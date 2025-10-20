Táborsko zdolalo Chrudim a dotáhlo se na Brno. Domácí Huf vzal prohru na sebe

Autor: ,
  19:43
Fotbalisté Táborska zvítězili ve třináctém kole druhé ligy na hřišti Chrudimi 3:0. Jihočeši vstřelili všechny branky v první půli a bodově se dotáhli na vedoucí Zbrojovku Brno, která ale odehrála o zápas méně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lundák PetrMAFRA

Hosty poslal už v sedmé minutě do vedení Buryán, v rozmezí 35. až 38. minuty si dal vlastní gól Kaulfus a konečné skóre stanovil Barac. V minulých třech kolech nastřílelo Táborsko dvanáct branek.

Jihočeši neprohráli osmé kolo po sobě, z toho posedmé zvítězili, a třetímu Artisu Brno odskočili na rozdíl sedmi bodů. Venku naplno bodovali v pátém druholigovém utkání v řadě. Chrudim prohrála po pěti kolech a je jedenáctá.

Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka

„Chrudim hrála velmi dobře, ale Pastornický v bráně nás podržel. A co se Brna týče... My se díváme se na sebe, Zbrojovka je jinde,“ řekl do kamer ČT Sport hostující trenér Radek Kronďák.

„Neproměňovali jsme šance, naopak Táborsko se prosadilo z každé příležitosti, kterou v první půlce mělo. Beru to z části na sebe, i kluci měli šance, ale já měl největší. Měl jsem alespoň dva góly dát,“ kál se chrudimský David Huf.

Chance Národní Liga
13. kolo 20. 10. 2025 18:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 0:3 (0:3)
Góly:
Góly:
8. Buryán
36. Kaulfus (vla.)
38. Barac
Sestavy:
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed (46. Shejbal) – Bauer (60. Doleček), Kejř (78. Jurčenko) – Schön (69. Liška), Čičovský (60. David Jambor), Holub – Huf.
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák (C), Heppner – Hora, Bláha – Barac (86. Varačka), Kateřiňák (71. Polyák), Buryán (78. Hák) – Matějka.
Náhradníci:
Tlustý – Kubát, Wehowský, J. Lacko.
Náhradníci:
Šťovíček – Zeronik, Šplíchal, F. Rataj, Djordjić, Nikl, Voleský.
Žluté karty:
Žluté karty:
82. Barac

Rozhodčí: Pechanec – Lakomý, Pospíšil

13. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 12 10 1 1 31:11 31
2. FC SILON TáborskoTáborsko 13 10 1 2 30:11 31
3. SK Artis BrnoArtis Brno 13 7 3 3 20:14 24
4. Slezský FC OpavaOpava 12 6 5 1 21:10 23
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 13 7 2 4 19:19 23
6. SK Slavia Praha BSlavia B 13 6 1 6 23:14 19
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 13 5 3 5 23:20 18
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 13 5 3 5 22:19 18
9. FK PříbramPříbram 12 5 1 6 12:20 16
10. 1. SK ProstějovProstějov 13 4 2 7 15:20 14
11. MFK ChrudimChrudim 13 3 5 5 16:25 14
12. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 13 4 2 7 12:22 14
13. FC Vysočina JihlavaJihlava 13 3 3 7 13:18 12
14. AC Sparta Praha BSparta B 12 4 0 8 10:26 12
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 13 2 4 7 15:19 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 13 3 0 10 11:25 9

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

NEJ Z LIGY: Střelci, co s vámi bylo? Konec unikátní série Slavie či nerozehraný sudí

0:0, 0:0, 0:0. Tři první mužstva fotbalové ligy neskórovala. Sparta proti Slovácku, které je předposlední. Slavia proti nováčkovi ze Zlína a Jablonec proti Dukle, která i tak klesla na dno tabulky. ...

20. října 2025  10:01

Desítka do druhé ligy? Zboží, co neseženete. Citelně schází i Zbrojovce

Na osm zápasů prodloužili fotbalisté Zbrojovky Brno svou sérii výher, když v sobotním odpoledni výsledkově zašlapali rezervu Baníku Ostrava 4:1. Herně? Možná trochu jiná písnička. Středem hřiště...

20. října 2025  9:41

