Táborsko zdolalo Chrudim a dotáhlo se na Brno. Domácí Huf vzal prohru na sebe

Hosty poslal už v sedmé minutě do vedení Buryán, v rozmezí 35. až 38. minuty si dal vlastní gól Kaulfus a konečné skóre stanovil Barac. V minulých třech kolech nastřílelo Táborsko dvanáct branek.
Jihočeši neprohráli osmé kolo po sobě, z toho posedmé zvítězili, a třetímu Artisu Brno odskočili na rozdíl sedmi bodů. Venku naplno bodovali v pátém druholigovém utkání v řadě. Chrudim prohrála po pěti kolech a je jedenáctá.
Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka
„Chrudim hrála velmi dobře, ale Pastornický v bráně nás podržel. A co se Brna týče... My se díváme se na sebe, Zbrojovka je jinde,“ řekl do kamer ČT Sport hostující trenér Radek Kronďák.
„Neproměňovali jsme šance, naopak Táborsko se prosadilo z každé příležitosti, kterou v první půlce mělo. Beru to z části na sebe, i kluci měli šance, ale já měl největší. Měl jsem alespoň dva góly dát,“ kál se chrudimský David Huf.
8. Buryán
36. Kaulfus (vla.)
38. Barac
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed (46. Shejbal) – Bauer (60. Doleček), Kejř (78. Jurčenko) – Schön (69. Liška), Čičovský (60. David Jambor), Holub – Huf.
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák (C), Heppner – Hora, Bláha – Barac (86. Varačka), Kateřiňák (71. Polyák), Buryán (78. Hák) – Matějka.
Tlustý – Kubát, Wehowský, J. Lacko.
Šťovíček – Zeronik, Šplíchal, F. Rataj, Djordjić, Nikl, Voleský.
82. Barac
Rozhodčí: Pechanec – Lakomý, Pospíšil