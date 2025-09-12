Faul na útočné půlce Táborska. Poslední minuta nastavení. Domácí trenér Pedro Resende trochu nezvykle střídá. Hosté rozehrávají závěrečnou akci. Po několika odrazech míč míří k Petru Heppnerovi, který z úhlu dostává balon do sítě.
Obrovská euforie hráčů Táborska, proti tomu totální smutek až frustrace Budějovických. Táborští poprvé v historii porazili Dynamo po 90 minutách. „Derby je naše,“ skandovali fanoušci hostů ještě dlouho po děkovačce.
|
Táborsko gólem v nastavení vyhrálo v Budějovicích, za Slavii se opět trefil Necid
Hosté neskrývali radost a hrdost po výhře 2:1 v jihočeském derby. Ještě na stadionu soupeře. „Takové vítězství chutná strašně hezky. Byl to pěkný zápas, gól na konci byl pro nás třešnička,“ radoval se trenér Radek Kronďák.
Pro jeho tým začalo vše skvěle. Třetí minuta. Rozehraná standardní situace Jakuba Hory a přesná hlavička Lukáše Havla zařizují první gól utkání. Taková souhra by na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích ještě nedávno znamenala radost domácích.
Jenže oba zkušení fotbalisté od letoška hájí barvy Táborska, a tak slavili hráči v modrém. Havel ze zvyku zvedl ruce nad hlavu, chvilku se radoval, ale záhy se vehementně gesty omlouval, protože je odchovancem Dynama.
Budějovičtí měli připravenou podobnou odpověď na začátku druhé desetiminutovky. Standardní situaci rozehrál Antonín Vaníček a přesně hlavičkoval Michal Hubínek.
|
Remíza jako prohra. Nigerijská majitelka Dynama bude na kraji vysvětlovat
Ve vyrovnaném utkání měly oba celky možnost rozhodnout. V závěru víc tlačilo Dynamo, ale vše směřovalo k remíze. Až závěrečná akce určila za vítěze Táborsko.
„Je to týmové vítězství. Všechno funguje. Kluci moc chtěli uspět a na konci jsme měli trochu štěstí. V Brně jsme zažili to samé opačně, teď jsme si to užili,“ dodal Kronďák.
Tabulka druhé ligy je sice nekompletní, ale i po tomto víkendu zůstane jeho celek na vedoucí pozici. „Měli jsme za úkol chytit začátek. V devíti kolech se nám to podařilo, tak věřím, že takhle budeme pokračovat. Ale jsou tam favorizované týmy z Brna, tak uvidíme, kam se mezi ně vmáčkneme,“ naznačil kouč.