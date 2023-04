Chrudimský kouč Kronďák po čtvrté plichtě: Dalo se na to koukat

Remíza, remíza, remíza a zase remíza. Takhle to ve fotbalové Chrudimi zatím chodí v jarní části druhé ligy, v níž mančaft trenéra Radka Kronďáka aktuálně drží sedmou příčku. Po sobotním domácím klání s Prostějovem, v němž týmu alespoň „plichtu“ 1:1 zachránila až v 90. minutě hlavička střídajícího Jedličky, přísný kouč prohlásil: „Bod bereme, protože jsme vyrovnali až na konci. Na druhou stranu klukům nemám co vytknout, protože makali a nebáli se hrát. Na náš fotbal se dalo koukat, bylo to lepší než minule.“