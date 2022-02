Sešitou premiéru ozdobila chrudimská posila dvěma góly v duelu s Vlašimí

Pro zimní posilu z Hradce Králové, jejímž hlavním úkolem je v Chrudimi nahradit dosavadního lídra útočných řad Petra Rybičku, který zamířil opačným směrem, tak mohlo první utkání v novém dresu skončit dřív, než vlastně vůbec začalo. Firbachera však rychle zašil doktor, a tak se deset minut po karambolu už radoval ze svého gólu levačkou na 2:0. Za dalších pět minut dal i druhý gól na 3:0.

„Kluci mi oba góly krásně připravili, jsem maximálně šťastný, protože jsem dvěma góly prolomil špatnou přípravu, ve které se mi individuálně moc nedařilo,“ pochvaloval si Firbacher.

Chrudim v sobotu Za Vodojemem nakonec Vlašim rozstřílela 4:2 a slavila úspěch hned v prvním ostrém utkání pod novým trenérem Radkem Kronďákem.

„Podali jsme velmi zodpovědný výkon. Každý hráč plnil to, co jsme si řekli. Rychle jsme vedli 3:0 a Vlašim jsme už prakticky k ničemu nepustili. Takhle by to mělo vypadat každý zápas,“ nabádal Firbacher.

Východočeši jsou kvůli nepovedenému podzimu namočeni hodně hluboko do sestupových vod a čeká je ještě dlouhá cesta, přesvědčivé vítězství nad Vlašimí může však být pro splnění úkolu klíčové.

„Po psychické stránce jde o ohromně důležitou výhru. Je to teprve první krok k záchraně, ale my pro ni uděláme všechno.“ slíbil Firbacher. Příští zápas jeho tým sehraje v sobotu od 10.15 v Třinci.