. Křehlík, 69. Vlček

Rozhodčí: Nehasil – Bureš, Jurajda

Chance Národní Liga
5. kolo 8. 8. 2025 18:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 2:2 (1:2)
Góly:
8. Adediran
62. Pospíšil
Góly:
23. Rymarenko
26. Hofmann
Sestavy:
Vajner – Otrísal, Čoudek, Štěrba, Kante (89. Lutonský) – Pospíšil (C), Samek – Vukadinović (74. Fomba), Adediran (89. Mach), Al-Mušajfrí (74. Sokol) – Besedin (83. Raab).
Sestavy:
Hrdina – Klíma, Vedral, Hofmann (C), Juroška – Čavoš, Granečný – Kronus (71. Kanakimana), Žitný (46. Blecha, 79. Janetzký), Rymarenko (61. Selnar) – Velich (79. Vachoušek).
Náhradníci:
Kašík – Jeřábek, Dziuba, Hapal, Sedlák, Aldin.
Náhradníci:
Prodělal – Kaká, Kutík, Saal, Břečka, Araujo-Wilson.
Žluté karty:
23. Besedin, 37. Adediran
Žluté karty:
34. Klíma, 52. Vedral, 87. Hofmann

Rozhodčí: Radina – Ratajová, Kotalík

Počet diváků: 8193 (vyprodáno)

Chance Národní Liga
5. kolo 8. 8. 2025 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 2:3 (1:2)
Góly:
8. Djordjić
69. Kateřiňák
Góly:
43. Pira
45+1. Pira
90+1. Pira
Sestavy:
Pastornický – Řezáč (90. Polyák), Havel, P. Novák (C), Heppner (46. Hák) – Bláha, Hora – Kateřiňák (85. Yahaya), Djordjić (80. Šplíchal) – Zeronik (46. Plachý), Matějka.
Sestavy:
Hrubý – Měkota, Simerský (C), Míček – Bewene, Nogha (79. Ogbu), Holaň (90. Škrkoň), Sirotek (79. Krupička) – P. Jaroň (61. Šubert), Pira, Komljenović (61. Havran).
Náhradníci:
Šťovíček – Barac, F. Rataj, Nikl.
Náhradníci:
M. Moučka – Frýdl, Z. Říha, Šudák.
Žluté karty:
Žluté karty:
77. Sirotek

Rozhodčí: Szikszay – Volf, Ježek

Počet diváků: 957

Chance Národní Liga
5. kolo 8. 8. 2025 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 2:3 (1:1)
Góly:
36. Hranoš
59. Koudelka
Góly:
18. Pikolon
61. Pikolon
83. Belžík
Sestavy:
Mikulec – Holovackyj, Harušťák, Šindelář, Mirvald – Jáger (74. M. Jaroň), Koudelka (C) (65. Budínský), Lahodný, Hranoš – Hais (74. Mikeš), Cissé.
Sestavy:
Božev – Kovář (75. Behenský), Suchý (C), Deli – Piták (65. Hájek), Jelínek, Belžík (88. Kolísek), Sanyang – D. Toula (65. Boledovič), Necid, Pikolon (88. Kohout).
Náhradníci:
Vaňák – Matocha, Hrdlička, Ševčík, Habusta, Zapletal.
Náhradníci:
Berkovec – Uduebo, Slončík.
Žluté karty:
Žluté karty:
41. Sanyang, 79. Pikolon

Rozhodčí: Petřík – Lakomý, Brázdil.

Počet diváků: 879

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu

5. kolo

Slezský FC Opava vs. FK Viktoria Žižkov //www.idnes.cz/sport
9.8. 17:00
  • 2.01
  • 3.39
  • 3.40

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 5 4 1 0 16:5 13
2. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 5 4 0 1 13:6 12
3. FC Baník Ostrava BOstrava B 4 3 1 0 11:4 10
4. Slezský FC OpavaOpava 4 3 1 0 7:2 10
5. SK Slavia Praha BSlavia B 5 3 0 2 11:6 9
6. FC SILON TáborskoTáborsko 5 3 0 2 9:6 9
7. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 4 3 0 1 7:4 9
8. FC Vysočina JihlavaJihlava 5 2 1 2 7:6 7
9. AC Sparta Praha BSparta B 5 2 0 3 2:7 6
10. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 5 1 1 3 7:8 4
11. 1. SK ProstějovProstějov 5 1 1 3 5:6 4
12. MFK ChrudimChrudim 4 1 1 2 7:9 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 1 1 2 4:11 4
14. FK PříbramPříbram 5 1 0 4 5:13 3
15. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 5 0 2 3 3:13 2
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 4 0 0 4 3:11 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Legia - Baník 2:1, hosté vedli, v závěru je srazil vlastní gól i neproměněná penalta

Sen o podzimu v Evropské lize se rozplynul. Ostravští fotbalisté nezvládli odvetu druhého předkola, s Legií Varšava prohráli 1:2 (celkově 3:4) a spadli do třetího předkola Konferenční ligy. Skóre...

Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Brněnské derby ve druhé fotbalové lize mezi Artisem a Zbrojovkou skončilo 2:2, šlágr 5. kola sledovalo na vyprodaném stadionu na Srbské 8193 diváků. Zbrojovka ztratila první body v sezoně a po pátku...

8. srpna 2025  20:26

Táta Rynešovi zakazoval Neymarova křídla. Marně. A teď mu radí: Hlavně střílej!

Vzal si balon na půlce hřiště, třicet metrů zakmital podél levé lajny, jen lehce zkontroloval, kdo mu nabíhá do pokutového území, a vykouzlil dokonalý centr levačkou. Prudký, přesný, milimetrový....

8. srpna 2025  18:44

Přestup už byl hotový, ale německý klub vycouval. Izraelec vyzýval ke zničení Gazy

Dohodli se na podmínkách smlouvy a hráč už dokonce úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Přestup izraelského fotbalového reprezentanta Shona Weissmana do německého Düsseldorfu ovšem na poslední...

8. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  18:08

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje posilu z portugalské ligy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

8. srpna 2025  14:34

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Zlínský bojovník i kadeřník. Bartošák se chystá na Boleslav i na klienty

Nejsou to ještě ani dva roky. Přestože je Lukáš Bartošák jedním z mála pamětníků ze současného kádru fotbalistů Zlína, kteří byli na Letné u toho, když 21. října 2023 prohráli s Mladou Boleslaví v...

8. srpna 2025  11:23

Sparta ukázala, že už se nerozsype. A co Baník? Ten je stále zranitelný

Naplněné a vzrušené tribuny, které se podle pokynů převlékly do bílé barvy, brzy utichly. Jakmile balon ve 4. minutě dohopsal do sítě, z každé druhé sedačky vítkovické arény byste uslyšeli klasický...

8. srpna 2025

Deset posil, jedenáctá na cestě. A teď chci Palmera z Chelsea, směje se Janotka

Tomáš Janotka prožil v létě sen snad každého fotbalového trenéra. Sportovní vedení prvoligové Sigmy mu, s nadsázkou řečeno, přivedlo každého, na koho si Janotka se svými asistenty ukázal. Výsledkem...

8. srpna 2025  10:29

Znovuzrozený Fantiš o ústecké senzaci: Oukej, tak jsme dědci. Tady to máte!

Jestliže jsou ústečtí fotbalisté černým koněm druhé ligy, on je jejich žokejem. Antonín Fantiš, ve druhé nejvyšší soutěži Hráč měsíce července díky třem vítězným gólům v prvních třech kolech, v pátek...

8. srpna 2025  8:55

Zvláštní zápas, ale čísla mám. Kuchta o gólech, centrech i polštáři pro odvetu

Svým posledním dotykem na hřišti skóroval. Vzápětí Jan Kuchta zamířil na střídačku. „Pro mě zvláštní zápas, moc jsem se do hry nedostal. Počítal jsem to a poprvé jsem byl u míče snad až ve dvacáté...

8. srpna 2025  7:36

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Hapal po Austrii: Pro fanouška úžasný zápas, ale tři obdržené góly mě trápí

Když šli jeho svěřenci do vedení 3:1, určitě doufal v klidnější zbytek zápasu. Jenže Austria Vídeň nakonec zvládla srovnat a jenom díky trefě Erika Prekopa si nakonec fotbalisté Baníku Ostrava...

8. srpna 2025  6:04

Priske chválil i kritizoval: Začátek jsem nepochopil. Těší mě, že jsme přímočaří

Často spokojeně pokýval hlavou, ale souhlasil i při lehce kritických otázkách. A za vlažný začátek zápasu Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, hráče vyloženě sepsul: „Nechápu, čím si ho vysvětlit....

7. srpna 2025  23:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.